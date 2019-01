"Triste y molesta", esas son las dos palabras que definirían el estado de ánimo de Angelina Jolie al enterarse del supuesto noviazgo entre Brad Pitt y Charlize Theron. Si bien la actriz de Maléfica no hizo declaraciones públicas, una fuente cercana a ella habló con el portal HollywodLife.com –se especula con que habría sido el mismísimo manager quien les hizo llegar declaraciones de su representada- y aseguró que a Angelina no le habría caído nada bien la noticia del romance entre su ex marido y la actriz sudafricana. ¿Por qué? Muy simple: ella no siente ninguna simpatía por Charlize y la idea de que sus hijos se relacionen con ella le genera un gran fastidio.