"Había fallecido la madre de Monzó el día anterior, el 3 de julio. Pero el 4 de julio estuvo firme en la sesión. ¡Hubo tantas! Llamaron a diputados a votar. Estábamos todos ahí viendo cómo se prendían las luces de la votación –detalla Lo Cane–. Amarillas por sí, rojas por no y otro para abstenciones. Salió todo, pero todo amarillo y lo primero que vi fue '202', ¡capicúa! Con piel de gallina te lo digo, esto lo sabíamos mi hija y yo. Cuando llevaba a Justina al colegio jugábamos a buscar patentes capicúa. Leí '202' y me empecé a reír. Me dije '¡Sí será!, ¡Justina está acá! Este capicúa lo puso ella'. Me salió festejar como si estuviera celebrando todo junto, el nacimiento de mis hijos y un campeonato del mundo. Una emoción muy grande y con lágrimas de alegría porque siento que Justina me repite "Papi, ayudemos a todos los que podamos", todos los días, esto no termina más".