Qué aspectos se deben tener en cuenta antes de adoptar un gato

Los gatos son animales fascinantes que encontraron su lugar en el corazón de millones de personas alrededor del mundo. Su naturaleza independiente y juguetona, combinada con momentos de afecto y cercanía, genera un vínculo especial entre ellos y sus tutores.

Antes de decidir adoptar un felino, es crucial considerar varios factores que garantizarán su bienestar y la armonía en el hogar. Cada uno tiene su propia personalidad, y es importante evaluar sus necesidades particulares. Además, comprende un compromiso a largo plazo, hasta 15 años o más, por lo que se debe estar preparado para brindar ese cuidado.

En un nuevo capítulo de Data Animal, la conductista felina, Nadia Osepyan, enumeró los principales requisitos y aspectos que se deben tener en cuenta al traer un gato al hogar.

Los gatos son animales fascinantes que logran un vínculo especial con sus tutores, mezclando independencia y momentos de cercanía (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El gato no tiene clavícula, entonces eso hace que se pueda meter por lugares que vos decís ‘no, no va a pasar’, pero sí va a pasar. Así que lo mejor que se puede hacer cuando se lo trae a casa es dejarlo en un único ambiente donde tengas control de todo. Por ejemplo, si van a estar en el baño, atrás del bidet sepan que hay un hueco donde los gatos se meten”, explicó la experta.

“Eso aparte, lo que hace es que el gato afiance el uso de las piedritas. Pasa mucho que los cachorros, cuando se los deja sueltos, se abruman. Mismo gatos adultos también que se esconden porque ellos no saben hasta dónde llega la extensión de territorio, no saben si hay otros animales, si hay depredadores. Entonces si nosotros los dejamos en un único ambiente, no es cruel, lo tiene bajo control más rápido”, agregó.

Luego, de a poco se debe comenzar a abrirle áreas más amplias al gato, para evitar situaciones de estrés y lograr una adaptación amena al entorno. El tiempo que lleva el proceso depende de cada animal, según Osepyan.

Dejar al gato en un espacio controlado al llegar a casa ayuda a reducir su estrés y a adaptarse mejor a su nuevo entorno (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Si es un gato adulto, a veces lo que pasa es que dicen ‘vinieron, lo soltaron, él recorrió todo, después se subió arriba de la cama, durmió'. Ese gato está ansioso. Es como la aspiradora robot cuando hace el mapeo. Quiere llegar a ver todo, tener todo bajo control y queda exhausto. En cambio, si vos lo dejas adentro de un espacio, que puede ser un baño, o, si es adulto, un dormitorio, es esa diferencia entre el gato que está ansioso y el que quiere salir”, señaló la conductista.

Además, se debe tener un cuidado especial con los cachorros, ya que no tienen conciencia de peligro. Al introducirlos a nuevos ambientes se los debe dejar explorar, pero siempre bajo observación.

Los cachorros requieren de un mayor cuidado, ya que no poseen noción de peligro (Imagen Ilustrativa Infobae)

-¿Cómo podemos preparar nosotros la casa para la llegada del gatito o gatita?

-Una de las cosas que yo les recomiendo, por más que uno se sienta medio bobo haciéndolo, es acostarse en el suelo a la altura del gato, porque eso nos hace tomar conciencia de quizás la cantidad de cables, hilos, cosas que son efectivamente un peligro porque el gato no tiene el reflejo de escupir. Entonces algo que pasa mucho es, por ejemplo, la aguja enhebrada queda colgando, el gato va y cuando se traga el hilo, sigue tragando. Por eso también siempre los veterinarios recomiendan, si uno llega a ver esa situación, cortar y salir a la veterinaria y no tirar, porque podés hacerle daño por dentro.

Es debido a situaciones como esta que a los gatos, más que nada cuando son bebés, se los debe dejar en un espacio controlado al principio, más aún si va a estar solo en la casa por un período de tiempo.

La exploración gradual de nuevos espacios es clave para evitar que el gato se abrume, un proceso que puede variar según la personalidad de cada felino (Imagen Ilustrativa Infobae)

-¿Qué otros riesgos tenemos dentro de casa que quizás no nos damos cuenta y cuando los dejamos ahí sueltos puede ocurrir una catástrofe?

-Riesgos en realidad hay muchos. Yo siempre me acuerdo algo que me dijo un veterinario, que es que no hay peor cosa que un gato aburrido. Pasa mucho cuando se quedan solos durante días, que está este mito de que al gato le dejas comida, agua, y piedritas y se queda solo. Y uno dice “no, pero nunca lo hizo, nunca se subió ahí” y bueno, pero nunca estuvo tanto tiempo solo.

Uno de los principales aspectos a tener en cuenta, más allá de las protecciones en balcones y ventanas, según resaltó la experta, son las plantas. Representan un peligro desconocido, ya que algunas pueden ser altamente tóxicas para los gatos, como los lirios o las azaleas. Otras pueden causar daño renal y hepático si el felino las consume de manera constante, por más que solamente las mastique.

La protección de espacios exteriores, como jardines, también es vital para evitar que los gatos enfrenten peligros y accidentes fuera del hogar (Imagen ilustrativa Infobae)

“No se le puede enseñar a que no las agarre, que no las muerda, que no las toque. Muchos se preguntan por qué, si el gato en estado natural no las tocaría. Bueno, la mayoría son plantas ornamentales, el gato naturalmente no estaría en contacto con un potus. Pero aparte recordemos que la expectativa de vida de un gato que está en estado salvaje es de seis años, entonces también ahí tenés otro factor”, indicó la conductista.

-¿Por qué es tan importante la protección de balcones a la hora de adoptar un gato?

-Otro gran mito es que el gato siempre cae de pie. Y efectivamente cae de pie, pero eso no significa que la caída no lo mate. O sea, lo va a matar de pie. El gato se va a acomodar, pero en el mejor de los casos se romperá un colmillo, se romperá una pata. En el peor, ya hablamos de que la presión cuando cae genera presión en el pecho, y el animal va a terminar con fracturas múltiples.

Si bien los gatos suelen subirse a lugares altos, esto no significa que entiendan que están a una gran altura, como sucede en el caso de felinos que se encuentran en un departamento en el 5to piso de un edificio.

“Ni hablar de que la distancia para él está ahí, la paloma está ahí, la puede alcanzar, o puede saltar de una ventana a la otra. Hay gatos que tienen una destreza impresionante y otros que no tanto. El mío, por ejemplo tiene displasia de cadera, entonces más allá de que esté o no esté en la red, no es muy ágil. A veces se patinan gatos de pelo largo, también tienen pelo largo debajo de las patas”, manifestó Osepyan.

Añadió que existe lo que se conoce como el “síndrome del gato volador”, que ocurre cuando un gato se precipita al vacío: “Mucha gente cree que porque no pasó no va a pasar y es una cuestión de suerte. Inclusive hay gente que me dice ‘yo lo sacaba conmigo, que lo estoy mirando’, pero es un segundo que el gato se tiró y no llegas ni a reaccionar”.

Por otro lado, en las casas también se debe contar con protección que resguarde al gato de los posibles peligros del exterior. “Cada vez hay más cosas que se pueden poner en los jardines. Las hay que se pueden hacer caseras, las hay que se puede contratar gente que cierre el perímetro. Hay cosas más o menos estéticas. Las hay para todos los gustos”, dijo la conductista.

La energía y personalidad de cada gato influyen en su proceso de adaptación a nuevos espacios, por eso es importante conocer sus necesidades individuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Osepyan hizo hincapié en que la expectativa de vida de un felino al dejar sus casas se reduce hasta en un 50% debido a otros animales, enfermedades y accidentes que pueden ocurrir.

-¿Se le puede enseñar a un gato a que no salga al balcón, a que no se tire arriba de las plantas?

-A ver, de lo que estamos diciendo, no. Se le puede enseñar muchísimas cosas. De hecho, los gatos son casi más entrenables que los perros, pero de una manera distinta, porque al perro vos lo entrenas con comida. Al gato, si vos lo entrenas con comida, va a hacer lo que le estás pidiendo cuando tenga hambre. Y el gato no es el perro, no siempre tiene hambre. Más que nada, lo que tenemos que tratar es de que él crea que fue su idea hacer lo que nosotros queremos que haga.

“Si yo, por ejemplo, no quiero que se suba a una mesa, lo puedo bajar 50 veces y se va a volver a subir. Ahora, si yo le doy una mesa cercana más alta, lo que estoy haciendo es el equivalente a que cuando alguien viene con un chico a tu casa y le sacan una cosa de la mano, si no le trajeron un juguete va a seguir agarrando cosas. Ahora, si vos le decís no y le das otra cosa, lo que le estás mostrando es la opción correcta”, subrayó la experta.

Aunque se puede entrenar a un gato, la motivación de comida solo funciona cuando tiene hambre, a diferencia del perro, por lo que se deben aplicar otras estrategias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Destacó que el castigo y el miedo no educan, no sirven, ni son efectivos. Esto se debe a que no se le indica al felino el camino a seguir apropiado. Por eso, se le tiene que brindar al gato una alternativa igual o mejor que resuelva la necesidad que presenta, ya sea el tener una posición estratégica al estar en un lugar elevado o el acceder al aire libre, de una manera controlada y segura.

“No quiero que salgas al balcón. Bueno, te voy a dar un espacio donde sí podés, una ventana que sí tiene red, supongamos, donde ahí te pongo una camita de las que van con sopapas que puedas estar a la altura, que puedas mirar para afuera, pero acá tenés red. Ahora, el pretender o pensar que el animal entiende que no tiene que subir, eso no, el gato lo va a seguir haciendo”, determinó la especialista.

-¿Qué de cierto es que a la hora de adoptar es mejor adoptar de a dos gatitos?

-Depende del caso. El felino, naturalmente, no busca la compañía de otro felino. O sea, ellos en estado natural, toda su comunicación es justamente dejar marcas para evitar cruzarse con otro. En el caso de los machos, si no están castrados, bueno, buscarán hembras y se van a pelear con otros machos. Y en el caso de las hembras, si no están castradas, esas marcas sirven para identificar a los mejores machos.

El vínculo entre gatos y sus compañeros felinos en un hogar depende de factores como la disponibilidad de recursos, espacio y atención (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, al estar en un hogar, castrados, esa dinámica es diferente. En esa situación se debe evaluar la cantidad de energía que el gato tiene para compartir con otro felino.

La disponibilidad de recursos es una problemática importante, según consideró la conductista: “Más allá de que se lleven bien o mal, lo primero es la supervivencia. Para el gato es ‘se cae el avión, yo me pongo mi máscara. La tuya no tengo idea, es un tema tuyo’. Nos podemos llevar bárbaro, pero si hay poca comida, poca agua, poco espacio, pocas piedritas, inclusive las personas. Pasa muchísimo que uno dice ‘no entiendo, llego a casa y se empiezan a pelear’, y bueno, es que vos sos un recurso también”.

Si bien hay gatos que pueden tener un buen vínculo desde el comienzo, esto puede evolucionar de distintas maneras con el tiempo. Por eso, Osepyan recomienda que los tutores trabajen para que la relación fluya y se lleven bien entre ellos.

Las plantas ornamentales representan un riesgo para los gatos, muchas de ellas pueden ser tóxicas y causar daños renales y hepáticos si las mastican (Freepik)

-¿Qué de cierto hay que hay algunos gatos que no desean vivir adentro de casa, que no pueden ser adoptados, que tenemos que dejarlos en la calle porque no van a sobrevivir adentro de un departamento o una casa, que no les gusta y los vamos a deprimir y van a terminar muriendo?

-No, deprimir no. O sea, creo que ahí hay un poco de confusión entre lo que es humanizar versus empatizar. Y siempre lo que hay que tener presente es que una cosa es el ponerse en el lugar del animal desde mí. Entonces digo “qué horror estar encerrado todo el tiempo”. Se compara mucho con la pandemia. Y yo, por ejemplo, en la pandemia trabajé más que nunca. Realmente ni me acordaba que estaba encerrada en casa. Y creo que es un poco lo que pasa cuando uno le da lo bueno del afuera, pero dentro de casa a ese gato.

“Sobre todo creo que es un poco mito, quienes rescatamos quizás tenemos más presente esto, el gato que la pasó muy mal afuera es el que menos ganas tiene de salir y es el que más uno cree ‘este gato estuvo toda la vida en la calle. ¿Cómo se va a adaptar?’ Y es el que una vez que entra en casa no se mueve del sillón, no se mueve de la cama, no quiere saber nada con el afuera”, declaró la experta.

Los gatos pueden adaptarse bien a la vida en interiores si se les brinda un ambiente enriquecido y seguro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Debido a esta idea es que muchas personas adoptan cachorros, ya que piensan que los van a poder “moldear” y educar. Asimismo, el gato va a mostrar su carácter y naturaleza de igual manera, aún si nunca estuvo en la calle.

“No es un tema de que haya estado afuera o no, de que se deprima o no, es un tema de darle lo que necesita la especie para que esté bien dentro de casa, o inclusive si tenés un jardín, porque ahí también va a tener una parte exterior, va a hacer todo lo que tiene que hacer. Pero bueno, que esto no vaya más allá, porque ahí sí, del otro lado de la medianera están todos los peligros”, finalizó la conductista.