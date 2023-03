¿Qué animales muerden más fuerte?

Registrando la fuerza y varios otros aspectos en cada una de ellas, se llegó a la conclusión de que el cocodrilo de agua salada es el animal con la mordida más fuerte (REUTERS)

El tiranosaurio rex y el megalodón repiten como estrellas de la ciencia ficción por una razón: sus mordeduras eran feroces. Pero, ¿qué criaturas vivas y extinguidas ejercen realmente la mayor fuerza de mordedura?

La fuerza de mordida, según un estudio publicado en Frontiers, es la fuerza que generan los músculos y huesos de la mandíbula superior e inferior cuando un animal muerde. Los animales con una gran fuerza de mordida no suelen tener problemas para sujetar a sus presas. Algunos depredadores son capaces incluso de atravesar presas con armaduras especialmente resistentes.

De todas las criaturas vivas en la actualidad, el cocodrilo de agua salada (Crocodylus porosus) posee la mayor fuerza de mordida conocida, con 16.460 newtons (los newtons miden la magnitud de la fuerza), según un estudio publicado en 2012 en la revista PLOS One. A modo de comparación, un newton equivale aproximadamente a un cuarto de libra de fuerza. Todo lo que acaba en las fauces de un cocodrilo de agua salada se ve sometido a una fuerza extrema durante sus últimas boqueadas.

El dinosaurio del Cretácico Tyrannosaurus rex tiene una fuerza de mordedura estimada en 35.000 newtons (REUTERS)

Hay dos contendientes que podrían desafiar -y posiblemente superar- al cocodrilo, pero sus fuerzas de mordedura no se han medido en vivo porque estos animales son depredadores acuáticos. De confirmarse, la fuerza de mordedura más potente podría ser la de la orca (Orcinus orca), estimada en 84.516 newtons por la Sociedad Holandesa de Tiburones, seguida de lejos por la fuerza de mordedura de un gran tiburón blanco (Carcharodon carcharias), de unos 18.000 newtons, según los modelos informáticos utilizados en un estudio de 2008 publicado en el Journal of Zoology.

Entre los animales extintos, el T. rex podría haber sido el rey, con 35.000 newtons cuando pisó la Tierra hace entre 68 y 66 millones de años. El enorme tiburón Megalodon (Otodus megalodon) aterrorizó los mares de hace 15 millones a 3,6 millones de años con una fuerza de mordedura de hasta 182.200 newtons. Sin embargo, aún hay dudas sobre si el tiburón pudo vencer al dinosaurio. Es difícil enfrentarlos porque las mandíbulas de los tiburones y los dinosaurios tienen diferentes tipos y número de dientes, explicó a Live Science, Jack Tseng, biólogo y profesor adjunto de biología integrativa en la Universidad de California, Berkeley.

La fuerza de la mordedura puede medirse directamente o estimarse indirectamente. Los animales vivos pueden morder con un medidor de fuerza, que es como los científicos midieron la mordedura extrema del cocodrilo de agua salada. En el caso de los animales vivos que los científicos no han podido probar de esta forma, como las orcas y los tiburones, la fuerza de mordida se basa en lo que se sabe sobre su estructura corporal, su forma y el tipo de presa que cazan.

Los animales extintos son más difíciles. En un cráneo sólo quedan los huesos de la mandíbula, por lo que los investigadores utilizan simulaciones por ordenador para recrear los músculos de una mandíbula que hace tiempo que se descompuso.

Cómo se hace una <b>mordedura</b> mortal

El tiburón blanco es considerado el más letal para los humanos. Pero, ¿con qué fuerza muerde? (Getty Images)

¿En qué consiste una mordedura aplastante? Múltiples características, como la fuerza de la cabeza y la mandíbula, desempeñan un papel importante. Los dientes también son un arma. La cabeza del T. rex por sí sola era capaz de aplastar huesos, pero también tenía dientes aserrados como cuchillos. Sin embargo, hay un factor que domina a todos los demás, si se pregunta a Daniel Huber, profesor y catedrático de Estudios Ambientales de la Universidad de Tampa, en Florida.

“El tamaño corporal es el factor más importante para determinar la fuerza de la mordedura”, dijo Huber a Live Science en un correo electrónico. El experto ha descubierto que el tamaño de un depredador supera todo lo demás, desde la anchura de la cabeza hasta la dureza de la presa, similar a la de una armadura.

Además, para el especialista, los músculos aductores de la mandíbula, encargados de cerrarla, son cruciales. “El tamaño y la posición de estos aductores pueden ajustarse evolutivamente para maximizar la cantidad de fuerza muscular que puede transmitirse a la fuerza de la mordedura”, remarcó.

El pinzón de Darwin picogordo,​ pinzón de Darwin grande, pinzón de tierra grande o pinzón terrestre grande (Geospiza magnirostris)​ es una especie de ave paseriforme de la familia Thraupidae perteneciente al género Geospiza. Es endémico de las islas Galápagos en Ecuador (Jaime Chaves via The New York Times)

El icónico T. rex presumiblemente tenía mandíbulas poderosas, según las simulaciones por ordenador del rey de los dinosaurios. Cuando se tiene en cuenta el filo de sus dientes, las estimaciones de la fuerza de mordida del dinosaurio se disparan, según Huber. Pero parte de esa fuerza total procede no sólo de la fuerza de mordida, sino también de la presión adicional ejercida por esos dientes afilados.

“En general, cuanto más afilada sea la punta del diente, mayor será la fuerza potencial de mordida dada la misma fuerza muscular de entrada, porque cualquier fuerza de este tipo se concentraría en la punta del diente”, añadió Tseng.

No todos los animales con una gran fuerza de mordida son enormes y dentudos. Algunos ni siquiera son depredadores. El pinzón terrestre grande de las Galápagos (Geospiza magnirostris) tiene la fuerza de mordedura más intensa para su tamaño, según un estudio de 2019 publicado en la revista Proceedings of the Royal Society B.

Este pájaro pesa solo alrededor de 1 onza (33 gramos), pero su pico puede romper nueces y semillas duras con una fuerza de 70 newtons, lo que significa que tiene la fuerza de mordida más poderosa para su tamaño corporal, según el estudio. Esto significa que el pinzón tiene una fuerza de mordedura 320 veces superior a la del T. rex.

¿En qué se parecen los humanos? El mordisco más fuerte de nuestra especie es de unos 1.000 newtons, así que ni siquiera estamos en la misma liga.

