El papel de los animales de compañía en la gestión de emociones durante las Fiestas

Diversos estudios confirman que la convivencia con perros y gatos ayuda a regular el bienestar emocional durante las fiestas de fin de año (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante las fiestas de fin de año, muchas personas recurren a los animales de compañía como un apoyo clave para atravesar momentos de emoción intensa, estrés o soledad. Perros y gatos no son solo parte del entorno familiar: diferentes investigaciones confirman que su compañía ayuda a regular el bienestar emocional y ofrece calma en medio de los días más agitados.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó que más de 332 millones de personas en el mundo conviven con depresión. El riesgo aumenta en periodos de alta carga emocional, como las fiestas de fin de año, marcados no solo por alegría sino también por recuerdos, balances y, frecuentemente, sensaciones de soledad o nostalgia.

Un estudio asociado al programa PAWS (Pets and Wellbeing Study), dirigido desde el Waltham Petcare Science Institute en colaboración con universidades y Mars Pet Nutrition, documentó que el 45 % de los habitantes de 31 países señala la salud mental como principal preocupación.

La interacción con mascotas reduce el estrés y los sentimientos de soledad, según investigaciones de instituciones científicas y organismos internacionales - crédito Freepik

Según aportó el Boundary Bay Veterinary Specialty Hospital, la interacción habitual con animales de compañía genera efectos medibles: la compañía de perros o gatos regula la respuesta fisiológica al estrés, disminuye el cortisol y contribuye a una menor reactividad cardiovascular en personas expuestas a tensiones. No se trata solo de impresiones; la relación humano-animal suma evidencias sólidas tras décadas de estudios científicos independientes.

Efectos positivos en la salud mental: lo que revelan los estudios

Varios análisis de la Human Animal Bond Research Institute (HABRI) y la Universidad de California, Davis concluyeron que la convivencia con animales de compañía ayuda a reducir síntomas de ansiedad, depresión y soledad. Según datos recientes, el 78 % de los tutores reconoce que su mascota les recuerda pausar, descansar o recuperar el ritmo del día—con efectos notables en adultos mayores, donde el apego animal alivia el aislamiento social.

Un metaanálisis global publicado por American Pet Products (APPA) reveló que las personas con mascotas experimentan mayor satisfacción vital y bienestar emocional sostenido frente a quienes no tienen animales de compañía. Además, resaltó que, en grupos de riesgo, la presencia diaria de un perro o un gato puede hasta ralentizar el declive físico y cognitivo, con seguimientos de hasta 13 años en adultos mayores.

El acompañamiento de animales de compañía contribuye a mantener rutinas saludables y favorece la estabilidad anímica en épocas de alta carga emocional / Freepick

Rutinas, compañía y hábitos saludables en las fiestas

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) reconoce tres pilares clave en la prevención de episodios depresivos: hábitos saludables, actividad física moderada y vínculos emocionales. Estudios de la American Psychological Association muestran que el 84 % de los tutores percibe que su mascota aporta efectos positivos en su salud mental, sobre todo al sostener rutinas y promover hábitos de cuidado personal.

Las animales de compañía ayudan a mantener una estructura diaria. Los paseos, horarios de alimentación y responsabilidades básicas anclan las jornadas, incluso en las semanas de diciembre donde alteraciones en la agenda o la convivencia familiar pueden alterar la estabilidad emocional. El 70 % de los tutores reporta mejoras en estados de ánimo durante épocas de estrés por la presencia de sus animales, de acuerdo a la Universidad de Arizona.

Contar con mascotas se asocia a una mejora sostenida en la satisfacción vital y a un menor riesgo de padecer problemas de salud mental, especialmente en adultos mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

La compañía genuina que ofrecen los animales de compañía también constituye un antídoto contra el aislamiento. Numerosos reportes médicos apoyan que el apego físico y el contacto regular con un ser no verbal, como perro o gato, amortiguan sentimientos de soledad, especialmente en quienes atraviesan las fiestas sin familia cercana.

El impacto en la longevidad y lesiones menos frecuentes

Diversos estudios difundidos por la Universidad de California documentaron que la convivencia con mascotas se asocia con un riesgo hasta 24 % menor de mortalidad general en adultos. En países como Estados Unidos y Canadá, los hospitales y centros de atención veterinaria observaron que las familias con perros o gatos presentan menor incidencia de cuadros ansiosos, presión arterial más baja y un nivel de actividad física más elevado, ya que los paseos diarios y el juego se vuelven incentivos permanentes para moverse.

Las mascotas ofrecen beneficios comprobados en la salud mental, aunque no reemplazan la atención profesional especializada REUTERS/Kim Hong-Ji

El respaldo científico indica que los animales de compañía no sustituyen la atención profesional en salud mental, aunque sí actúan como puentes accesibles al bienestar, motivación y vínculo afectivo.

El recordatorio esencial se repite en cada enfoque profesional: las mascotas transforman el significado de las fiestas brindando presencialidad, estructura y gestos simples que cuidan la salud emocional de sus tutores. Su compañía facilita experiencias más equilibradas y saludables, atravesando los altibajos emocionales que caracterizan el cierre del año.