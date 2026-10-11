Amanda Seyfried revela qué puede destruir la química con Meryl Streep en una película

Amanda Seyfried señaló que la intimidación es el único factor capaz de arruinar una escena junto a Meryl Streep. (Universal Pictures/REUTERS)

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Amanda Seyfried advirtió que hay un único factor capaz de arruinar una escena junto a Meryl Streep: la intimidación.

La actriz compartió su experiencia trabajando junto a la ganadora del Oscar durante una conversación con Alec Baldwin en el Festival Internacional de Cine de los Hamptons, el pasado 4 de octubre.

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Seyfried, quien interpretó a Sophie, la hija del personaje de Streep en las dos entregas de la saga Mamma Mia!, describió a su compañera de reparto como alguien sorprendentemente accesible en el set.

“Es muy relajada y siempre honesta en cada actuación”, afirmó. “Podrías tener un guion escrito por la peor computadora y ella lo haría tener sentido y se sentiría auténtico”.

Sin embargo, Seyfried dejó en claro que la habilidad de Streep no garantiza por sí sola el resultado de una escena. Para ella, la mayor amenaza viene del interior del propio actor.

Las actrices compartieron elenco en las adaptaciones cinematográficas de la saga 'Mamma Mia'. (Universal Pictures)

“No puedes equivocarte, a menos que estés intimidado”, señaló. “Y entonces sí puedes, puedes arruinar completamente el ambiente”.

La estrella precisó que compartir escena con Streep fue también una lección sobre la concentración.

La veterana intérprete le recordó la importancia de “mantenerse presente” durante las tomas, una enseñanza que Seyfried valoró como el legado central de su experiencia junto a ella.

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Amanda Seyfried y Meryl Streep trabajaron juntas por primera vez en la adaptación musical Mamma Mia! (2008), junto a un elenco que incluyó a Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgård, Christine Baranski, Julie Walters y Dominic Cooper.

La presidenta de Universal Pictures confirmó la producción de Mamma Mia 3 con la disposición de Streep para actuar. (AFP PHOTO / Anthony HARVEY)

Ambas regresaron diez años después para la secuela Mamma Mia! Here We Go Again (2018), que también sumó a Cher y Lily James.

En esa entrega, el personaje de Streep, Donna, apareció brevemente como fantasma, dado que la trama la ubica fallecida entre los eventos de ambas películas.

La posibilidad de una tercera entrega se mantiene sobre la mesa. La presidenta de Universal Pictures, Donna Langley, confirmó en febrero que habrá un Mamma Mia! 3 y que el equipo buscará “encontrar la manera de traerla de vuelta”.

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La propia Streep ya había manifestado su disposición a participar. “Estoy dispuesta a todo”, declaró la ganadora del Oscar a Vogue en 2023.

“Tendré que programar una artroscopia de rodilla antes de filmar, pero si hay una idea que me entusiasme, estoy completamente a favor”.

Meryl Streep como Donna y Amanda Seyfried como Sophie en 'Mamma Mia!' (2008), adaptación del musical de teatro homónimo. (Universal Pictures)

Meryl Streep como la voz de Aslan desató críticas

La decisión de Greta Gerwig de convocar a Meryl Streep para prestar su voz al personaje de Aslan en Narnia: El sobrino del mago provocó una ola de críticas entre sectores del cristianismo conservador antes de que el público haya visto un solo fotograma de la película.

La producción de Netflix está prevista para su estreno en salas en febrero.

Aslan, el león que protagoniza las siete novelas de la serie Las Crónicas de Narnia del escritor británico C.S. Lewis, es considerado por muchos lectores una representación literaria de Jesucristo.

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Sectores del cristianismo conservador criticaron la elección de Meryl Streep como la voz de Aslan en la adaptación de Netflix. (REUTERS/Captura de video)

En los libros, publicados en la década de 1950, el personaje es masculino y se describe con una imponente melena.

El rechazo entre críticos religiosos se acentuó con una imagen promocional que muestra al león con bigotes de tonos arcoíris, y con un informe de la revista Empire que señala que Gerwig se inspiró en el artista David Bowie —conocido por su ambigüedad de género— para representar a Aslan con ojos de distinto color y un “audaz rostro con franjas rojas”.

Seth Udinsky escribió en una columna del sitio evangélico Christian Post que se trata de “un conocido ardid de los enemigos de Dios para subvertir y destruir símbolos del cristianismo”, y acusó a Gerwig de volver a Aslan “transgénero”.

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Gerwig no abordó directamente la cuestión del género en sus declaraciones públicas, aunque sí explicó los criterios que la llevaron a elegir a Streep.

“Quería a alguien que fuera profunda pero no pretenciosa, que tuviera gravedad pero no una seriedad lúgubre”, afirmó la directora.

Greta Gerwig explicó que buscaba una intérprete con sabiduría de experiencia para caracterizar al león Aslan. (REUTERS/Yara Nardi/File Photo)

Y añadió: “Quería a alguien mayor de 70 años, para que hubiera una sabiduría de experiencia, pero que también tuviera la capacidad de asombro fresco, como un niño. Y además, ser una de las mejores actrices de la historia”.

Ted Baehr, fundador de Movieguide —una publicación que orienta a familias cristianas sobre contenido audiovisual—, advirtió que la decisión implica un cuestionamiento directo a la doctrina cristiana.

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“Esta película podría funcionar muy bien, pero cuanto mejor lo haga, más preocupados estarán muchos cristianos por sus hijos y nietos”, dijo.

No todas las voces vinculadas a Lewis adoptan la misma postura. Kat Coffin, escritora y académica especializada en el autor, señaló que en los propios libros de Narnia Aslan aparece en algunos pasajes como un cordero “con una dulce voz lechosa”, descripción que ella calificó como “una presentación femenina”.

Coffin manifestó además estar “mucho más perturbada por quienes se oponen violentamente a la idea de que la encarnación de Dios pueda tener algo que apunte a lo femenino”.

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La C.S. Lewis Co. y la familia de la esposa del autor respaldaron la pasión de Greta Gerwig por adaptar la saga. (Foto: Disney)

Christin Ditchfield Lazo, autora de libros sobre Lewis, instó a la comunidad cristiana a reservar el juicio.

“Hay una gran diferencia entre una mujer que da voz a un personaje masculino y una directora que cambia el género del personaje”, señaló. “Podría ser problemático, pero no lo sabremos hasta que veamos la película”.

La familia de Joy Davidman Gresham, la difunta esposa de Lewis, emitió un comunicado en el que elogió la “sincera pasión” de Gerwig por la obra. “Vimos este entusiasmo durante nuestra visita al set en Londres”, indicó el texto distribuido por Netflix.

La C.S. Lewis Co., titular de los derechos de propiedad intelectual del autor y productora del filme, también destacó el “amor genuino por la historia” que Gerwig imprimió al proyecto.

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La saga acumula 120 millones de libros vendidos en todo el mundo desde la publicación del primer volumen, hace 75 años.