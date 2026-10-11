Estados Unidos anuncia $5 millones para Panamá mientras comunidades afectadas por el terremoto siguen pidiendo ayuda

Un helicóptero CH-47 Chinook de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo de Estados Unidos participa en el transporte de alimentos, agua y materiales de emergencia hacia las provincias centrales de Panamá. Tomada de Instagram

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Estados Unidos anunció una ayuda humanitaria inicial de $5 millones para Panamá y mantiene desplegados helicópteros y personal militar para transportar alimentos, agua y otros suministros hacia las comunidades afectadas por el terremoto de magnitud 7,5 del pasado viernes 9 de octubre.

El anuncio fue realizado por el embajador estadounidense en Panamá, Kevin Marino Cabrera, quien explicó que los recursos y equipos destinados originalmente a programas de cooperación en seguridad están siendo utilizados para responder a la emergencia.

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El diplomático señaló que el presidente Donald Trump autorizó los $5 millones para atender las necesidades inmediatas de la población y puso a disposición del Gobierno de José Raúl Mulino los recursos estadounidenses presentes en el país.

La asistencia incluye helicópteros militares, personal especializado y apoyo logístico para movilizar mercancías hacia localidades de difícil acceso, especialmente en las provincias centrales, donde el movimiento sísmico provocó daños en carreteras, viviendas y edificios públicos.

Uno de los principales recursos utilizados es un helicóptero militar Chinook CH-47 de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo, que ya se encontraba en Panamá participando en actividades de entrenamiento cuando ocurrió el terremoto.

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El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, anunció una ayuda humanitaria inicial de $5 millones y confirmó el uso de helicópteros militares para trasladar suministros a las zonas afectadas. Captura de video

La aeronave comenzó el sábado 10 de octubre a transportar carpas, suministros y personal desde Panamá Pacífico hacia las regiones afectadas, en coordinación con el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Según explicó Cabrera, los helicópteros estadounidenses ya han trasladado miles de libras de agua, alimentos y otros artículos de primera necesidad. El operativo también utiliza aeronaves vinculadas a programas de cooperación de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) con el Senan.

El embajador anunció recorridos por distintos puntos de Veraguas para entregar suministros recolectados en la ciudad de Panamá y conocer las necesidades de las comunidades.

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El Chinook cuenta con capacidad aproximada para transportar 10.000 libras de carga o 24 pasajeros, lo que permite movilizar volúmenes importantes de asistencia en trayectos donde el transporte terrestre enfrenta dificultades.

Las operaciones aéreas forman parte de una respuesta coordinada entre las autoridades panameñas y estadounidenses, que también contempla el envío de especialistas en búsqueda, rescate y evaluación estructural para apoyar las inspecciones de edificaciones afectadas.

Habitantes de comunidades rurales de Herrera, Los Santos y Veraguas han solicitado alimentos, agua y otros suministros a través de las redes sociales, mientras continúan las operaciones de asistencia tras el terremoto. (Photo by DANIEL DE CARTERET / AFP)

El Comando Sur de Estados Unidos confirmó que movilizó fuerzas militares por instrucciones de su comandante, el general Francis L. Donovan, para apoyar las operaciones humanitarias dirigidas por el Departamento de Estado.

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El despliegue comprende aeronaves de ala rotatoria, personal de cooperación en seguridad y transporte de equipos esenciales. La misión incluye asistencia para evaluar daños, localizar personas lesionadas y facilitar la entrega de recursos, de acuerdo con las necesidades identificadas por las instituciones panameñas.

Mientras continúa la movilización internacional, habitantes de comunidades rurales de Herrera, Los Santos y Veraguas han recurrido a las redes sociales para solicitar ayuda. Entre los lugares mencionados figuran Soná, Mariato, Torio, Los Pozos, Macaracas y Tonosí, donde residentes de sectores alejados de las cabeceras distritales aseguran que todavía no han recibido alimentos, agua u otros suministros oficiales.

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Estos reclamos reflejan las dificultades para alcanzar poblaciones dispersas, aunque no permiten establecer que todos los sectores de esos distritos permanezcan sin asistencia.

El presidente José Raúl Mulino reconoció las dificultades para llevar suministros a las áreas más apartadas de Azuero, pero aseguró que la distribución comenzó a avanzar durante el sábado. Explicó que varias carreteras quedaron dañadas e impedían el paso de vehículos con mercancías. u

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, explicó que los daños en las carreteras han dificultado el traslado de alimentos hacia las comunidades rurales y aseguró que la asistencia comenzó a distribuirse durante el sábado. EFE/ Bienvenido Velasco

La recuperación de las vías resulta fundamental para trasladar grandes cantidades de alimentos por tierra, mientras los helicópteros permiten atender temporalmente a las comunidades con problemas de acceso.

Durante una visita al Hospital Cecilio A. Castillero, en Chitré, Mulino indicó que aeronaves del Senan habían transportado agua y alimentos secos hacia Tonosí, donde numerosas familias permanecían en espacios abiertos y bajo carpas.

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El mandatario sostuvo que la asistencia se ampliará conforme se restablezca la circulación por las carreteras afectadas y destacó que, pese a la magnitud del terremoto, hasta ese momento no se habían reportado víctimas mortales.

A la operación se sumó el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), que informó este domingo 11 de octubre que prepara y distribuye más de 6.000 bolsas de alimentos secos.

Las labores se desarrollan desde sus sedes regionales en Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos, con destino a albergues, hospitales y comunidades afectadas. La institución organiza la asistencia en combos de dos bolsas, con productos de primera necesidad para las familias damnificadas.

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El Instituto de Mercadeo Agropecuario prepara y distribuye más de 6.000 bolsas de alimentos para las familias afectadas por el terremoto en Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas. Archivo

Cada combo incluye 10 libras de arroz, una botella de aceite, atún, sardinas, jamonilla, lentejas y frijoles, además de otros productos enlatados. También contiene pasta, crema de maíz, azúcar y sal, entre los artículos destinados a cubrir las necesidades alimentarias inmediatas.

El IMA informó que mantiene activos sus equipos de empaque y distribución, aunque no precisó cuántas bolsas habían llegado efectivamente a las familias hasta la publicación de su comunicado.

El terremoto también obligó a reorganizar la atención sanitaria en hospitales de las provincias centrales, donde varios centros mantienen pacientes en carpas mientras se completan las evaluaciones de seguridad.

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En Chitré, Mulino informó que se estaban instalando carpas refrigeradas con aire acondicionado en el Hospital Cecilio A. Castillero, para reducir la exposición de los pacientes al calor y la humedad. Las autoridades también continúan revisando escuelas, viviendas, carreteras y otras infraestructuras dañadas.

La asistencia humanitaria se desarrolla mientras las réplicas y los daños en las vías mantienen dificultades para numerosas comunidades, particularmente en sectores rurales de Azuero y Veraguas.

Aunque el Gobierno asegura que los suministros ya comenzaron a llegar y Estados Unidos amplió su apoyo logístico y financiero, la distribución efectiva de alimentos, agua y refugio hacia los poblados más aislados sigue siendo uno de los principales desafíos de la respuesta al terremoto.