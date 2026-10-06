Canal de Panamá anuncia nueva fase del programa de asignación de cupos a largo plazo en las esclusas Neopanamax y Panamax

El resto de la capacidad continuará asignándose mediante el Sistema de Reservaciones ordinario y las subastas habituales, tal como ocurre en la actualidad. (ACP)

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El Canal de Panamá ofrecerá por primera vez un programa piloto de reserva de cupos para esclusas Panamax, una extensión de su iniciativa de Asignación de Cupos a Largo Plazo (LoTSA) que hasta ahora solo cubría las esclusas Neopanamax.

La novedad se suma a la fase del programa prevista para el período comprendido entre el 3 de enero y el 3 de abril de 2027.

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Los cupos serán asignados mediante competencias de sobre cerrado y los participantes contarán con un equipo especializado de atención al cliente para brindarles soporte durante el proceso.

El piloto Panamax pondrá a disposición 51 paquetes, por un total de 288 cupos: 147 en dirección norte y 141 en dirección sur, a razón de tres cupos diarios durante la vigencia del esquema, con un solo nivel de flexibilidad.

LoTSA permite a navieras y operadores asegurar con anticipación espacios de tránsito durante la temporada seca, mediante un proceso de subasta de sobre cerrado disponible en el Sistema de Subastas de Tránsito del Canal de Panamá.

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El mecanismo busca dar previsibilidad a la planificación de itinerarios y reducir la exposición a la incertidumbre de capacidad. (ACP)

El mecanismo busca dar previsibilidad a la planificación de itinerarios y reducir la exposición a la incertidumbre de capacidad, en momentos en que la vía interoceánica ajusta sus operaciones por las condiciones climáticas que afectan la disponibilidad de agua.

El esquema no reemplaza los sistemas vigentes: el resto de la capacidad continuará asignándose mediante el Sistema de Reservaciones ordinario y las subastas habituales, tal como ocurre en la actualidad.

La puja para el programa Neopanamax se realizará el 17 de noviembre de 2026, mientras que la subasta del piloto Panamax tendrá lugar una semana después, el 24 de noviembre.

El esquema Neopanamax, que ya opera desde fases anteriores, ofrecerá en este nuevo período 36 paquetes con un total de 270 cupos: 165 en dirección norte y 105 en dirección sur, también a razón de tres cupos diarios.

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El programa piloto Panamax adoptará el mismo mecanismo de adjudicación que su contraparte Neopanamax, además de idénticos criterios de selección y reglas de desempate. Ambas competencias contarán con el respaldo de un equipo especializado de atención al cliente para resolver consultas durante el proceso.

Esta infografía detalla el funcionamiento del Canal de Panamá, explicando paso a paso cómo los buques atraviesan sus esclusas para conectar el océano Atlántico y el Pacífico mediante un sistema de elevación por gravedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

LoTSA está diseñado para buques Panamax y Neopanamax elegibles y les permite asegurar espacios de tránsito durante periodos definidos a cambio de mayor certeza en sus calendarios operativos.

El objetivo declarado por el Canal de Panamá es que las empresas de transporte marítimo puedan alinear sus necesidades logísticas con sus objetivos comerciales, sin depender exclusivamente de la disponibilidad de cupos en el día a día.

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Entre los beneficios que promueve la administración del Canal figuran el acceso a largo plazo a la capacidad de tránsito, una mayor flexibilidad operativa mediante opciones de paquetes adaptadas y herramientas de gestión de reservas orientadas a necesidades operativas concretas.

El Canal describe a LoTSA como algo que excede la simple reserva de franjas horarias. Se trata, según la vía interoceánica, de una herramienta de planificación estratégica que apoya el despliegue eficiente de las flotas navieras y la previsibilidad operativa a mediano plazo.

A través de las ofertas estructuradas de paquetes, tanto para servicios regulares de línea como para operaciones especializadas, el esquema busca reducir la incertidumbre comercial que enfrentan los operadores ante variaciones en la capacidad disponible.

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La vía interoceánica ajusta sus operaciones por las condiciones climáticas que afectan la disponibilidad de agua. REUTERS/Enea Lebrun

Con la incorporación del piloto para esclusas Panamax, el Canal de Panamá extiende a una segunda categoría de buques un mecanismo que, hasta la fase anterior, se limitaba a las embarcaciones de mayor calado que transitan por las esclusas Neopanamax.

La inauguración del Canal de Panamá marcó un hito histórico al conectar el océano Atlántico con el océano Pacífico, acortando significativamente las rutas marítimas y transformando el comercio global.

Aunque las obras finalizaron en 1913, la apertura oficial se realizó el 15 de agosto de 1914, cuando el vapor Ancón realizó el primer tránsito oficial a través de la vía interoceánica. La construcción del canal comenzó inicialmente por Francia en 1881, pero debido a problemas técnicos y enfermedades tropicales, el proyecto fue abandonado en 1889. Estados Unidos retomó la obra en 1904.

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