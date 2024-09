Criaderos ilegales de perros: la lucha por los derechos de los animales en Argentina

Data Animal - Criaderos ilegales

Los criaderos ilegales de perros son una preocupación creciente en la protección de los derechos de los animales. Estos lugares priorizan las ganancias económicas sobre el bienestar de las mascotas. Las condiciones en las que se mantienen suelen ser deplorables, con hacinamiento, falta de atención veterinaria y una carencia general de cuidados adecuados.

Este entorno no solo afecta la salud física y mental de los animales, sino que también puede contribuir a la propagación de enfermedades infecciosas. Para combatir este problema, es esencial que existan y se refuercen legislaciones específicas que regulen la cría y comercialización de perros, y que prohíban la existencia de estos lugares. Al fortalecer el marco legal, se protege a las mascotas de prácticas abusivas, se fomenta la responsabilidad y se contribuye a la reducción del mercado negro de animales.

En un nuevo capítulo de Data Animal, el presidente Fundación Planeta Vivo Argentina, Fernando Pieroni, detalló sus experiencias en allanamientos de criaderos ilegales y comentó de qué manera se lleva a cabo el proceso desde la denuncia hasta la reubicación de los animales en lugares seguros.

Los criaderos ilegales priorizan las ganancias sobre el bienestar de los perros, generan condiciones deplorables y problemas sanitarios

-¿Cómo es un criadero ilegal?

-Cada vez que ingresamos a este tipo de lugares, que claramente ingresamos con órdenes judiciales, siempre te encontrás con cosas que son puntuales y son todas similares: animales viviendo en jaulas diminutas, sobre sus heces, sin acceso a agua y comida, en patios muy pequeños mucha cantidad de animales, perros con problemas en la piel por estar sobre sus heces.

El rescatista agregó que, debido a los ladridos de los perros y las subsecuentes denuncias de los vecinos, quienes están a cargo de los criaderos comenzaron a tapar las jaulas. Por lo que los animales no solamente viven en condiciones indignas, sino que tampoco tienen acceso a la luz solar. En el marco de la ley 14.346 de maltrato animal es que se hacen las denuncias a la fiscalía o a la comisaría correspondiente. A partir de ahí comienza el proceso judicial. “Imaginate que de 20 denuncias que hacemos tendremos efectividad, porque la justicia a veces no nos da mucha importancia lamentablemente, en dos o tres casos”, explicó Pieroni.

Además, comentó que la Policía es quien ingresa, pero los miembros de la fundación los acompañan, ya que son quienes luego se hacen cargo de los animales que quedan judicializados.

La ley 14.346 de maltrato animal es clave para iniciar denuncias judiciales y combatir los criaderos ilegales en diversas provincias (Imagen Ilustrativa Infobae)

-¿Por qué se les dice criaderos ilegales? ¿Qué es lo que no tienen en regla?

-Básicamente, creo que el 99% de los criaderos son ilegales. Porque vos para tener un criadero, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, como en otras provincias, a excepción de CABA que están prohibidos directamente, tenés que tener una habilitación municipal. Hasta el momento, que venimos haciendo esto nosotros hace cuatro o cinco años, nunca hemos encontrado un criadero que tenga la habilitación correspondiente municipal.

-En capital sí están prohibidos. ¿Por qué en provincia todavía no se realizó?

-En capital se prohibieron directamente, en provincia todavía no está legislado. Estamos trabajando ahora, empezando a tratar de poner en tema la importancia de empezar a prohibir estos lugares, porque muchas veces hay un gran debate con todo esto. Hay que regularizar esta situación. Nuestra opinión sobre esto es: no sigamos reproduciendo animales, con los millones de animales que tenemos en las calles. Primero solucionamos ese problema y después sentémonos a debatir si está bueno o no criar animales. Y en el caso de que se quiera hacer una crianza responsable, que estén regulados.

“A nosotros nos ha pasado que ingresamos en un domicilio, en un patio de ocho por ocho literal, en donde tienen 70 animales en jaulas. Eso no solamente es un claro maltrato hacia los animales, sino que también hay cuestiones zoonóticas, enfermedades, porque los animales obvio que hacen sus necesidades. Muchas veces estas personas lo que hacen es tirar las heces de los animales a la calle. Hay muy poca convivencia con los vecinos por el ruido que generan 70 animales ladrando todo el día dentro de una jaula. Son un montón de cuestiones que hay que sí o sí tomar cartas en el asunto y decir ‘che, vamos a solucionar esto porque tenemos un problema enorme’”, indicó Pieroni.

Los perros rescatados de criaderos ilegales requieren rehabilitación para superar el miedo y estrés crónicos provocados por el maltrato (Gentileza: Fernando Pieroni)

El procedimiento judicial comienza una vez que la fiscalía toma el caso y las autoridades deciden allanar. Luego, desde la fundación se deben hacer cargo de aquellos animales que salen del criadero. El rescatista comentó que en ciertos casos se sacaron hasta 250 perros.

Esto trae consigo otra problemática, que explicó Pieroni: “Si nosotros vamos a sacar 150 animales de un criadero, no los voy a llevar a mi casa o a un refugio a que estén 150 animales hacinados. Entonces lo que hacemos nosotros es, por intermedio de la fiscalía, designar depositarios judiciales, que es una tenencia provisoria, porque no nos tenemos que olvidar que esos animales están judicializados y hasta que la justicia no decida cuál va a ser su destino no se puede dar ni adopción ni hacer nada sin que la fiscalía lo disponga”.

Los hogares de tránsito, además de darles una mejor calidad de vida a los perros rescatados, sirven para que comiencen una rehabilitación. Las consecuencias del hacinamiento trascienden las heridas, infecciones y enfermedades. Muchos animales desarrollan un miedo y estrés crónico, ya que no están acostumbrados a sociabilizar. “Son animales que han nacido en una jaula y muchos de ellos mueren dentro de esa jaula. Entonces es un proceso muy largo que lleva a poder rehabilitarlos”, señaló.

En los allanamientos de criaderos ilegales se han encontrado hasta 250 perros viviendo en condiciones de hacinamiento extremo (Gentileza: Fernando Pieroni)

-Vos sos la cara visible de todo esto. ¿No te da un poco de miedo estar desmantelando estas mafias?

-No, la verdad que no. Yo tengo una meta muy clara que es defender a los animales. La verdad que cuando comencé a hacer esto no me imaginé que había tanto negocio turbio detrás de esto. Los criaderos ilegales claramente son una mafia. Sin dudas lo son. Y bueno, a medida que me fui metiendo cada vez más, como decís vos soy la cara visible y soy quien muestra todo esto, he recibido amenazas, amenazas a mi familia. Después también empiezan con la difamación y empiezan como a tratar de desestabilizar la estructura que tanto tiempo nos llevó a armar, que es una fundación conformada por un montón de gente profesional que trabajamos por los derechos de los animales. Entonces, ¿tengo miedo? La verdad que no.

“Yo creo que la devolución que te da todo esto es maravillosa. O sea, muchas veces no es fácil entrar a un criadero, ver la dejadez y el abandono y la explotación, ver animales heridos. En el camino seguramente alguno que otro se muera por las enfermedades que tienen. Pero después el desenlace de esto, cuando logramos que la justicia le dé el destino que tienen que tener esos animales y vos ves cómo ese animal se recuperó y va una familia como tiene que ser, esa es la recompensa que claramente estamos buscando y lo que te da fuerza a seguir”, añadió el presidente de la fundación.

Pieroni destaca la importancia de que las personas dejen de comprar mascotas y opten por adoptar perros rescatados (Imagen Ilustrativa Infobae)

-¿Sentís que vamos camino a que esto cambie? ¿A que la conciencia de la gente cambie y que también la justicia apoye mucho más estas causas?

-¿La justicia? Sí, claramente. Eso lo tengo que decir. Nos ha pasado este último año que la verdad que la justicia empezó a darle mucha más importancia. Gracias por eso. Hay una ley vigente que es la 14.346, que es maltrato animal. Muchas veces la justicia, porque tiene otras causas, no le da tanta importancia, pero sí últimamente se le está dando como más empuje a todo esto. Y después hay una cuestión social que yo no sé si es que está cambiando la sociedad, o no. Yo noto que hay mucha gente que apoya la campaña, que apoya la causa y entiende la gravedad de tener estos animales encerrados, siendo utilizados como máquinas reproductoras para un fin de lucro. Pero después hay otra parte que hay gente que sigue comprando. Entonces, la verdad, si vos me preguntás si veo que hay un cambio, tal vez sí hay un poquito de mayor conciencia.

Sin embargo, Pieroni aclaró que hay mucho trabajo por hacer para que los animales puedan disfrutar del bienestar que merecen y gozar de una vida digna. Considera que el proceso va a terminar una vez la gente deje de comprar mascotas: “Los invito a que transiten, rescaten, adopten y no compren”.

En CABA los criaderos de perros están prohibidos, pero en la provincia de Buenos Aires aún se debate sobre la regulación adecuada (Gentileza: Fernando Pieroni)

-Y por último, desde la Fundación a nivel legislativo, ¿cómo están tratando de apoyar a esta causa?

-Bueno, ahora justo el grupo de abogados de la fundación, estas últimas semanas hubo algunas reuniones muy importantes. Justamente estamos apuntando a eso, porque entendemos que no solamente va en que nosotros tengamos que salir a rescatar, sino empezar a que haya leyes que estén más fuertes para la defensa de los animales. Empezar a trabajar también por ordenanzas municipales. Así que venimos bien. No quiero contar mucho, pero sí, se vienen cosas muy interesantes a nivel legislativo y estamos muy contentos por eso.