Perros y gatos

Cómo expertos argentinos aplican la acupuntura en animales y qué beneficios tiene

Profesionales de la Universidad de Buenos Aires combinan técnicas para mejorar la calidad de vida de perros y gatos, especialmente en el tratamiento del dolor crónico

La acupuntura se emplea para reducir el dolor y favorecer el bienestar general en humanos y animales, mediante la inserción de agujas muy finas en puntos específicos de la piel, según información brindada por Mayo Clinic y los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, que destacan su incorporación en veterinaria

Según Mayo Clinic, la acupuntura implica la inserción de agujas muy finas en puntos estratégicos de la piel para el tratamiento del dolor y, cada vez más, para el bienestar general y el manejo del estrés.

En ese sentido, un estudio divulgado por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH) destaca que la acupuntura veterinaria se ha consolidado como complemento de la medicina convencional. Esta práctica se aplica en el tratamiento de una amplia variedad de afecciones en mascotas, ganado y animales exóticos.

De acuerdo con el mismo trabajo, el procedimiento puede realizarse mediante agujas, láseres o corrientes eléctricas, con el objetivo de estimular puntos específicos del cuerpo para favorecer la curación y restablecer el equilibrio fisiológico. Los estudios científicos citados por el NIH subrayan que la acupuntura modula el dolor, reduce la inflamación, mejora la circulación y favorece la regeneración nerviosa, lo que la convierte en un recurso valioso dentro de la atención integral a la salud animal.

En Argentina, el Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires (UBA) ha incorporado desde el año 2000 un servicio especializado en acupuntura, moxibustión y terapias complementarias, orientado a perros y gatos con diversas patologías. Este servicio se dirige especialmente a pacientes con cuadros neurológicos, nefrourológicos, traumatológicos, posquirúrgicos de columna, dolor crónico, afecciones respiratorias crónicas e incontinencias urinarias, entre otras condiciones.

La evidencia científica expuesta por organismos internacionales sostiene que la acupuntura modula el dolor, reduce la inflamación, mejora la circulación y favorece la regeneración nerviosa en los animales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La doctora Mónica Chamatropulos, jefa del Servicio de Acupuntura, Moxibustión y Terapias Complementarias del Hospital Escuela FCV-UBA, explicó: “Todos los pacientes pueden recibir el tratamiento, que es individual y específico para su condición y patología”.

“Es muy importante destacar que nuestro servicio es complementario a la medicina clásica occidental, sumamos al tratamiento farmacológico indicado por el clínico nuestra medicina, lo que en muchas situaciones nos permite disminuir la cantidad de fármacos analgésicos de ese paciente, con los beneficios que esto genera”, precisó la experta.

Según Chamatropulos, la acupuntura contribuye a mejorar el estado inmunológico del animal, reducir o eliminar el dolor y optimizar las funciones locomotoras y orgánicas.

“El concepto fundamental que debe quedar claro es que la acupuntura no se relaciona con una medicina mágica ni con algo esotérico, sino que posee una base científica comprobada. Existen evidencias a través de resonancias magnéticas y de la medición de mediadores químicos en sangre que demuestran claramente la acción acupuntural. No se trata de una moda pasajera, sino de una disciplina sustentada científicamente, que requiere estudio, investigación y cuyos resultados observados son positivos”, dijo la doctora a Infobae.

También postuló que el tratamiento se planifica de manera individualizada. Generalmente, el paciente llega derivado del equipo de cirugía, clínica u oftalmología, según el problema específico, como incontinencia urinaria, dolor o parálisis.

Según la jefa del servicio, doctora Mónica Chamatropulos, los tratamientos son personalizados y específicos para cada paciente, lo que permite adaptar la terapia a la condición y patología particular del animal atendido en el hospital escuela (Imagen Ilustrativa Infobae)

La técnica consiste en la estimulación de puntos específicos mediante agujas, lo que puede inducir la estimulación o sedación de órganos y vísceras, regularizar funciones y modular distintos tipos de dolor, tanto ortopédico como neurológico, en fases agudas o crónicas. Durante la sesión, los perros y gatos tratados liberan endorfinas, lo que produce una profunda relajación. La acción analgésica de la acupuntura comienza a manifestarse entre los cinco y diez minutos de la colocación de las agujas, y los resultados suelen observarse desde la primera sesión.

Chamatropulos indicó que en muchos casos se incorporan masajes y técnica de moxibustión: “Funciona través de la combustión de una planta llamada Artemisa vulgaris, la cual se prepara como un cigarro, donde se quema e inyecta calor en puntos de acupuntura y zonas del cuerpo. Dicha técnica mejora muchísimo el tono muscular y en el caso de que haya dolor, también”.

“La moxibustión no es un servicio aislado, sino una de las formas terapéuticas que tenemos en el servicio de acupuntura, como también la fitoterapia o la electroacupuntura. Funciona en casos de patologías dolorosas de columna o artrosis, para mejorar la funcionalidad motora de animales con paresias o parálisis, para disturbios urinarios e inclusive con derivación de oftalmólogos para mejorar movilidad en casos de parálisis facial que impida el cierre de los párpados”, añadió la especialista.

Chamatropulos indicó que la práctica está validada por la ciencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al tiempo que repasó: “Trastornos funcionales (como incontinencias urinarias o parálisis nerviosas) son tratadas, a su vez, con electroacupuntura, con la aplicación de microcorrientes eléctricas estimulantes y sedantes en determinados puntos para lograr mejorar la funcionalidad de órganos y sistemas”. “Trabajamos también con otras terapias complementarias con protocolos de neuroproloterapia para manejo de dolor”.

“Tanto la moxibustión como las otras técnicas utilizadas pueden tener un porcentaje de recuperación del 100 por cien de la patología en muchos casos, y un porcentaje de recuperación más acotado en enfermedades crónicas”, dijo Chamatropulos.

El Hospital Escuela de la UBA cumple además un papel relevante en la formación de profesionales, mediante programas de pasantías y cursos de capacitación. Durante el año en curso, se han realizado charlas de formación en congresos internacionales en países como Chile, México, Colombia, Brasil, España e Italia.

“La Facultad de Ciencias Veterinarias se constituye también como un ámbito de investigación. Cada año se presentan trabajos científicos acerca de pacientes tratados con técnicas como moxibustión y acupuntura, por ejemplo, en casos de tromboembolismo, recuperación urinaria, recuperación respiratoria y empleo de fitoterapia en problemas respiratorios”, destacó Chamatropulos.

