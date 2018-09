-No, no había aparatos. El control lo hacía un enfermero. Quiero dejar en claro que el centro de estética no tenía internación, era un lugar ambulatorio. Cuando Romina insistió en que los dolores no se le pasaban y que no podía respirar, el médico le repitió que todo eso estaba dentro de los parámetros normales y que se tenía que empezar a levantar, ¡quería que se levantara! El médico ignoró todo lo que a ella le estaba pasando, por eso la dejó en ese lugar, sin complejidad para atenderla ni controlarla. Por eso la gravedad de lo que pasó.