Si bien todavía no hay fotos que acrediten el noviazgo, la realidad es que ambos están en la misma ciudad desde hace 15 días; a él se lo vio llegar a una casa en Beverly Hills donde se proyectó la película If Beale Street Could Talk mientras que Charlize fue invitada a una función especial de Roma en el chateau Marmont. Hay que confiar en que los paparazzi pronto logren la tan esperada imagen de la pareja junta.