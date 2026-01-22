Perros y gatos: cómo detectar las primeras señales de envejecimiento en las mascotas

El aumento de la esperanza de vida de perros y gatos exige detectar las señales iniciales de envejecimiento en las mascotas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perros y gatos viven más años y esto obliga a sus tutores a prestar atención especial cuando los animales alcanzan la tercera edad. Los signos de envejecimiento incluyen menos energía, cambios en el apetito y dificultades para moverse. Estos síntomas pueden marcar el inicio de una etapa que exige seguimiento veterinario, una rutina adaptada y un entorno seguro. El bienestar de los animales mayores depende de reconocer sus nuevas necesidades y actuar a tiempo.

La vejez en mascotas ocurre de forma gradual. Cambios sutiles, como dormir más y jugar menos, suelen pasar desapercibidos. Sin embargo, estos indicios no deben considerarse una simple consecuencia de la edad. La etapa implica transformaciones físicas, metabólicas y cognitivas que afectan la salud de los animales.

Menos energía, cambios en el apetito y dificultades de movilidad son los primeros síntomas del envejecimiento en perros y gatos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchos dueños descubren que su mascota envejecieron solo cuando aparece una enfermedad. La prevención resulta fundamental para garantizar una buena calidad de vida. Una atención preventiva permite detectar problemas antes de que se agraven y facilita tratamientos eficaces.

¿Cuándo se considera que una mascota es mayor?

De acuerdo con especialistas citados por O Globo, no existe una edad única para definir la vejez en los animales. Factores como el tamaño, la raza y el historial de salud influyen de forma directa. Los perros de gran tamaño suelen envejecer a partir de los seis o siete años, mientras que los de razas pequeñas lo hacen más tarde. En el caso de los gatos, se consideran mayores desde los diez años.

La prevención y la atención veterinaria regular contribuyen a prolongar la calidad de vida en mascotas mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reto principal consiste en identificar los signos iniciales del envejecimiento. Muchas veces se confunden con comportamientos normales y se ignoran. Dificultad para subir al sofá, menor interés en los paseos y cambios en el apetito forman parte de los síntomas que deben alertar a los tutores. Según el veterinario geriatra Diego Mendes, detectar estas señales a tiempo contribuye a una intervención más oportuna.

Importancia de la consulta geriátrica y el diagnóstico temprano

De acuerdo con especialistas consultados por O Globo, los animales mayores presentan enfermedades articulares, insuficiencia renal, problemas cardíacos, alteraciones hormonales y pérdida progresiva de los sentidos. Estas afecciones se desarrollan lentamente y, en ocasiones, solo se reconocen cuando afectan de manera significativa la calidad de vida.

Factores como tamaño, raza y salud determinan cuándo un perro o un gato entra en la tercera edad, según especialistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acompañamiento veterinario regular adquiere especial relevancia. Las consultas periódicas permiten identificar cambios en fases tempranas, lo que mejora la eficacia de los tratamientos. El especialista Diego Mendes explicó: “En la geriatría veterinaria, el objetivo se centra en preservar la funcionalidad, el confort y la autonomía del animal el mayor tiempo posible”.

El diagnóstico precoz posibilita intervenciones menos invasivas y más efectivas. Los controles médicos, sumados a una comunicación fluida entre veterinario y tutor, son herramientas clave para mejorar la vida de los animales de edad avanzada.

Las enfermedades articulares, renales y cardíacas son frecuentes en mascotas de edad avanzada, por lo que el diagnóstico precoz es clave (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alimentación, ambiente y rutina: claves para el bienestar

A medida que los animales envejecen, su organismo procesa los nutrientes de manera diferente. Dietas adaptadas para mascotas mayores ayudan a mantener la masa muscular, controlar el peso y cuidar órganos como los riñones y el hígado. Según expertos consultados por O Globo, la alimentación adecuada constituye un pilar fundamental para la salud en esta etapa.

El entorno del animal también requiere modificaciones. Suelos antideslizantes, camas de fácil acceso, comederos elevados y espacios confortables disminuyen el riesgo de caídas y dolores articulares. Pequeños cambios en la vivienda pueden prevenir accidentes y contribuyen al bienestar diario de los animales mayores.

La alimentación adaptada para perros y gatos mayores ayuda a controlar el peso y protege órganos vitales como riñones e hígado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diego Mendes señaló: “Un desliz puede provocar semanas de dolor para una mascota en edad avanzada”. Estas adaptaciones, junto a la supervisión veterinaria, hacen posible una vida digna y activa en la vejez.

La vejez no implica sufrimiento inevitable

Asociar la vejez animal con una pérdida irremediable de calidad de vida resulta un error frecuente. Con los cuidados correctos, perros y gatos pueden mantenerse activos y cómodos durante muchos años. La geriatría veterinaria no busca prolongar la vida a cualquier costo, sino garantizar que los años transcurridos se vivan con dignidad y bienestar.

La geriatría veterinaria se orienta a preservar la autonomía y la dignidad de los animales mayores, promoviendo una vida activa y confortable (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reconocer esta etapa como un periodo que merece atención profesional y afecto permite retribuir la compañía recibida. Envejecer puede convertirse en una experiencia saludable para los animales si se cuenta con información, prevención y acompañamiento veterinario.

El aumento en la esperanza de vida de las mascotas demanda conciencia y compromiso por parte de los tutores. Adaptar los cuidados y el entorno es decisivo para que perros y gatos disfruten plenamente cada etapa de su vida.