Euro hoy en México: cotización de cierre del 4 de junio

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 20,05 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,26% respecto al precio de cierre anterior de 20,1 pesos mexicanos. Dow Jones

En la última semana, el euro registró un descenso del 0,58%, mientras que su variación interanual muestra una caída del 7,56%.

El tipo de cambio euro a peso mexicano muestra una tendencia negativa marcada en los últimos cuatro días, reflejando una presión sobre la divisa mexicana. La volatilidad actual en este par es del 3,34%, significativamente más baja que la volatilidad de referencia del 5,82%, lo que indica una estabilidad relativa en el mercado cambiario.

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