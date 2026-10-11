El camino: cinta que entrelaza siete relatos de la historia cubana tras siete años de rodaje

La ausencia de intérpretes obligó a reestructurar el guion para otorgar mayor peso a un personaje secundario. /(EFE/ i4films)

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El Camino, la primera película del actor y director cubano Omar Alí, entrelaza siete relatos situados en distintos períodos de la historia de Cuba para reflejar una realidad que el realizador define como cíclica. La cinta se estrenara este sábado 10 de octubre en el cine Yara de La Habana, tras un rodaje de siete años atravesado por la pandemia, la falta de fondos y la emigración de parte de su elenco.

La historia sigue a ocho amigos que se desplazan entre diferentes épocas, aunque Alí aclara que no se trata de una obra de ciencia ficción. Los personajes atraviesan acontecimientos del pasado cubano y quedan unidos por una trama amorosa que conecta los siete episodios.

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El recorrido parte de la actualidad de una isla afectada por una de las crisis más graves de su historia y retrocede hacia otros hitos: las guerras de independencia contra España, iniciadas el 10 de octubre de 1868; el alzamiento de Santiago de Cuba de 1956; la invasión a Playa Girón de 1961 y las revueltas de la década de 1920. “Cuenta de la actualidad al pasado, o sea, va en sentido contrario”, explicó Alí a EFE.

La estructura propone una mirada sobre hechos concretos sin convertirse en una reconstrucción histórica tradicional. El director sostuvo que la película recrea episodios del pasado para plantear un redescubrimiento vinculado con el presente de la isla.

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“Busca reflejar una Cuba a través del tiempo y a la vez a la Cuba de siempre. La que mantiene una esencia que no cambia, que es cíclica”, afirmó el realizador. La juventud ocupa el centro de esa visión, concebida como la fuerza necesaria para impulsar transformaciones.

La trama entrelaza siete relatos que conectan la crisis de Cuba con hechos históricos como las guerras de independencia de 1868 y Playa Girón. /(EFE/ i4films)

El proyecto había nacido como una propuesta para televisión creada por Daniela Alí, hija del director, dramaturga y guionista. La idea cambió de dimensión durante el trabajo de desarrollo con i4films, cuando el equipo decidió convertirla en un largometraje.

Alí buscaba apartarse de los circuitos institucionales habituales y encontrar un grupo de producción independiente para concretar la obra.

El rodaje comenzó durante la pandemia de Covid-19 y se interrumpió de forma abrupta en su undécima jornada. “En el llamado once, se acabó el dinero”, recordó el director sobre una pausa que inicialmente parecía breve, pero se extendió durante cerca de dos años.

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Inti Herrera, productor ejecutivo de i4films, explicó que el equipo empezó a preparar alternativas de producción mientras evaluaba cómo sostener el proyecto. “Empezamos a preparar plan A, B y C, empezamos a ir a reuniones. Todo esto sin que Omar se enterara”, contó a EFE.

La reconstrucción de un elenco disperso fuera de la isla

La financiación se reanudó más adelante con la participación del Icaic, pero el regreso al set exigió rehacer buena parte del plan original. Muchos integrantes del equipo se habían ido de Cuba y era necesario garantizar la continuidad visual de las escenas filmadas antes de la interrupción.

Fotografía del 1 de octubre de 2026 del actor y director cubano Omar Alí hablando durante una entrevista con EFE en La Habana (Cuba). /(EFE/ STR)

La producción debió localizar piezas de vestuario y atrezzo que se habían extraviado, además de reorganizar responsabilidades técnicas. El desafío mayor estuvo en los protagonistas: de los ocho personajes centrales, cinco intérpretes se encontraban fuera de la isla.

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Algunos de ellos tenían una situación migratoria que les impedía regresar para continuar la filmación. El guion fue reestructurado para otorgar mayor peso a un personaje secundario, que pasó a ocupar el espacio dejado por uno de los actores ausentes.

Herrera definió esta segunda etapa como una “odisea” y destacó el compromiso de quienes ya no vivían en Cuba. Para Alí, la interrupción dejó de ser solo una pérdida y terminó por modificar el sentido de la película.

El director incorporó un primer cuento de actualidad completamente nuevo y consideró que la experiencia convirtió la obra en un proyecto más personal. “Es una película muy honesta”, aseguró.

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La compañía i4films había participado anteriormente en Malecón, la primera candidata de Cuba a los premios Óscar en una década. Alí expresó además su deseo de que El Camino llegue a los cines de Madrid, donde reside una parte importante del equipo original que trabajó en la película.