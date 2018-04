"Si bien se cumplen mis cuarenta años en la marca, nosotros lo vivimos como un año de conmemoración y no de fiesta. Yo tenía 19 años cuando mi viejo se enfermó de cáncer de páncreas y a los pocos meses falleció. Yo estaba terminando la colimba y me hice cargo del negocio a los pocos días. En ese momento era una fábrica que hacía zapatos para otras marcas. No te imagines lo que es hoy", recuerda Horacio, cuidado de cerca por sus compañeros de vida y trabajo: su hijo, Luciano (gerente de Marketing) y su mujer, Silvia (además de ayudarlo a buscar tendencias, le encanta atender personalmente el local de Arenales 1218, en Recoleta). Además, tienen otro en Palermo y venden en multimarcas de todo el país y hasta en Chile y Paraguay.