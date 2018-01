Por su parte, la médica ginecóloga, jefa de planificación familiar del Hospital Italiano y presidenta de la Sociedad Argentina de Anticoncepción, Silvia Ciarmatori, afirma que no incidiría si el tampón es de algodón o no, pero que sí es importante que el tamaño esté acorde al flujo menstrual (no usar un súper si con el mini o medio alcanza).