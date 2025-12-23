Perros y gatos

Cómo afecta la pirotecnia a perros y gatos: consejos de expertos para prevenir riesgos en las fiestas

Durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, los ruidos intensos y destellos generados por los fuegos artificiales representan una amenaza para la salud física y emocional de los animales domésticos

La mayoría de perros y
La mayoría de perros y gatos presentan estrés por los fuegos artificiales durante las fiestas de fin de año (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante las celebraciones de Navidad y fin de año, el uso de fuegos artificiales genera preocupación entre familias que conviven con animales. El estruendo y la luminosidad de la pirotecnia, lejos de ser motivo de alegría para perros y gatos, representan un riesgo considerable para su bienestar físico y emocional.

Diversos estudios y expertos veterinarios advirtieron que el miedo y el estrés asociados a estos ruidos afectan a cerca del 80% de los animales domésticos, lo que exige una atención especial y la adopción de medidas preventivas para protegerlos.

Factores que influyen en el miedo a los fuegos artificiales

La sensibilidad auditiva de perros y gatos es mucho mayor que la de los humanos, haciéndolos especialmente vulnerables a los sonidos intensos y repentinos de la pirotecnia.

Según la Universidad San Sebastián de Chile, el estallido de los fuegos artificiales es para la mayoría de estos animales un estímulo desconocido y potencialmente amenazante, capaz de desencadenar miedo, ansiedad y la necesidad de huir. Esta reacción se agrava en entornos urbanos, donde la exposición a la pirotecnia es más frecuente y prolongada.

Mantener la rutina y crear
Mantener la rutina y crear un refugio seguro ayuda a reducir la ansiedad en las mascotas (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con Veterinary and Animal Science (Utrecht University), la aversión al ruido es hereditaria en algunos casos, aunque también influye la falta de habituación a sonidos fuertes durante las primeras etapas de vida.

En los perros, la socialización temprana y la exposición controlada a ruidos pueden incrementar su tolerancia en la adultez, aunque esta práctica es poco común, especialmente en gatos.

El Cornell University College of Veterinary Medicine añadió que experiencias negativas previas, enfermedades o cambios en la química cerebral por la edad aumentan la susceptibilidad al miedo por ruidos.

Síntomas de estrés y ansiedad en perros y gatos expuestos a pirotecnia

El impacto de la pirotecnia en los animales domésticos se manifiesta en una amplia variedad de comportamientos y síntomas físicos. Los signos más frecuentes incluyen temblores, jadeo, salivación, taquicardia, vocalizaciones, intentos de huida, pérdida de apetito y conductas de ocultamiento.

Los expertos destacan la importancia
Los expertos destacan la importancia de identificar a los animales domésticos ante posibles extravíos festivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los accidentes aumentan cuando los animales, desorientados y en pánico, intentan escapar, lo que puede provocar extravíos o lesiones. Además, la exposición a partículas químicas liberadas por la pirotecnia puede agravar enfermedades respiratorias o producir intoxicaciones si los animales ingieren residuos. En casos extremos, se han reportado quemaduras y daños oculares.

Ante este panorama, los expertos recomiendan una serie de medidas para reducir el impacto de la pirotecnia en perros y gatos. Walter Comas, médico veterinario y director de la Unidad de Animales de MSD Salud Animal sugirió mantener la rutina diaria de paseos, comidas y descanso, ya que los cambios bruscos aumentan el estrés.

Es fundamental identificar una habitación tranquila en la vivienda, acondicionarla con objetos familiares, juguetes y música suave, y asegurarse de que esté bien ventilada y sin posibles rutas de escape.

Estrategias recomendadas para proteger a las mascotas en fiestas

La exposición a pirotecnia puede
La exposición a pirotecnia puede provocar accidentes, lesiones y enfermedades respiratorias en perros y gatos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Universidad San Sebastián de Chile aconsejó cerrar puertas y ventanas durante los espectáculos pirotécnicos y no dejar a los perros y gatos atados ni encerrados en espacios reducidos.

Proporcionar un refugio seguro, con agua fresca y acceso a su cama o cucha, favorece que los animales se sientan protegidos.

Para los perros, el adiestrador Alan Peiró recomendó a Infobae técnicas de desensibilización, como reproducir sonidos de pirotecnia a bajo volumen y asociarlos con experiencias positivas, o juegos con globos que contengan premios para transformar el ruido en algo menos amenazante.

La identificación de las mascotas es clave. Además, Comas enfatizó la importancia de llevar collar con datos de contacto y que los tutores dispongan del teléfono de una veterinaria de guardia. Ante antecedentes de pánico, resulta fundamental consultar previamente con un profesional para definir un plan de manejo conductual o clínico.

El uso de medicamentos para controlar el miedo y la ansiedad debe estar siempre supervisado por un veterinario. Todos los especialistas coincidieron en que la automedicación está contraindicada.

La utilización de fármacos contra
La utilización de fármacos contra el miedo debe realizarse solo bajo supervisión veterinaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Utilización responsable de medicamentos bajo supervisión profesional

Los profesionales pueden considerar fármacos ansiolíticos, nutracéuticos o dietas especiales, en función de la salud general y del historial médico del animal.

Veterinary and Animal Science advirtió que la eficacia de las intervenciones farmacológicas y conductuales es limitada, con menos del 30% de éxito a largo plazo. Por ello, se privilegia el manejo conductual y el acompañamiento del tutor, evitando castigos que solo incrementan la angustia. Antonio Bizama, de la Universidad San Sebastián, afirmó: “No debemos castigarlos, ya que esto solo aumenta los niveles de angustia”.

La prevención desde etapas tempranas es esencial para disminuir la incidencia de miedo a los fuegos artificiales. Veterinary and Animal Science explicó que la socialización y la habituación a ruidos durante la infancia animal pueden incrementar la resiliencia, aunque la conciencia sobre estos factores sigue siendo baja entre los tutores.

Evitar castigos y priorizar el
Evitar castigos y priorizar el acompañamiento del tutor disminuye la angustia provocada por el ruido (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros peligros durante las celebraciones

Además de la pirotecnia, las fiestas presentan otros riesgos para los perros o gatos. Walter Comas también advirtió sobre el peligro de los golpes de calor, que pueden elevar la temperatura corporal por encima de 42℃ y causar síntomas graves como tambaleos y jadeo excesivo. La presencia de parásitos externos, como pulgas y garrapatas, aumenta en verano, por lo que se recomienda mantener la protección antiparasitaria y revisar el pelaje tras los paseos.

En lo referente a la alimentación, la Universidad San Sebastián recordó que ciertos alimentos típicos de las celebraciones, como el chocolate, cebolla, ajo, lácteos, mariscos y embutidos, son tóxicos o difíciles de digerir para perros y gatos.

Por último, Comas insistió: “El chocolate es tóxico para las mascotas por lo que es importante tomar las precauciones para evitar que puedan tener acceso a los mismos”.

La demencia canina afecta a

Las recomendaciones clave de un

El papel de los animales

Un perro de cara chata

La explosiva relación entre una

La sorpresa de Flavio Mendoza

Los 20 ebooks más vendidos

