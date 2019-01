-Igual me imagino que ese parate fue una decisión, hay modelos que vuelven enseguida….



-Sí, obvio. Yo me comparo con otras modelos que tienen varios chicos y trabajan muchísimo y no sé cómo hacen. A veces una elige estar trabajando porque se queda re tranquila sabiendo que hay alguien que lo cuida, ¡y me parece que también está bien! Pero es algo muy personal, no existe un único modo. Cuando nació mi hijo quise priorizar eso y estar todo el tiempo con él: sabía que quería criarlo yo. Quería que él aprendiera valores y esas cosas que uno les transmite estando con ellos. Hoy que lo veo cómo es y las mamás de sus compañeros me comentan que es re educado, siento que valió la pena.