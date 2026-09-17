La Comisión Europea exige a China avances creíbles en la búsqueda del equilibrio comercial

Una ilustración conceptual muestra una ola de productos chinos, incluyendo vehículos eléctricos y paneles solares, avanzando sobre un mapa estilizado de Europa, con el logo de la Unión Europea a la izquierda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Comisión Europea exigió este jueves a China que el diálogo comercial abierto en junio se traduzca en resultados concretos y creíbles antes de la segunda reunión bilateral de alto nivel, prevista para los días 8 y 9 de octubre en Beijing. El planteamiento llegó horas después de que la presidenta del organismo, Ursula von der Leyen, alertara de que el déficit comercial del bloque con el gigante asiático alcanzó un punto de inflexión.

El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, trasladó la exigencia a su homólogo chino, el ministro de Comercio Wang Wentao, durante una videoconferencia de más de una hora en la que ambos hicieron balance de los trabajos desarrollados en los últimos meses. El encuentro sirvió de preparación para la cita bilateral que Sefcovic copresidirá en la capital china el próximo mes.

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La conversación abordó algunas de las principales fricciones comerciales entre ambas partes: la gestión de las exportaciones chinas hacia la Unión Europea (UE), las condiciones de acceso de las empresas europeas al mercado chino y los controles de Beijing a las exportaciones de tierras raras, según informó el portavoz de Comercio comunitario, Olof Gill.

“Si bien mantener un diálogo sustantivo sigue siendo una prioridad, es igualmente importante que se logren los primeros resultados concretos en la segunda sesión del Consejo de Comercio e Inversión, que se celebrará en Beijing en octubre y que el comisario copresidirá, como señal de que estamos pasando de la retórica a los resultados”, señaló Gill. “Esos resultados deben ser creíbles”, agregó el portavoz.

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Bruselas confirmó que los contactos con las autoridades chinas continuarán en las próximas semanas para acercar posiciones antes de la cita política. Un equipo de la Comisión viajará a la capital asiática a finales de septiembre para seguir avanzando en los trabajos a nivel técnico.

Ursula von der Leyen advirtió que el déficit comercial de la Unión Europea con China alcanzó un punto de inflexión. (REUTERS/Yves Herman)

Sefcovic ya había anticipado el miércoles ante periodistas que, durante su visita a China el próximo mes, buscará obtener “indicaciones claras” de que las negociaciones conducen a un resultado positivo y que las conversaciones traerán “resultados materiales”. Las discusiones incluirán el impulso de las exportaciones europeas a China y los distintos regímenes de permisos arancelarios.

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El déficit comercial de la Unión Europea con China supera actualmente los 1.000 millones de euros (1.100 millones de dólares) al día, una cifra que ha endurecido la postura de la Comisión y de Estados miembros como Alemania frente a Beijing. Los líderes europeos se reunirán a mediados de octubre para analizar la situación y valorar posibles instrumentos nuevos frente a las prácticas comerciales chinas.

Maros Sefcovic planteó a Wang Wentao la necesidad de que el diálogo comercial entre la UE y China pase de la retórica a los resultados. (REUTERS/Dado Ruvic)

En su discurso sobre el estado de la Unión pronunciado el miércoles en Estrasburgo, Francia, von der Leyen advirtió que el desequilibrio comercial del bloque con China había llegado a un punto crítico. “Algunos dicen que el segundo shock chino se avecina”, señaló ante los legisladores. “Pero ya está aquí”, añadió.

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La presidenta de la Comisión fue tajante respecto a la disposición del bloque a actuar si no se producen avances. “Que quede claro: usaremos todas las herramientas a nuestra disposición para reequilibrar nuestra relación”, afirmó. “Las palabras son buenas. Pero los hechos son mejores”, sentenció.

El encuentro de octubre da continuidad al diálogo iniciado en junio en Bruselas, cuando Sefcovic y Wang acordaron intensificar la frecuencia de las negociaciones y se fijaron como plazo el otoño para lograr “resultados tangibles” que permitieran aliviar las tensiones bilaterales y avanzar hacia una relación comercial más equilibrada.

En aquella ocasión, ambas partes identificaron como áreas prioritarias el equilibrio comercial y de inversiones, los controles a la exportación, la propiedad intelectual y la reforma de la Organización Mundial del Comercio (OMC). También acordaron un mecanismo de seguimiento conjunto de los flujos comerciales entre las dos economías.

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