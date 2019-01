-Hubo épocas de sombreros art nouveau llenos de adornos, flores o frutas para los que el pelo no era una preocupación. A mediados de 1920, todas las mujeres se cortaron el pelo carré a lo garzón. No había en el mundo una mujer que no usara el pelo tan cortito como un varón. Esto generó un crecimiento desmesurado de peluquerías, porque era un look que necesitaba mucho mantenimiento. Pero cuando a mediados de los años '30 terminó esa moda, la mayoría de estos locales tuvieron que cerrar. Sin embargo, algo que me llamó la atención es que la Argentina es el país con más peluquerías del mundo. En Buenos Aires, das dos pasos y te encontrás con una. Eso no pasa en ninguna otra ciudad.