Rectora de la Universidad San Marcos a manifestantes que tomaron campus: “se deben retirar al mediodía”

Jeri Ramón, rectora de la Universidad San Marcos, instó a los manifestantes a dejar el campus universitario.

La rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Jeri Ramón, se mostró en contra de la presencia de cerca de mil manifestantes que han llegado en las últimas 48 horas a Lima y se instalaron en la ciudad universitaria debido a la ‘Toma de Lima’. La autoridad universitaria sostuvo que en el acuerdo del Concejo se dio plazo de permanencia de las personas ajenas al campus solo hasta el mediodía de hoy.

“El acuerdo de Consejo es que se retiren al mediodía. Salen a su manifestación y ya no deben regresar y por otro lado, estando en estado de emergencia, nosotros no podemos responder ante lo que hagan las autoridades del Ejecutivo”, indicó Ramón Ruffner.

La madrugada del miércoles, alumnos pertenecientes a la Federación de Estudiantes de San Marcos abrieron las puertas de la zona de residentes de la casa superior de estudios para dejar pasar a varios buses en el que llegaban cientos de personas provenientes de Cusco, Puno y Apurímac.

Los manifestantes se instalaron rápidamente en las áreas verdes del campus generando molestia en las autoridades de la universidad.

En una primera comunicación con la prensa, Jeri Ramón hizo un llamado a la Policía Nacional para que se mantenga atenta a lo que pudieran hacer los manifestantes.

Indicó que en la madrugada del miércoles llegaron unas 200 a 300 personas, pero “no ha sido posible controlar la relación de identidad porque han llegado en bus y no han permitido que les revisen ni las mochilas”, indicó.

“Nosotros siempre hemos respetado las protestas de los estudiantes, pero sí nos parece injusto que hayan tomado la puerta 3 y que permitan el ingreso de personas ajenas a la universidad para acampar sin autorización. Los estudiantes no han pedido ningún permiso”, reclamó Ramón.

Así amaneció San Marcos este jueves (Latina Noticias)

Acusa a congresistas de azuzar a manifestantes

Indicó que se han tomado las medidas del caso, se ha redoblado la vigilancia, pero con el paso de las horas han llegado congresistas, como Guillermo Bermejo, para azuzar la toma de la Universidad San Marcos.

“Nos parece injusto que ellos lleguen, tomen la ciudad universitaria y no se pueda continuar con las actividades, sin considerar el respeto, porque en un estado de derecho hay un respeto”, dijo molesta.

Manifestó que no está permitido el ingreso de personas ajenas al campus universitario. “Por esta situación se ha acordado que se sigan las actividades de forma virtual y se ha suspendido los exámenes que se tenían programados. Todo esto no está perjudicando”.

“Se tiene que desocupar la universidad, no es un campo de batalla, sino un centro de cultura y de investigación y no puede ser tomada por un grupo de pobladores. Si quieren tomar las universidades, por qué no se van a otras universidades también, por qué solo a San Marcos. Es un grupito de alumnos y los demás son personas camufladas. Los alumnos no llegan a 30″, acotó.

Posteriormente, tras sostener una reunión extraordinaria con el Consejo Universitario, se acordó que los manifestantes solo permanecerán hasta el mediodía de hoy.

Jeri Ramón también informó que se ha encargado al área legal de la Universidad San Marcos para que se tenga la presencia de la Defensoría del Pueblo y Fiscalía de Prevención del Delito.

“Como rectora de la Universidad San Marcos me duelen las muertes, somos respetuosos de la vida, pero también tenemos que tener el respeto a todas las instituciones. Nadie puede usurpar un bien en el que todos los peruanos ponen un sol para que esta universidad funcione”, declaró.

Instó además a los manifestantes a retirarse de forma pacífica, de lo contrario la fiscalía tomará las acciones del caso. “Nosotros no podemos hacer nada al margen de la ley. La Fiscalía deberá tomar las medidas pertinentes”.

“La universidad no va a ser la que resuelva esta crisis, esto está en los otros poderes del Estado que deberán tomar las medidas pertinentes”, finalizó.

Rectora de San Marcos denuncia a congresistas por azuzar a manifestantes | TV Perú

Llegan más buses

Durante la madrugada de este jueves 19 de enero llegaron al campus de la Universidad San Marcos otros tres buses con más de 300 personas dentro. Las unidades de transporte arribaron desde Cusco, Puno y Apurímac. Mientras que alrededor de las 6 de la mañana varios autos se apostaron en la puerta del centro de estudios para repartir desayuno a todos los manifestantes que se encuentran en la casa superior de estudios.

Tal como lo advirtió la decana Jeri Ramón, todas las personas ajenas a la UNMSM tienen plazo para retirarse al mediodía, hora en la que se está programado que los manifestantes partan al Centro de Lima para encontrarse con otras delegaciones y participar de la marcha nacional denominada ‘Toma de Lima’.

