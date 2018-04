–Sin duda, el mejor año y medio de mi vida, pero los primeros tres meses fueron de lo más movilizador e intenso que viví. Me resultó difícil el primer mes, me asusté bastante. Reconozco que la etapa actual, aunque no parás un segundo, me está costando mucho menos que cuando era recién nacido, a pesar de que en ese momento sólo comen, duermen, les cambiás el pañal y parece todo más fácil.