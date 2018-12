-No creo, no me siento tan talentosa en el canto como mi vieja. Ella tiene un don en las cuerdas y además muchísimos años de estudio y laburo. A mí me gusta cantar, amo la música y es parte de mi vida, pero no pondría que soy cantante en un check in. Es una herramienta más que uso para los personajes que me toca interpretar.