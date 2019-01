Emma Mignona tiene 15 años y es una de las integrantes del Comité: "Cuando me anoté para ser parte no sabía en qué me estaba metiendo, pero cuando me explicaron de qué se trataba, no podía creer que fuera un lugar tan participativo para los adolescentes. Ahora nos reunimos, todos tiramos nuestras ideas y luego coordinamos cómo implementarlas".