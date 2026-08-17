Hacer sus necesidades fuera del arenero en el gato suele estar asociado a un problema médico, estrés o fallas en el entorno de la caja (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Encontrar los desechos de tu gato en el piso, en una esquina del baño o sobre una prenda de ropa no es una actitud caprichosa. Detrás de ese comportamiento hay, casi siempre, una causa concreta: un problema médico, estrés o alguna falla en el entorno del arenero.

Por qué mi gato hace sus necesidades fuera de su arenero

Según el Centro de Salud Felina de la Universidad Cornell, cualquier condición que interfiera con la micción o la defecación normal puede llevar a un gato a buscar un lugar alternativo. Las infecciones urinarias generan dolor al orinar y hacen que el animal asocie el arenero con una experiencia negativa.

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Algo similar ocurre con la cistitis idiopática felina (CIF), una inflamación de la vejiga vinculada directamente al estrés, que puede derivar en bloqueos urinarios potencialmente mortales.

Las infecciones urinarias y la cistitis idiopática felina pueden hacer que el gato relacione el arenero con dolor y evite usarlo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras enfermedades frecuentes son los cálculos vesicales, la enfermedad renal, el hipertiroidismo y la diabetes mellitus: todas aumentan la sed y la frecuencia urinaria, lo que puede hacer que el gato no llegue al arenero a tiempo.

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En animales mayores, la artritis y el deterioro cognitivo reducen la capacidad de desplazarse hasta la caja. Por eso, ante cualquier cambio repentino en los hábitos de eliminación, la primera consulta obligada es al veterinario.

Cuando se descartan causas médicas, el foco se desplaza hacia el entorno. PetMD señala que un arenero sucio es uno de los motivos más frecuentes: los gatos tienen un olfato muy agudo y rechazan los espacios con olores acumulados. También pueden influir el tipo de arena, el tamaño de la caja, su ubicación o la presencia de otros animales que generen competencia por el espacio.

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Cómo saber si mi gato está estresado

El estrés felino es más difícil de detectar que en otras especies. Los gatos disimulan su malestar por instinto: mostrar vulnerabilidad los convertiría en presas fáciles. Esa misma tendencia hace que los signos de ansiedad pasen desapercibidos durante semanas o meses.

En gatos mayores, la artritis y el deterioro cognitivo afectan el acceso al arenero, por lo que un cambio repentino exige consulta veterinaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

International Cat Care distingue entre estrés agudo y crónico. El primero es relativamente fácil de reconocer: el animal se congela, adopta una postura tensa, las pupilas se dilatan por completo y las orejas se aplanan contra la cabeza. El otro, en cambio, se instala de a poco y sus señales son más sutiles. Entre las más frecuentes que describe PetMD se encuentran:

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Eliminación fuera del arenero o marcaje con orina en superficies verticales.

Sobreaseo : el gato se lame de forma compulsiva hasta generar zonas sin pelo.

Agresividad hacia personas u otros animales, o bien esconderse por períodos prolongados.

Cambios en el apetito, mayor vocalización y reducción del juego o la actividad espontánea.

Los desencadenantes más habituales son los cambios en el hogar: la llegada de un bebé, una mudanza, la incorporación de una nueva mascota o modificaciones en la rutina diaria. La Blue Cross agrega que el estrés crónico puede derivar en problemas físicos concretos como cistitis, diarrea y deterioro de la condición general del animal.

Ante la sospecha de estrés, el veterinario puede recomendar feromonas sintéticas felinas —como las disponibles bajo la marca Feliway— y enriquecer el entorno con perchas elevadas, rascadores, juguetes interactivos y rutinas estables.

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Dónde ubicar el arenero del gato y cada cuánto cambiar las piedritas

Un arenero sucio, el tipo de arena, el tamaño de la caja, la ubicación y la competencia con otros animales influyen en el rechazo del arenero (Canva)

La ubicación del arenero influye directamente en si el gato decide usarlo. Humane Colorado señala que la caja debe estar en un lugar accesible y con privacidad, pero no tan escondido que el animal se sienta atrapado. Los espacios junto a electrodomésticos ruidosos —lavarropas, secadoras— generan asociaciones negativas. Algunas pautas clave:

Lejos del comedero y el bebedero : los gatos tienen el instinto de no eliminar cerca de donde comen.

Al menos uno por piso en hogares de más de un nivel.

Con más de una salida posible, especialmente si hay otros animales que puedan bloquear el acceso.

En cuanto a la cantidad, la regla estándar de PetMD y Humane World es una caja por gato más una adicional: un gato requiere dos areneros; dos gatos, tres; y así sucesivamente.

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Respecto a la frecuencia de limpieza, la guía de Purina establece que los sólidos deben retirarse a diario. La arena de arcilla no aglutinante requiere cambio completo dos veces por semana; la aglutinante, con limpieza diaria, puede reemplazarse cada dos o tres semanas.

La RSPCA recomienda siempre lavar la caja con jabón suave —nunca con amoníaco ni productos de olor intenso, que pueden repeler al gato o ser tóxicos—. La profundidad ideal de la arena es de unos 7 u 8 centímetros, suficiente para que el gato pueda escarbar y cubrir sus desechos.

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Distintos tipos de piedritas para el arenero del gato

La ubicación del arenero, la cantidad de cajas, la frecuencia de limpieza y el cambio gradual de las piedritas son claves para que el gato use el arenero (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mercado ofrece una variedad amplia de arenas para gatos, con diferencias en absorción, control de olores, nivel de polvo y textura.

Arcilla aglutinante : la más popular y accesible. Forma grumos compactos al contacto con la orina, fáciles de retirar con la pala. Permite mantener la caja fresca durante más tiempo, aunque puede generar polvo.

Arcilla no aglutinante : absorbe humedad sin formar grumos, lo que obliga a cambios más frecuentes. Es la opción más económica, pero la que mayor mantenimiento requiere.

Arena de sílice o cristales : fabricada a partir de gel de sílice, es muy absorbente, genera poco polvo y tiene larga vida útil. Según Cats , con limpieza diaria de sólidos puede durar hasta un mes por gato. Su textura más gruesa puede no ser del agrado de todos los felinos.

Arenas naturales de origen vegetal: incluyen variantes de maíz, trigo, papel, madera, nuez y tofu, entre otras. Según la guía de Purrify, son bajas en polvo y biodegradables. Las de maíz y trigo aglutinan de forma natural; las de papel son ideales para gatitos o gatos con patas sensibles.

Hill’s Pet recomienda que, al cambiar de tipo de arena, se haga de forma gradual: mezclar una porción pequeña del nuevo producto con el anterior e ir aumentando la proporción durante 7 a 10 días, ya que un cambio abrupto puede ser suficiente para que el gato rechace el arenero por completo.

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