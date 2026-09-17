Mundo

La Comisión Europea exige a China avances creíbles en la búsqueda del equilibrio comercial

La petición fue transmitida por Maros Sefcovic a Wang Wentao en una videoconferencia de más de una hora, en la que revisaron el trabajo desde junio y prepararon el encuentro de octubre

Ilustración de un mapa de Europa en azul y gris con el logo de la UE. Una ola roja de autos eléctricos, paneles solares y la bandera de China avanza desde la derecha.
Una ilustración conceptual muestra una ola de productos chinos, incluyendo vehículos eléctricos y paneles solares, avanzando sobre un mapa estilizado de Europa, con el logo de la Unión Europea a la izquierda. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La Comisión Europea exigió este jueves a China que el diálogo comercial abierto en junio se traduzca en resultados concretos y creíbles antes de la segunda reunión bilateral de alto nivel, prevista para los días 8 y 9 de octubre en Beijing. El planteamiento llegó horas después de que la presidenta del organismo, Ursula von der Leyen, alertara de que el déficit comercial del bloque con el gigante asiático alcanzó un punto de inflexión.

El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, trasladó la exigencia a su homólogo chino, el ministro de Comercio Wang Wentao, durante una videoconferencia de más de una hora en la que ambos hicieron balance de los trabajos desarrollados en los últimos meses. El encuentro sirvió de preparación para la cita bilateral que Sefcovic copresidirá en la capital china el próximo mes.

PUBLICIDAD

La conversación abordó algunas de las principales fricciones comerciales entre ambas partes: la gestión de las exportaciones chinas hacia la Unión Europea (UE), las condiciones de acceso de las empresas europeas al mercado chino y los controles de Beijing a las exportaciones de tierras raras, según informó el portavoz de Comercio comunitario, Olof Gill.

“Si bien mantener un diálogo sustantivo sigue siendo una prioridad, es igualmente importante que se logren los primeros resultados concretos en la segunda sesión del Consejo de Comercio e Inversión, que se celebrará en Beijing en octubre y que el comisario copresidirá, como señal de que estamos pasando de la retórica a los resultados”, señaló Gill. “Esos resultados deben ser creíbles”, agregó el portavoz.

PUBLICIDAD

Bruselas confirmó que los contactos con las autoridades chinas continuarán en las próximas semanas para acercar posiciones antes de la cita política. Un equipo de la Comisión viajará a la capital asiática a finales de septiembre para seguir avanzando en los trabajos a nivel técnico.

Ursula von der Leyen advirtió que el déficit comercial de la Unión Europea con China alcanzó un punto de inflexión. (REUTERS/Yves Herman)
Ursula von der Leyen advirtió que el déficit comercial de la Unión Europea con China alcanzó un punto de inflexión. (REUTERS/Yves Herman)

Sefcovic ya había anticipado el miércoles ante periodistas que, durante su visita a China el próximo mes, buscará obtener “indicaciones claras” de que las negociaciones conducen a un resultado positivo y que las conversaciones traerán “resultados materiales”. Las discusiones incluirán el impulso de las exportaciones europeas a China y los distintos regímenes de permisos arancelarios.

El déficit comercial de la Unión Europea con China supera actualmente los 1.000 millones de euros (1.100 millones de dólares) al día, una cifra que ha endurecido la postura de la Comisión y de Estados miembros como Alemania frente a Beijing. Los líderes europeos se reunirán a mediados de octubre para analizar la situación y valorar posibles instrumentos nuevos frente a las prácticas comerciales chinas.

Maros Sefcovic planteó a Wang Wentao la necesidad de que el diálogo comercial entre la UE y China pase de la retórica a los resultados. (REUTERS/Dado Ruvic)
Maros Sefcovic planteó a Wang Wentao la necesidad de que el diálogo comercial entre la UE y China pase de la retórica a los resultados. (REUTERS/Dado Ruvic)

En su discurso sobre el estado de la Unión pronunciado el miércoles en Estrasburgo, Francia, von der Leyen advirtió que el desequilibrio comercial del bloque con China había llegado a un punto crítico. “Algunos dicen que el segundo shock chino se avecina”, señaló ante los legisladores. “Pero ya está aquí”, añadió.

La presidenta de la Comisión fue tajante respecto a la disposición del bloque a actuar si no se producen avances. “Que quede claro: usaremos todas las herramientas a nuestra disposición para reequilibrar nuestra relación”, afirmó. “Las palabras son buenas. Pero los hechos son mejores”, sentenció.

El encuentro de octubre da continuidad al diálogo iniciado en junio en Bruselas, cuando Sefcovic y Wang acordaron intensificar la frecuencia de las negociaciones y se fijaron como plazo el otoño para lograr “resultados tangibles” que permitieran aliviar las tensiones bilaterales y avanzar hacia una relación comercial más equilibrada.

En aquella ocasión, ambas partes identificaron como áreas prioritarias el equilibrio comercial y de inversiones, los controles a la exportación, la propiedad intelectual y la reforma de la Organización Mundial del Comercio (OMC). También acordaron un mecanismo de seguimiento conjunto de los flujos comerciales entre las dos economías.

Temas Relacionados

Comisión EuropeaChinaNegociaciones comercialesBalanza comercialUnión Europea

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

A días de la cumbre Trump-Xi, Marco Rubio habló con el canciller chino sobre la situación en Medio Oriente

La prensa estatal del gigante asiático informó que Wang Yi le pidió al secretario de Estado norteamericano que ambos países avancen en sus intercambios con "igualdad y respeto mutuo"

A días de la cumbre Trump-Xi, Marco Rubio habló con el canciller chino sobre la situación en Medio Oriente

Los mercados del mundo se recuperan impulsados por la caída en los precios del petróleo

Los principales indicadores abrieron en alza luego del retroceso de la víspera, apoyados por una caída del crudo y por la baja de los rendimientos de la deuda, con el bono a diez años cerca de 4,95%

Los mercados del mundo se recuperan impulsados por la caída en los precios del petróleo

Ursula von der Leyen respaldó el nuevo paquete de sanciones impulsado en Estados Unidos contra Rusia

La presidenta de la Comisión Europea dijo que el aval de la Cámara de Representantes envía un mensaje claro y llamó a coordinar acciones transatlánticas para reducir los recursos de Moscú en guerra

Ursula von der Leyen respaldó el nuevo paquete de sanciones impulsado en Estados Unidos contra Rusia

Dos muertos y ocho infectados por malaria en Fráncfort pusieron en alerta a las autoridades sanitarias de Alemania

Los casos se concentran en el barrio de Schwanheim, cerca del aeropuerto, y las autoridades apuntan a mosquitos transportados en aviones como posible origen de los contagios

Dos muertos y ocho infectados por malaria en Fráncfort pusieron en alerta a las autoridades sanitarias de Alemania

Cómo es el plan de Erdogan para eludir el límite constitucional y buscar un nuevo mandato en Turquía

Un asesor del presidente reveló la estrategia para adelantar las elecciones unas semanas, lo que habilitaría al líder del AKP a competir por el poder pese a haber agotado los dos períodos que permite la Carta Magna

Cómo es el plan de Erdogan para eludir el límite constitucional y buscar un nuevo mandato en Turquía
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Gabriela Muñoz le envió mensaje a sus críticos: “Cómo me encanta ver a tantos incomodados por una mujer que no se calla”

Gabriela Muñoz le envió mensaje a sus críticos: “Cómo me encanta ver a tantos incomodados por una mujer que no se calla”

¿México podría integrarse a la Unión Europea como Canadá? Un activista austriaco lo propone

Gobierno de Abelardo de la Espriella expidió medidas para garantizar las clases de miles de estudiantes afectados por el terremoto: en qué consisten

Abelardo de la Espriella llegó a La Guajira para un consejo de seguridad tras la muerte de ‘Bendito Menor’, pero también anunció megaproyecto de más de 30 mil millones: en qué consiste

Anay Beltrán Reyes: la abogada que pasó de coordinar Morena en Tultitlán a ocupar una curul federal

DEPORTES

Habló la atleta que sufrió un accidente escatológico durante una competencia de Hyrox y reveló la inesperada decisión que tomará

Habló la atleta que sufrió un accidente escatológico durante una competencia de Hyrox y reveló la inesperada decisión que tomará

Un río infestado de cocodrilos será la sede del remo en los Juegos Olímpicos de Brisbane 2032, pese a la oposición de 500 atletas

El cambio de pilotos en la Fórmula 2 que adelantaría la llegada de una promesa de Ferrari a la F1: el encuentro secreto

“Peligrosidad criminológica” y “son espejos narcisistas”: las concluyentes definiciones sobre los acusados del crimen del ex Puma Aramburu

Por qué el argentino Nico Varrone se desvinculó de su equipo de Fórmula 2 y cuál sería su futuro

ENTRETENIMIENTO

La nueva “Resident Evil” rompe un récord histórico y recibe elogios inesperados de la crítica

La nueva “Resident Evil” rompe un récord histórico y recibe elogios inesperados de la crítica

Condenan a un empresario texano a 11 años de prisión por un esquema Ponzi de USD 35 millones que tuvo a Travis Kelce entre sus víctimas

Arrestan a una mujer en Minnesota y su parecido con Jennifer Lopez causa furor en redes

Millie Bobby Brown adoptó un segundo bebé junto a Jake Bongiovi

Murió a los 22 años Duda Alves, la tiktoker brasileña conocida como “la chica que odia las cosas”