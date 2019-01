N.: Fijate hasta qué punto puede un hijo opinar, que yo tuve una época en la que me dediqué a hacer avisos de televisión, después de una carrera de actriz en teatro, radio y televisión. Estaba en una situación económicamente terrible y empecé a hacer avisos televisivos. Hasta llegué a hacer tantos que me pude comprar un flor de piso en Recoleta, ¡imaginate lo que trabajé! Pero llegó un momento en el que trabajaba tanto como actriz de avisos que ya no tenía tiempo para otras cosas. Un día, Cristina, que tenía 10 años, me dijo algo que cambió mi vida: "Mamá, está bien que hagas avisos, pero estás dejando de actuar y el día que quieras volver a hacer lo que te gusta, no vas a poder"