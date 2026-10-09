Panamá

CAF proyecta nuevo financiamiento de $80 millones para Panamá, destinado a la formación técnica

La entidad crediticia suma hasta el momento una provisión de fondos por $130 millones

El presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, recibe explicaciones de la directora general del INADEH, Yajaira Pitty, sobre las futuras inversiones en el campus. (Cortesía)
El presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, recibe explicaciones de la directora general del INADEH, Yajaira Pitty, sobre las futuras inversiones en el campus. (Cortesía)
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La segunda operación proyectada de Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) alcanzaría cerca de $80 millones para completar el plan maestro del campus del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) y reforzar la formación técnica en otras provincias.

El financiamiento se sumaría a los $50 millones ya otorgados por CAF. De concretarse ambas etapas, el respaldo de la entidad para la transformación institucional ascendería a cerca de $130 millones.

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La nueva operación prevé recursos para finalizar el desarrollo del campus de Tocumen, fortalecer los centros de formación de Colón y Chiriquí e impulsar mejoras académicas, tecnológicas e institucionales. La iniciativa busca ampliar la capacidad del INADEH para atender las demandas de empleo y capacitación del país.

El presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, visitó las instalaciones en construcción para revisar el avance de los proyectos incluidos en la primera fase de financiamiento.

El complejo de Tocumen registra cerca de 55% de avance general, y la obra contempla los Edificios 1 y 2, talleres especializados, un Hotel Escuela, el Almacén Central y el edificio de Transporte.

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FOTO DE ARCHIVO. Un hombre pasa frente al logotipo corporativo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) en su sede central de Caracas, Venezuela. REUTERS/Carlos García Rawlins
FOTO DE ARCHIVO. Un hombre pasa frente al logotipo corporativo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) en su sede central de Caracas, Venezuela. REUTERS/Carlos García Rawlins

La infraestructura forma parte del proceso de modernización del INADEH. La institución busca ampliar sus espacios de enseñanza y mejorar el acceso de los estudiantes a equipamiento para la formación técnica.

Los planes para el campus incluyen la construcción de los Edificios 3 y 4 del Centro de Formación Profesional de Tocumen, y el presupuesto previsto para 2027 incorpora esos trabajos entre los proyectos de inversión.

El Hotel Escuela y los talleres técnicos también figuran dentro de las iniciativas que tendrán continuidad, espacios que integran la estrategia para fortalecer la formación vinculada con las necesidades del mercado laboral.

Recientemente el INADEH presentó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional una propuesta presupuestaria de $131,9 millones para la vigencia fiscal 2027, monto que se destinaría principalmente a infraestructura, equipamiento, formación profesional y modernización institucional.

Del total recomendado, $108,1 millones corresponden a inversión, lo que representa el 82% del presupuesto, donde los $23,7 millones restantes se asignarían al funcionamiento de la entidad.

Pila de billetes de dólares estadounidenses, documentos oficiales, tres bloques de construcción de madera y un plano arquitectónico enrollado sobre una mesa de madera.
En una mesa de madera, billetes de dólares se mezclan con documentos, bloques de construcción de madera y un plano, sugiriendo la planificación financiera y estructural de un proyecto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La planificación contempla ampliar la atención en las regiones y ajustar la oferta educativa a las áreas que requieren personal capacitado.

Para 2027, el INADEH proyecta operar 29 centros de formación en todo el país, mediante la programación prevé 7.250 cursos y una atención estimada de 181.250 beneficiarios.

El nuevo centro de formación de Bugaba, en Chiriquí, aparece entre las obras previstas. También se incluye el proyecto INADEH Azul+ en Penonomé, provincia de Coclé.

La propuesta incorpora el primer centro de formación profesional de la institución en la Comarca Ngäbe-Buglé.

El plan de inversión también contempla el fortalecimiento de las granjas didácticas ubicadas en distintas provincias. Estos espacios forman parte de la oferta orientada a la capacitación práctica.

Un joven con gafas de protección ajusta una tubería de cobre sobre una mesa de trabajo en un taller equipado con herramientas y paneles.
Un aprendiz trabaja con tuberías y herramientas en un taller de formación técnica sobre instalaciones residenciales de plomería y electricidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La institución informó que la matrícula nacional pasó de 181.890 participantes en 2024 a 211.377 en 2025. Hasta julio de 2026, el registro acumulaba 115.310 matrículas.

El Programa de Formación y Capacitación recibiría $28,2 millones dentro de la propuesta presupuestaria. La Formación Dual contaría con $5 millones y el manejo de Granjas Didácticas tendría $1 millón.

La programación académica incluye formación bilingüe, atención al cliente y BPO, electricidad, sistemas fotovoltaicos, energías renovables, tecnología y transformación digital. Las áreas responden a las competencias que demanda el mercado laboral.

La directora general del INADEH, Yajaira Pitty, presentó los resultados institucionales junto con su equipo directivo durante la sustentación ante la Asamblea Nacional. La propuesta para 2027 apunta a mejorar las instalaciones, renovar el equipamiento y extender las oportunidades de capacitación en las distintas regiones del país.

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