Más tarde se formó como artista escénica en el New York University y desplegó su talento en obras de Broadway. Hasta que descubrió el mundo de la decoración. "Mi marido siempre dice que era la peor actriz del mundo y no estoy en desacuerdo", cuenta Tracy a Para Ti. Y sigue: "En los castings nunca me elegían cuando interpretaba un personaje, me iba mejor cuando era yo misma".