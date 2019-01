-A mí me encanta la ropa y tengo mucha, pero no soy de comprar tanto. Me gusta regalar, incluso looks deportivos que usaba cuando jugaba al tenis. No soy apegada a los recuerdos. Este vestido que estoy usando lo compré en Rapsodia hace mil años y las zapatillas también las compré hace 12 años en China a cinco dólares. Cuido muy bien lo que tengo, soy cero compradora compulsiva. Aunque, obvio, hay días en los que me tiro todo encima (se ríe).