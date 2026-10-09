El Instituto de Geociencias advirtió sobre olas anómalas de hasta tres metros en Isla Cañas tras el sismo principal en Panamá

La entrada de mar provocó afectaciones en viviendas ubicadas cerca de la costa en el sector de Isla Cañas. / (Telemetro)

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El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá alertó sobre olas anómalas de entre uno y tres metros en Isla Cañas y el sur de Los Santos, luego del sismo de magnitud 7.2 que sacudió al país. El director de la entidad, Néstor Luque, indicó que ya se registró ingreso de agua en viviendas ubicadas cerca de la costa.

Luque explicó en entrevista con Telemetro que la advertencia surgió de la información entregada por el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, conocido como PTWC por sus siglas en inglés. El organismo emitió productos gráficos que incluyeron una proyección de impacto local en el litoral panameño más próximo a la zona del movimiento telúrico.

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“El modelo numérico computacional del Centro de Alerta del Pacífico” prevé para ese sector costero olas de entre uno y un máximo de tres metros de altura, afirmó el especialista. Aclaró que no se trata de un único impacto, sino de una sucesión de olas que podría afectar durante varias horas las áreas cercanas al epicentro.

El director del Instituto de Geociencias señaló que la información fue comunicada a Protección Civil, cuyos equipos reportaron afectaciones iniciales en Isla Cañas. “En algunas viviendas ya ha habido penetración de oleaje anómalo hacia las casas que están muy cerca de la costa”, sostuvo.

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Ante ese escenario, Luque pidió a la población mantener distancia del mar en las áreas bajo aviso. “Por previsión, la gente debe alejarse de la costa en esa área”, remarcó durante la entrevista televisiva.

El director del Instituto de Geociencias, Néstor Luque, enfatizó la importancia de promover simulacros y definir rutas de evacuación./ (Telemetro)

El científico sostuvo que el alcance del fenómeno sería acotado. Según las proyecciones compartidas por el centro de monitoreo del Pacífico, fuera de Isla Cañas y del sur de Los Santos las olas no superarían los 30 centímetros en otras regiones de Panamá.

“Es muy local el impacto” porque la zona se encuentra cerca del punto donde ocurrió el terremoto principal, explicó. Luque añadió que el movimiento sísmico tuvo poca profundidad, una condición que contribuye a que la sacudida y las réplicas se perciban con mayor intensidad en el área del epicentro.

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Consultado por el estado del mar en la bahía de Panamá y el Corredor Sur, Luque descartó que las olas puedan provocar el ingreso de agua en la ciudad o en sectores próximos. “No, no, ni tampoco va a generar olas espectaculares. Son olas anómalas, nada más”, dijo.

La recomendación para el resto del país fue seguir la información de las entidades oficiales y de los medios de comunicación ante la circulación de mensajes en redes sociales. El Instituto de Geociencias continúa el seguimiento del evento con sus estaciones y con el intercambio de datos con redes de monitoreo de la región.

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Luque informó que, hasta el momento de la entrevista, los equipos habían identificado más de 86 réplicas. La mayoría tuvo magnitudes cercanas a dos o inferiores, aunque también se registró una réplica de magnitud cinco.

La entrada de mar provocó afectaciones en viviendas ubicadas cerca de la costa en el sector de Isla Cañas./ (La Estrella Panamá)

“Todas son inferiores al evento principal”, indicó el director. Atribuyó esa actividad al reacomodamiento de los bloques geológicos alrededor del sistema de fallas de la península de Azuero.

El funcionario pidió a los habitantes de las zonas más afectadas que mantengan la calma y permanezcan fuera de estructuras que puedan presentar daños. También señaló que el Sistema Nacional de Protección Civil, conocido como Sinaproc, la Junta Técnica y personal de ingeniería civil evaluaban inmuebles en el terreno.

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Geociencias prevé mediciones de campo sobre la falla

El Instituto de Geociencias planea enviar equipos de sismología y geología para medir los desplazamientos asociados a la falla y analizar su comportamiento. Luque explicó que esas tareas dependerán de la disponibilidad de recursos para los traslados, aunque expresó su expectativa de que las misiones comiencen la próxima semana.

El organismo también espera utilizar imágenes satelitales y tecnologías apoyadas por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para estudiar el desplazamiento generado por el sismo.

Luque vinculó el episodio con la importancia de los simulacros y de los protocolos de evacuación. “Esto ya dice que efectivamente sí lo necesitamos, sí hay que aprender cómo evacuar”, afirmó. El director sostuvo que la población debe conocer las rutas de salida, los puntos de reunión y las indicaciones de los organismos de emergencia ante futuros eventos.

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