Cómo tramitar la visa para Estados Unidos

(Andina)

La visa americana es un documento necesario e indispensable para todo ciudadano que quiera viajar a Estados Unidos, ya sea por cuestiones de trabajo, negocios, estudios, empleo o simplemente vacaciones.

Lo primero que debes tomar en cuenta es qué tipo de visa necesitas (B1 o B2) que son las clasificadas para ingresar por temas de negocios o turismo, respectivamente. Una vez definida tu situación, deberás tener tres requisitos básicos que son:

1) Ser peruano de nacimiento

2) Tener el pasaporte en regla y vigente hasta seis meses después de la fecha en la que se tiene previsto hacer el viaje

3) Garantizar que existen motivos para regresar al país.

Los futuros viajeros deben conocer porqué necesitan actualizar la visa antes de ingresar a Estados Unidos.

¿Cómo tramitar visa desde la embajada de Estados Unidos en Perú?

A través de la página web de la embajada de Estados Unidos en Perú, es necesario seguir estos pasos para obtener la visa americana y así ingresar de manera legal y derecha. A continuación te especificamos cómo es el procedimiento para ello.

1) Determinar el tipo de visa que necesitas para viajar a los Estados Unidos. Puedes encontrar información sobre los tipos de visa AQUÍ.

2) Completar el formulario DS-160. Se hace en inglés y debe imprimirse al terminar. En este documento debes completar información sobre tu itinerario de viaje (pasajes de vuelo, hospedaje, propósito del viaje, etc.), datos personales, educación y trabajo, detallar el tipo de visado que necesitas, entre otros. Asegúrate de enviarla tres días antes de pactar la cita en la Embajada de Estados Unidos.

3) Deberás crear una cuenta (con un correo electrónico y clave) en el sitio web del Servicio de Citas de Visa, responder las preguntas de calificación (debes ser sincero al momento de llenar la información, de lo contrario puede afectar tu proceso), elegir la categoría de visa apropiada, seleccionar la oficina donde deseas recoger tu pasaporte, pagar la tarifa de visa (pago MRV) y programar la cita.

4) Realizar el pago de 160 dólares americanos, tienes que acudir a cualquier agencia Scotiabank. El monto no es reembolsable.

5) Validar tu cita y, cuando el pago ya haya sido procesado, accede nuevamente a la página del Servicio de Información de Visas y verifica la fecha de tu entrevista con el oficial consular.

6) Dirígete a la entrevista con tu pasaporte, la hoja impresa del formulario DS-160, tu fotografía y partida de nacimiento. Recuerda que la entrega de la visa americana depende de este punto, por lo que es recomendable practicar lo que dirás antes de la entrevista. La cita dura aproximadamente cinco minutos.

7) Si tu pedido para obtener la visa americana fue aprobado, se te notificará para que puedas recoger tu documento con el sello pegado en él.

La inscripción para la lotería de visas 2024 se inicia el miércoles 5 de octubre de 2022.

¿Qué es una visa B1 y B2 si quiero viajar a Estados Unidos?

Este es un punto muy importante, pues las personas que decidan viajar a Estados Unidos por turismo o negocios, necesitan este tipo de visas. Todos los solicitantes de visa, incluso los niños y bebés, deben contar con este documento de forma individual.

Las personas interesadas en viajar a los EE. UU. con un propósito diferente, tal como son los estudiantes, trabajadores temporales, miembros de tripulaciones, periodistas, entre otros, deben solicitar una visa diferente en la categoría apropiada.

¿Cómo saber el estado de mi solicitud?

Si deseas verificar el estado de tu solicitud de visa, debes hacer lo siguiente:

1) Visita el sitio web Visa Status Check aquí.

2) Luego, selecciona NIV y PERÚ.

3) Ingresa tu número de solicitud.

4) Finalmente, te aparecerá el estado de tu trámite.

¿Qué no puedo llevar cuando tenga la entrevista en la embajada de Estados Unidos?

Los visitantes no pueden traer teléfonos celulares, computadoras portátiles, tabletas y dispositivos electrónicos similares a las instalaciones. No se permitirá el ingreso a los visitantes que traigan objetos no autorizados.

Para facilitar y agilizar su ingreso al recinto le recomendamos no traer bolsos grandes, como maletas, mochilas y paquetes.

Los alimentos para bebés y/o medicamentos esenciales (solo en envases de plástico, no de vidrio) deben ser mencionados a los guardias.

Una vez que ingrese al área de control, prepárese para quitarse todos los artículos metálicos, junto con su abrigo/casaca, cinturón, cartera/mochila/maletín, etc.

La Embajada mantiene un pequeño quiosco fuera de la entrada principal, donde los solicitantes normalmente pueden dejar bolsos, llaves, teléfonos y otros artículos pequeños mientras están dentro del recinto de la Embajada, por una pequeña tarifa.

Prepárate para tu entrevista que te permitirá obtener la visa para ingresar a los Estados Unidos.

Citas y ubicación

Programación de citas: Las solicitudes de visa y las citas en Perú son manejadas por una empresa externa. Visite su sitio web para obtener información sobre cómo determinar, qué tipo de visa es mejor para usted y cómo solicitarla.

Viajes de emergencia: Los solicitantes con una necesidad de emergencia verificada para viajar a los Estados Unidos deben ingresar a su cuenta en el sitio web del Servicio de citas de visa, programar una cita para la visa y luego seleccionar la opción de cita de emergencia para proporcionar una justificación de su solicitud. Las necesidades de emergencia incluyen viajes urgentes relacionados con una situación de vida o muerte u otra emergencia médica del solicitante y/o familiar cercano. Los viajes por turismo no son considerados una necesidad de emergencia. Comuníquese con su aerolínea si necesita reprogramar un próximo vuelo internacional. La aprobación de una solicitud de cita de emergencia nunca está garantizada.

