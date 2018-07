La Dra. Patricia Dermer, licenciada en Química y titular de Lidherma, conoce el desarrollo de la inteligencia artificial en Medicina y afirma que hace tiempo se está vinculando con la industria cosmética. "La inteligencia artificial me parece una herramienta fantástica. Lo que yo personalmente creo es que es una herramienta de diagnóstico esencial para cosas muy importantes", y agrega, "no obstante, usarla para diseñar un cosmético haría de ese producto algo carísimo, entra en el terreno de la super sofisticación y a mí hoy en día me parece innecesario".