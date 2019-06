Además, al sentirnos tan bien con nosotras mismas, tenemos cero drama en mostrarnos desnudas y entregarnos al placer y las posiciones más exóticas. Es más, lo disfrutamos porque nos gustamos mucho y desde ese lugar de autoestima alta el goce está asegurado. En otras palabras: no estamos pensando en la celulitis que se nota en la cola cuando hacemos el jinete al revés y no tenemos miedo de que puedan levantarnos para cabalgar contra la pared. Aunque pesemos (porque acá sí que hay músculo), podemos hacer un salto maestro y llegar a destino carnal sin riesgo de papelones. "Aunque los cambios no se vean en el cuerpo, la seguridad se posee y se transmite. Y no tiene tanto que ver con lo real sino con la percepción que tenemos del cuerpo. Está claro que la falta de comodidad y aceptación incide mucho en el disfrute sexual", explica Leva.