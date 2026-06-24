México

Crisis de salud mental entre los trabajadores en México, señala estudio

Salud mental masculina continúa enfrentando barreras culturales y laborales

Guardar
Google icon
Hombre con camisa y corbata con las manos en la cabeza, sentado en una oficina con gráficos, línea de pulso cardíaco, papeles y un portátil.
Un hombre agobiado se cubre la cara en una oficina con gráficos digitales y un pulso cardíaco que ilustra el impacto del estrés laboral en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas advierten que la falta de redes de apoyo y el estrés laboral están profundizando la crisis de salud mental entre los trabajadores en México.

La salud mental masculina continúa enfrentando barreras culturales y laborales en México. Datos recientes del estudio Factor Wellbeing 2025, elaborado por el Instituto del Propósito y Bienestar Integral (IPBI) de Tecmilenio, revelan que los hombres perciben menor apoyo emocional dentro de sus organizaciones en comparación con las mujeres, una tendencia que especialistas consideran alarmante debido a su impacto directo en el bienestar y la productividad.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la investigación, los hombres calificaron con 3.89 sobre 5 la percepción de que su empresa realmente se preocupa por ellos, cifra inferior al 3.91 registrado entre las mujeres. Aunque la diferencia parece mínima, expertos en bienestar organizacional aseguran que refleja una problemática más profunda relacionada con el aislamiento emocional masculino dentro de los espacios laborales.

El estudio también identificó que la percepción sobre contar con personas en el trabajo para hablar de temas importantes se mantiene en apenas 4.25 puntos, un indicador que evidencia la falta de redes de apoyo sólidas dentro de las organizaciones. Para especialistas, esta situación genera una “soledad estructural” que dificulta la prevención de crisis emocionales, estrés crónico y agotamiento profesional.

PUBLICIDAD

El entorno laboral fomenta el hermetismo

Trabajador sostiene alambre de acero inoxidable producido en la fábrica de alambre de acero inoxidable TIM en Huamantla
Trabajadores normalizan el silencio emocional y eviten expresar agotamiento o vulnerabilidad en sus centros laborales (REUTERS/Tomas Bravo)

En México, muchas dinámicas laborales continúan premiando la disponibilidad permanente, las jornadas extendidas y el desgaste físico como símbolos de compromiso profesional. Este modelo ha provocado que numerosos trabajadores, especialmente hombres, normalicen el silencio emocional y eviten expresar agotamiento o vulnerabilidad por temor a ser percibidos como débiles.

La problemática se agrava debido a que siete de cada diez empresas en el país carecen de políticas claras para prevenir el estrés laboral o la violencia organizacional, según datos de Mercer. Además, el 42% de las organizaciones no contempla implementar programas de salud mental en el corto plazo, dejando sin atención uno de los principales factores de riesgo dentro de los centros de trabajo.

Especialistas advierten que esta ausencia de estrategias preventivas incrementa la posibilidad de desarrollar padecimientos silenciosos como ansiedad, depresión, burnout y trastornos relacionados con el estrés crónico.

Más de 24 mil respuestas obtenidas

La metodología utilizada por el IPBI se desarrolló a partir de más de 24 mil respuestas recabadas en distintos sectores laborales, lo que permite dimensionar el impacto que tiene la falta de apoyo emocional en el desempeño y bienestar de los colaboradores.

El informe destaca que la percepción de abandono institucional y la ausencia de redes de confianza terminan deteriorando tanto el ambiente laboral como la estabilidad emocional de los trabajadores.

En contraste, la evidencia científica demuestra que el agotamiento puede disminuir hasta un 58% en equipos donde los supervisores respaldan activamente el bienestar de sus colaboradores. Cuando los líderes promueven límites saludables, descansos adecuados y una mejor distribución de cargas laborales, se genera un entorno más sostenible y humano.

El modelo PERMA como alternativa

Un libro abierto exhibe el modelo PERMA de psicología positiva con textos e ilustraciones; al lado, un libro azul y una taza de café en un escritorio.
Un libro abierto muestra el modelo PERMA de psicología positiva con gráficos e ilustraciones, junto a un manual titulado "El arte de florecer" en un escritorio de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para revertir esta situación, especialistas recomiendan aplicar modelos de psicología positiva como PERMA, desarrollado por el psicólogo Martin Seligman. Esta metodología propone cinco pilares fundamentales para fortalecer el bienestar: emociones positivas, compromiso con las actividades, relaciones significativas, sentido de propósito y logro de metas.

La implementación de este enfoque dentro de las organizaciones busca transformar culturas laborales centradas en la exigencia excesiva hacia estructuras que prioricen el desarrollo humano y la salud mental.

Rosalinda Ballesteros, especialista en bienestar integral, aseguró que reconocer la vulnerabilidad dentro del liderazgo no representa una debilidad, sino una herramienta para fortalecer la confianza y la cercanía con los equipos de trabajo.

“Mostrar vulnerabilidad y reconocer los límites propios no debilita la autoridad de un líder, sino que la fortalece frente a sus colaboradores”, afirmó.

La experta añadió que pequeños cambios en los hábitos de descanso y autocuidado impulsados desde los puestos directivos pueden modificar gradualmente la cultura organizacional y favorecer entornos más saludables y sostenibles.

La discusión sobre la salud mental masculina comienza a ganar relevancia en México; sin embargo, especialistas coinciden en que todavía existe un largo camino para derribar estigmas y construir espacios laborales donde pedir ayuda no sea visto como una señal de debilidad, sino como una acción necesaria para preservar la salud y la calidad de vida.

Temas Relacionados

TrabajadoresEstrés laboralRedes de apoyoSalud mentalBienestarmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mario Casillas pide trabajo a productores tras afrontar la muerte de su esposa y el intento de homicidio de su nieta

El histrión de 88 años de edad tomó la decisión de vivir en la Casa del Actor tras el deceso de su pareja, Iliana de la Garza, en enero de 2025

Mario Casillas pide trabajo a productores tras afrontar la muerte de su esposa y el intento de homicidio de su nieta

Metro y Metrobús hoy 24 de junio: horarios, cierres y noticias de último momento previo al México vs Chequia en CDMX

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo

Metro y Metrobús hoy 24 de junio: horarios, cierres y noticias de último momento previo al México vs Chequia en CDMX 

Ley seca en CDMX por partido México vs Chequia: estas son las prohibiciones y multas

Con México ya clasificado a dieciseisavos y otra celebración masiva en puerta, las autoridades activan la ley seca en cuatro zonas del centro capitalino

Ley seca en CDMX por partido México vs Chequia: estas son las prohibiciones y multas

Precios de la gasolina hoy en Jalisco: Litro de Magna, Premium y Diésel este martes 23 de junio

La Comisión Nacional de Energía es el organismo encargado de informar todos los días el costo de las gasolinas en el país

Precios de la gasolina hoy en Jalisco: Litro de Magna, Premium y Diésel este martes 23 de junio

Gasolina en Jalisco: precio de la magna, premium y diésel este miércoles 24 de junio

La Comisión Nacional de Energía es el organismo encargado de informar todos los días el costo de las gasolinas en el país

Gasolina en Jalisco: precio de la magna, premium y diésel este miércoles 24 de junio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran más de 140 kilos de metanfetamina en Sonora: FGR inicia investigación

Aseguran más de 140 kilos de metanfetamina en Sonora: FGR inicia investigación

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de junio: Gobernador de Durango desconoce si su visa fue revocada

Secretario de Seguridad de Baja California confirma que “El Plaga”, miembro de “Los Rusos”, está libre

Sentencian en Edomex a miembro de La Chokiza por extorsión realizada con cigarros

Detienen a dos policías por presuntamente filtrar información al CJNG en Tijuana, Baja California

ENTRETENIMIENTO

Mario Casillas pide trabajo a productores tras afrontar la muerte de su esposa y el intento de homicidio de su nieta

Mario Casillas pide trabajo a productores tras afrontar la muerte de su esposa y el intento de homicidio de su nieta

Alex Bisogno confiesa que hablar de su hermano Daniel lo afecta emocionalmente y decide soltar el tema

Kenia Os rompe el silencio y revela por qué la canción con Belinda y Danna Paola sigue congelada

Danna Paola y Alex Hoyer: esta es la razón por la que surgió el rumor de boda

Julión Álvarez se una a Alejandro Fernández en concierto GRATIS: cuándo y dónde

DEPORTES

República Checa vs México en VIVO y en DIRECTO: el Tri busca mantener el invicto en la primera fase

República Checa vs México en VIVO y en DIRECTO: el Tri busca mantener el invicto en la primera fase

México vs República Checa: pantallas y puntos para verlo en Reforma, Revolución y Centro Histórico CDMX

¿Quién ganará entre México y República Checa? Este es el pronóstico de la inteligencia artificial

Guadalajara recibe con ovación a Lumumba Vea, la “estatua humana” de RD del Congo en el Mundial 2026

Dionisio Estrada explota por el caso de Guillermo Ochoa: “Estoy harto, que lo metan y hagan lo que quieran”