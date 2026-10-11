El Salvador

Lluvias en El Salvador: Conductor sobrevivió tras ser arrastrado más de 10 metros por una quebrada

El hombre logró salir del vehículo luego de intentar cruzar una calle anegada en la colonia San Fernando, donde residentes lo auxiliaron y el Equipo Táctico Operativo confirmó que se encontraba estable

El hecho se produjo en la calle antigua a Amapulapa, en la colonia San Fernando. (Foto cortesía redes sociales)
El hecho se produjo en la calle antigua a Amapulapa, en la colonia San Fernando. (Foto cortesía redes sociales)
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Un hombre logró salir de su vehículo después de que la corriente de una quebrada arrastró el automóvil en San Vicente Sur durante las tormentas que afectaron la zona. El conductor quedó atrapado por varios minutos tras intentar cruzar una calle inundada, pero consiguió ponerse a salvo con apoyo de habitantes del sector.

El hecho ocurrió en la calle antigua a Amapulapa, en la colonia San Fernando, en el municipio de San Vicente Sur. La creciente sorprendió al automovilista cuando atravesaba una quebrada, cuya corriente aumentó por las lluvias.

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De acuerdo con la información disponible, el agua desplazó el vehículo cerca de 10 metros y lo dejó dentro de la quebrada. El conductor viajaba solo y logró abandonar el automóvil por sus propios medios antes de recibir ayuda de residentes de la zona.

El paso permanecía afectado por la fuerza de la corriente, que representaba un riesgo para quienes circulaban por el sector. Las lluvias pueden elevar el nivel de quebradas y calles en pocos minutos, sobre todo en zonas donde el agua baja desde áreas más altas.

La corriente de una quebrada arrastró un vehículo en San Vicente Sur durante las lluvias. (Foto cortesía redes sociales)
La corriente de una quebrada arrastró un vehículo en San Vicente Sur durante las lluvias. (Foto cortesía redes sociales)

Personal del Equipo Táctico Operativo atendió al hombre tras el incidente y confirmó que estaba estable. No se informó sobre lesiones ni sobre daños adicionales en los alrededores.

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Las autoridades recomiendan no intentar atravesar calles inundadas, quebradas o pasos donde la corriente haya aumentado. Incluso una acumulación de agua que parece limitada puede desplazar un vehículo, reducir la visibilidad y dejar sin control al conductor.

El caso ocurrió en una jornada marcada por condiciones lluviosas en distintas zonas del país. Las autoridades mantienen el llamado a buscar rutas alternas cuando un paso presenta anegamientos o cuando no es posible determinar la profundidad del agua.

Para la tarde de este domingo se prevén lluvias y tormentas en distintos puntos de El Salvador, con mayor probabilidad en la zona norte, la cadena volcánica, sectores del Área Metropolitana de San Salvador y el oriente del país, por lo que las autoridades solicitaron estar atentos a los anuncios oficiales.

El Observatorio Nacional de Seguridad Vial reportó 1,121 fallecidos en accidentes de tránsito. (Foto cortesía redes sociales)
El Observatorio Nacional de Seguridad Vial reportó 1,121 fallecidos en accidentes de tránsito. (Foto cortesía redes sociales)

Una rastra terminó dentro de una vivienda en Usulután

En otro accidente de tránsito, una rastra terminó dentro de una vivienda ubicada a la orilla de la carretera Litoral, a la altura de Concepción Batres, en el departamento de Usulután.

Según la información preliminar, el vehículo pesado habría invadido el carril contrario antes de que su conductor perdiera el control. La rastra salió de la vía y terminó en el inmueble, lo que provocó daños materiales.

No se reportaron personas con lesiones de gravedad. Tampoco se precisó cuántas personas se encontraban dentro de la vivienda al momento del choque ni el alcance de los daños en la estructura.

El accidente afectó la circulación en un tramo de la carretera Litoral, una de las vías con mayor tránsito de vehículos de carga y particulares en el oriente del país. Las autoridades deberán establecer las circunstancias que llevaron al conductor a perder el control de la unidad.

Un tercer pasajero del automóvil sufrió lesiones de gravedad y requirió traslado a un centro asistencial en estado crítico. (Foto cortesía VMT)
Un tercer pasajero del automóvil sufrió lesiones de gravedad y requirió traslado a un centro asistencial en estado crítico. (Foto cortesía VMT)

Más de 17 mil siniestros viales

Los incidentes de San Vicente y Usulután ocurren en un contexto de alta siniestralidad vial. El Observatorio Nacional de Seguridad Vial contabilizó 17,296 siniestros viales entre el 1 de enero y el 10 de octubre.

Ese registro incluye 12,324 personas lesionadas en las diferentes emergencias y 1,121 que perdieron la vida producto de los siniestros ocurridos en las carreteras del país. Los datos reflejan el impacto de los accidentes de tránsito y la necesidad de mantener precaución ante lluvias, baja visibilidad, exceso de velocidad y condiciones adversas en la vía.

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