Noelistas vs grinchs

Es más: una Nochebuena me pareció ver a Papá Noel escabullirse luego de dejar los paquetes, probablemente para subir a su carruaje de renos estacionado en el patio. Mi madre, entonces, tal vez para alimentarme esta fantasía que consideraba sana, me sugería que escribiera la cartita de pedidos de juguetes; luego yo le ponía un sobre y la dejaba en el buzón de la esquina de Mario Bravo y Avenida Corrientes. O si no, se la daba en mano al señor vestido de Papá Noel que se sentaba en un gran sillón de una famosa súper tienda de la calle Florida. Los chicos hacíamos fila para darle nuestra ilusión escrita, acompañados por nuestros padres.