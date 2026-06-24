Crisis de salud mental entre los trabajadores en México, señala estudio

Un hombre agobiado se cubre la cara en una oficina con gráficos digitales y un pulso cardíaco que ilustra el impacto del estrés laboral en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas advierten que la falta de redes de apoyo y el estrés laboral están profundizando la crisis de salud mental entre los trabajadores en México.

La salud mental masculina continúa enfrentando barreras culturales y laborales en México. Datos recientes del estudio Factor Wellbeing 2025, elaborado por el Instituto del Propósito y Bienestar Integral (IPBI) de Tecmilenio, revelan que los hombres perciben menor apoyo emocional dentro de sus organizaciones en comparación con las mujeres, una tendencia que especialistas consideran alarmante debido a su impacto directo en el bienestar y la productividad.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la investigación, los hombres calificaron con 3.89 sobre 5 la percepción de que su empresa realmente se preocupa por ellos, cifra inferior al 3.91 registrado entre las mujeres. Aunque la diferencia parece mínima, expertos en bienestar organizacional aseguran que refleja una problemática más profunda relacionada con el aislamiento emocional masculino dentro de los espacios laborales.

El estudio también identificó que la percepción sobre contar con personas en el trabajo para hablar de temas importantes se mantiene en apenas 4.25 puntos, un indicador que evidencia la falta de redes de apoyo sólidas dentro de las organizaciones. Para especialistas, esta situación genera una “soledad estructural” que dificulta la prevención de crisis emocionales, estrés crónico y agotamiento profesional.

PUBLICIDAD

El entorno laboral fomenta el hermetismo

Trabajadores normalizan el silencio emocional y eviten expresar agotamiento o vulnerabilidad en sus centros laborales (REUTERS/Tomas Bravo)

En México, muchas dinámicas laborales continúan premiando la disponibilidad permanente, las jornadas extendidas y el desgaste físico como símbolos de compromiso profesional. Este modelo ha provocado que numerosos trabajadores, especialmente hombres, normalicen el silencio emocional y eviten expresar agotamiento o vulnerabilidad por temor a ser percibidos como débiles.

La problemática se agrava debido a que siete de cada diez empresas en el país carecen de políticas claras para prevenir el estrés laboral o la violencia organizacional, según datos de Mercer. Además, el 42% de las organizaciones no contempla implementar programas de salud mental en el corto plazo, dejando sin atención uno de los principales factores de riesgo dentro de los centros de trabajo.

PUBLICIDAD

Especialistas advierten que esta ausencia de estrategias preventivas incrementa la posibilidad de desarrollar padecimientos silenciosos como ansiedad, depresión, burnout y trastornos relacionados con el estrés crónico.

Más de 24 mil respuestas obtenidas

La metodología utilizada por el IPBI se desarrolló a partir de más de 24 mil respuestas recabadas en distintos sectores laborales, lo que permite dimensionar el impacto que tiene la falta de apoyo emocional en el desempeño y bienestar de los colaboradores.

PUBLICIDAD

El informe destaca que la percepción de abandono institucional y la ausencia de redes de confianza terminan deteriorando tanto el ambiente laboral como la estabilidad emocional de los trabajadores.

En contraste, la evidencia científica demuestra que el agotamiento puede disminuir hasta un 58% en equipos donde los supervisores respaldan activamente el bienestar de sus colaboradores. Cuando los líderes promueven límites saludables, descansos adecuados y una mejor distribución de cargas laborales, se genera un entorno más sostenible y humano.

PUBLICIDAD

El modelo PERMA como alternativa

Un libro abierto muestra el modelo PERMA de psicología positiva con gráficos e ilustraciones, junto a un manual titulado "El arte de florecer" en un escritorio de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para revertir esta situación, especialistas recomiendan aplicar modelos de psicología positiva como PERMA, desarrollado por el psicólogo Martin Seligman. Esta metodología propone cinco pilares fundamentales para fortalecer el bienestar: emociones positivas, compromiso con las actividades, relaciones significativas, sentido de propósito y logro de metas.

La implementación de este enfoque dentro de las organizaciones busca transformar culturas laborales centradas en la exigencia excesiva hacia estructuras que prioricen el desarrollo humano y la salud mental.

PUBLICIDAD

Rosalinda Ballesteros, especialista en bienestar integral, aseguró que reconocer la vulnerabilidad dentro del liderazgo no representa una debilidad, sino una herramienta para fortalecer la confianza y la cercanía con los equipos de trabajo.

“Mostrar vulnerabilidad y reconocer los límites propios no debilita la autoridad de un líder, sino que la fortalece frente a sus colaboradores”, afirmó.

La experta añadió que pequeños cambios en los hábitos de descanso y autocuidado impulsados desde los puestos directivos pueden modificar gradualmente la cultura organizacional y favorecer entornos más saludables y sostenibles.

PUBLICIDAD

La discusión sobre la salud mental masculina comienza a ganar relevancia en México; sin embargo, especialistas coinciden en que todavía existe un largo camino para derribar estigmas y construir espacios laborales donde pedir ayuda no sea visto como una señal de debilidad, sino como una acción necesaria para preservar la salud y la calidad de vida.