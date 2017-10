En 2010, Tomás fue la cara nueva que abrió The Food Factory, su propio restaurante en Palermo. "Me había casado con mi mujer –Valeria, madre de sus dos hijos, Joaquín (6) y Manuel (4)– y aposté por quedarme a vivir acá, pero con The Food Factory me fue muy mal. Me equivoqué en el 95% de las decisiones que tomé, y a los tres años cerré"