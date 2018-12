Edad: 13 años / Curso: 1º año, es su primera vez en el proyecto.

Función: Recursos humanos (entretenimiento y recreación).

Quiero ser… Licenciada en Administración de Empresas.

Hobbies: mirar Netflix y buscar cosas que me interesan por Internet.

"Esta es mi primera vez. Por suerte tengo a mi hermana Guada que me ayudo en todo. Con ella me sentí mas segura y no extrañé tanto".