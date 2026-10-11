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Cuatro atletas escalaron al volcán más alto de América del Norte para romper un récord mundial de flexiones con mancuernas

La organización Guinness World Records validó la prueba realizada a 5.071 metros de altitud, después de revisar las grabaciones aportadas por los integrantes del grupo internacional, que superaron 20 repeticiones coordinadas por participante

Tres personas con abrigo y casco caminan sobre rocas y nieve en la ladera de una montaña coronada por un pico nevado
La hazaña se realizó en la cumbre del Pico de Orizaba, donde los integrantes del equipo superaron veinte repeticiones sincronizadas (Récord Guinness)
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Cuatro atletas establecieron el récord mundial de flexiones sincronizadas con mancuernas a mayor altitud, a 5.071 metros sobre el nivel del mar, en la cima del Pico de Orizaba, el volcán más alto de México. La marca fue registrada oficialmente por Guinness World Records, que homologó el intento tras verificar el material audiovisual presentado por los deportistas.

El grupo tardó cinco horas en ascender desde el campamento base hasta la cumbre del volcán, entre terreno volcánico y temperaturas bajo cero. El Pico de Orizaba, con 5.636 metros de altura total, es el tercer pico más alto de América del Norte y el más elevado de México. Su cima permanece cubierta de nieve durante todo el año y las condiciones meteorológicas pueden volverse extremas con rapidez, lo que convierte cualquier expedición a la cumbre en un desafío técnico de envergadura.

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Los cuatro atletas provienen de tres países distintos y tienen entre 18 y 54 años

El equipo reunió a André Belibi Eloumou (Francia), Robert Glover (Reino Unido), y Evie y Matt Soule (ambos de Estados Unidos). La diversidad de edades, géneros y nacionalidades no impidió que el grupo ascendiera como una unidad: los cuatro atletas se aclimataron juntos a los cambios de altitud y temperatura durante la subida.

Dos personas vestidas con chaquetas de abrigo permanecen de pie de noche sobre piedras junto a varias mancuernas de colores
La entidad certificadora verificó que el grupo mantuvo la técnica y la coordinación exigidas durante las series realizadas en la cima (Récord Guinness)

La travesía comenzó poco después de la medianoche. A lo largo de cinco horas, el equipo recorrió el volcán en plena oscuridad, sobre nieve y roca volcánica, hasta alcanzar la cima. Las bajas temperaturas y la escasez de oxígeno a esa altitud representaron los principales obstáculos físicos durante el ascenso.

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Una vez en la cumbre, cada integrante completó más de 20 flexiones sincronizadas con mancuernas, con una duración mínima de un minuto por serie, tal como exige el reglamento de Guinness World Records para la homologación del intento.

La sincronización entre los cuatro participantes debía ser precisa, lo que añadió una dificultad técnica al desafío físico ya de por sí extremo. Ejecutar ese nivel de coordinación muscular tras cinco horas de ascenso nocturno, con el oxígeno disponible reducido a menos de la mitad respecto al nivel del mar, fue el factor que distinguió este intento de otros registros de fitness en altitud.

La jueza oficial Joanne Brent revisó el material grabado y confirmó que los participantes mantuvieron la coordinación y la técnica correcta pese al agotamiento y a los efectos de la altitud. “Era evidente que hubo una preparación considerable tanto para el intento como para la organización del trekking”, afirmó, según publicó Guinness World Records.

Los cuatro deportistas se aclimataron juntos antes del ascenso nocturno

Tres montañistas con ropa de invierno y bastones están en una ladera rocosa con nieve bajo un cielo azul
André Belibi Eloumou, Robert Glover, Evie Soule y Matt Soule, de entre 18 y 54 años, se adaptaron conjuntamente a la presión atmosférica antes de iniciar la expedición (Récord Guinness)

El proyecto reunió a atletas de distintos países bajo un objetivo común. Antes del ascenso nocturno, el equipo pasó tiempo en el campamento base para adaptarse a la presión atmosférica y a las condiciones climáticas del volcán. Esa fase de aclimatación fue parte integral de la planificación, ya que el rendimiento físico se deteriora con rapidez por encima de los 4.000 metros de altitud.

A esa altura, la concentración de oxígeno en el aire cae de forma marcada y el cuerpo debe ajustar su ritmo cardíaco, respiración y capacidad muscular para funcionar con eficiencia. Sin esa adaptación previa, completar una rutina de fuerza en la cima resultaría prácticamente inviable.

André Belibi Eloumou llega a este récord con experiencia previa en Guinness World Records

Para Belibi Eloumou, este no fue el primer contacto con los registros mundiales. En 2024, el atleta francés estableció la marca de mayor duración en contacto total del cuerpo con hielo (categoría masculina), con un tiempo de 4 horas y 5 minutos. Ese registro fue superado luego por Wojciech Pruński (Polonia), quien alcanzó las 5 horas, 8 minutos y 2 segundos.

Un hombre con casco, mochila y bastones de trekking se encuentra de pie en un camino rocoso de montaña cubierto por niebla
El francés André Belibi Eloumou regresa a Guinness tras ser superada su marca sobre hielo (Récord Guinness)

Esa experiencia motivó a Belibi Eloumou a buscar una nueva marca. La cima del Pico de Orizaba, cubierta de nieve y ubicada entre los estados de Puebla y Veracruz, fue el escenario elegido para su regreso al catálogo oficial. Con este logro, los cuatro atletas quedaron registrados en Guinness como el equipo que llevó las flexiones sincronizadas con mancuernas a la mayor altitud jamás documentada.

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