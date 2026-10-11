Ethan Hawke y la dura lección tras 'La sociedad de los poetas muertos': "No es así como se hace una película"

Ethan Hawke afirmó que pasó diez años sin repetir una gran experiencia en un rodaje tras protagonizar 'La sociedad de los poetas muertos' en 1989. (Buena Vista Pictures Distribution)

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Ethan Hawke asegura que pasó una década sin volver a vivir una experiencia “fantástica” en el rodaje de una película tras protagonizar La sociedad de los poetas muertos en 1989, un filme dirigido por Peter Weir que marcó su debut como figura de referencia en Hollywood.

El actor, que tenía 18 años cuando se rodó la cinta, reveló esa reflexión el pasado 28 de septiembre durante un evento en el Symphony Space de Nueva York, en el que moderó la presentación del libro de memorias Fictional Selves de su colega Kyle MacLachlan.

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“Tuve una gran experiencia con Peter Weir y luego pasé 10 años sin tener una gran experiencia”, afirmó Hawke, según People.

El actor reconoció que en ese período llegó a pensar que el ambiente del set de La sociedad de los poetas muertos era el habitual en la industria, antes de descubrir que se trataba de una excepción.

“Creí que La sociedad de los poetas muertos era lo que significaba hacer una película. No es así. Hay mucha gente realmente fría, grosera y mezquina, que quiere vender algo, que quiere manipularte y que no respeta a los actores”, sostuvo en el evento.

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Kyle MacLachlan resaltó el ambiente de libertad creativa que el cineasta David Lynch generaba en los sets de filmación. (REUTERS/Jean-Paul Pelissier)

El intercambio surgió mientras Hawke y MacLachlan, de 67 años, hablaban ante el público sobre las relaciones creativas que sostuvieron a lo largo de sus carreras con los directores Richard Linklater y David Lynch, respectivamente.

“Amo lo que hago. Amo llegar al set. Y esto lo aprendí de David también, porque había siempre una sensación de alegría, libertad creativa y entusiasmo en el set de David”, dijo MacLachlan al público del evento, en declaraciones recogidas por People.

Y agregó: “Ese es mi lugar creativo y feliz cuando eso sucede en un set”. Lynch, que murió en enero de 2025 a los 78 años, fue el mentor de Kyle MacLachlan durante décadas.

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Juntos trabajaron en varios proyectos, incluidos Dune, Blue Velvet y la serie Twin Peaks, en la que el actor dio vida al agente especial Dale Cooper.

Ethan Hawke tomó esas palabras como punto de partida para trazar un paralelismo con su propia trayectoria junto a Linklater, con quien lleva realizadas nueve películas —entre ellas la trilogía Before, Boyhood y Blue Moon— y prepara una décima.

“Los actores jóvenes sueñan con tener una relación creativa con un cineasta. Yo pude tenerla con Richard Linklater. Tú pudiste tenerla con David Lynch. Y su trabajo está lleno de misterio, esperanza y de la materia de la que está hecha la vida”, señaló el actor ante el público.

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Hawke describió el entorno que ofrece Linklater como “un lugar muy seguro” en el que “se puede hablar de cualquier cosa si estás entre amigos”, y añadió: “Puedes compartir el pensamiento más oscuro si sabes que eres amado. Así es como se siente un set de Linklater”.

MacLachlan cerró ese tramo de la conversación con una apostilla que Hawke había anticipado: “Y no todos los sets son así, como sabes”.

Ethan Hawke comparó su vínculo profesional con el cineasta Richard Linklater con la relación entre MacLachlan y Lynch. (Captura de video: YouTube)

Ethan Hawke fue consciente de la complejidad emocional de Robin Williams

En una entrevista por separado con CBS Sunday Morning, Ethan Hawke también se refirió a su recuerdo de Robin Williams durante el rodaje de La sociedad de los poetas muertos.

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El actor, que tenía 18 años en aquel momento, dijo que ya entonces era consciente de la fragilidad emocional de su compañero.

El actor observó a Robin Williams buscar momentos de soledad tras encabezar momentos de humor con el equipo. (Buena Vista Pictures Distribution)

“Incluso a los 18 años, era consciente de la complejidad de su vida emocional”, afirmó al programa. “He tenido mucha depresión en mi familia, y era evidente para mí que todo ese poder y ese carisma tenían un costo. Era una persona profundamente sensible, muy sintonizada con la energía de la sala”.

El artista recordó haberlo visto en una ocasión improvisando diálogos mientras todos reían y lo elogiaban, para luego encontrarlo instantes después “escondido en un pequeño rincón, solo, a oscuras”.

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“Aguantó esa tormenta de su propia psique por nosotros y por otras personas. Lo admiro enormemente. No hay dos como él”, concluyó.

Williams murió en 2014 a los 63 años. La sociedad de los poetas muertos ganó el Oscar al Mejor Guion Original y el BAFTA a la Mejor Película.