Año nuevo… ¡Rombai nuevo!

Yeah!, la banda liderada por Fer Vázquez ya no es 100% uruguaya. A él, se sumaron la colombiana Valeria Emiliani y Megumi Bowles, una cantante oriunda de Bolivia. En plena gira promocional, Para Teens charló con este trío que es un bomba y que no para de romperla con su nuevo single Me Voy.