Panamá flexibiliza requisitos para ampliar por $25 millones el aeropuerto de Isla Colón

La nueva terminal será construida en un terreno adquirido recientemente, ubicado frente a las instalaciones que funcionan actualmente en Isla Colón. Tomada de la AAC

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La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) introdujo cambios en las condiciones de participación y evaluación de la licitación para ampliar el Aeropuerto Internacional José Ezequiel Hall, en Isla Colón. La entidad mantuvo el precio de referencia de $25 millones, el alcance de las obras y el plazo de ejecución establecido en 24 meses.

Las modificaciones quedaron incorporadas mediante la Adenda 2 y un nuevo pliego de cargos, publicados después de la reunión de homologación del 21 de agosto. Los ajustes buscan ampliar la competencia entre los proponentes, al flexibilizar requisitos relacionados con la experiencia empresarial, el personal clave y determinados documentos técnicos.

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Uno de los principales cambios beneficia a quienes aspiren a ocupar la gerencia del proyecto. La AAC redujo de diez a cinco años la experiencia profesional mínima exigida y amplió los tipos de obras que podrán acreditarse, incluyendo centros comerciales, edificios residenciales, oficinas, hospitales, instalaciones deportivas, aeropuertos y carreteras de alto tráfico.

La misma apertura fue aplicada al ingeniero civil o arquitecto residente. Además de proyectos aeroportuarios y viales, ahora podrán reconocerse trabajos realizados en distintas edificaciones de gran escala. Si el profesional no posee todavía el certificado del seminario PIRO, será admitida una carta que comprometa su presentación posteriormente.

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El Aeropuerto Internacional José Ezequiel Hall constituye la principal entrada aérea al archipiélago, uno de los destinos turísticos más visitados de Panamá. Instagram

Para los especialistas en pavimentos, la institución también redujo de diez a cinco años la experiencia mínima. El requisito continúa concentrado en carreteras de alto tráfico, con cuatro carriles o más, diseñadas para equipos pesados y con espesores específicos de rodadura en pavimento flexible, según establece el pliego modificado.

La experiencia del ingeniero electromecánico fue reformulada para aceptar trabajos de diseño, instalación, inspección o puesta en funcionamiento de sistemas de bombeo pluvial y sanitario. Antes, la redacción estaba centrada en la adecuación de esos equipos; ahora incorpora más etapas de ejecución dentro de proyectos de infraestructura.

La Adenda 2 eliminó además el límite máximo de certificaciones que podían aportar varios integrantes del equipo. Las constancias podrán ser emitidas por empresas, autoridades competentes, clientes o responsables directos, siempre que permitan comprobar las características, el valor, las fechas y las funciones desarrolladas por cada profesional.

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También cambió la forma de acreditar la experiencia técnica de las compañías. El nuevo documento separa los antecedentes en diseño y construcción, acepta proyectos aeroportuarios, sistemas pluviales o carreteras de alto tráfico y establece que, para acumular experiencia, cada certificación deberá corresponder a una obra de al menos $3 millones.

La evaluación conserva una puntuación total de 100 puntos: 45 corresponden a la oferta económica, 34 a criterios administrativos, 15 a la capacidad financiera y seis al diseño conceptual. Dentro del componente administrativo, la trayectoria de la empresa representa 18 puntos y el personal clave aporta los otros 16.

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Trece empresas nacionales e internacionales participaron en la reunión de homologación del proyecto, aunque todavía deberán formalizar sus ofertas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En construcción, el máximo de 14 puntos será otorgado cuando las obras acreditadas acumulen $16 millones o más. Los antecedentes comprendidos entre $8 millones y $16 millones recibirán siete puntos, mientras que los montos inferiores obtendrán tres. Para diseño, la calificación máxima será de cuatro puntos.

Otro ajuste alcanza a las pruebas contra la corrosión para los sistemas de climatización. La AAC permitirá presentar ensayos sobre materiales y recubrimientos específicos, o reportes correspondientes a equipos similares fabricados con la misma tecnología. Los documentos deberán acreditar al menos 2.000 horas de exposición a niebla salina.

Esos certificados técnicos podrán tener una antigüedad máxima de cinco años y, cuando estén redactados en otro idioma, deberán presentarse con su correspondiente traducción al español. La precisión responde a las condiciones salinas de Isla Colón, donde la resistencia de equipos y componentes resulta determinante para su funcionamiento.

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La ampliación mantendrá como pieza central una nueva terminal de pasajeros de al menos 2.400 metros cuadrados, con áreas para registro, espera, embarque, equipajes, Migración, Aduanas, aerolíneas y comercios.

El edificio podrá atender operaciones nacionales e internacionales y deberá incorporar una arquitectura tropical vinculada con Bocas del Toro.

La cerca perimetral busca reducir los riesgos provocados por incursiones en la pista, especialmente durante despegues y aterrizajes.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El proyecto también contempla ampliar la pista de 25 a 30 metros de ancho, construir una extensión de 160 metros, rehabilitar pavimentos y colocar nuevas luces LED. Se añadirán una calle de rodaje, plataforma para aeronaves, estacionamientos, drenajes, tratamiento de aguas residuales y sistemas de abastecimiento y protección contra incendios.

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La terminal actual será demolida después de que la nueva infraestructura pueda asumir las operaciones, para reducir las interrupciones a pasajeros y aerolíneas. Durante los trabajos, el contratista deberá coordinar las intervenciones en pista y plataforma, mientras el aeropuerto continúa prestando servicio al destino turístico.

La AAC indicó en una nota aclaratoria del 3 de septiembre que no responderá nuevas consultas sobre el procedimiento, porque el periodo para formularlas concluyó durante la homologación. Las propuestas deberán presentarse electrónicamente el 24 de septiembre, mientras la obra conservará cuatro meses para diseño y 20 para construcción.

La nueva terminal será levantada en el extremo opuesto a las instalaciones actuales, sobre un globo de terreno adquirido recientemente para desarrollar el proyecto. La ubicación permitirá construir el edificio sin paralizar el servicio y, cuando esté operativo, la terminal existente será demolida para completar la reorganización aeroportuaria.

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La ampliación pretende mejorar la llegada de viajeros y fortalecer la conectividad turística de Bocas del Toro con el resto del país. Tomada de la ATP

Una pieza central de la ampliación será la construcción de una cerca perimetral alrededor de las áreas operativas, destinada a impedir la entrada de personas y animales a la pista. Este tipo de incursiones, registradas anteriormente, representa un riesgo para las aeronaves durante los despegues y aterrizajes y compromete la seguridad operacional.

La licitación despertó el interés de 13 empresas nacionales e internacionales, que participaron en la reunión de homologación convocada por la Autoridad Aeronáutica Civil. La concurrencia aumentó frente al proceso anterior y anticipa una mayor competencia por el contrato, aunque la participación no garantiza que todas presenten propuestas.

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El Aeropuerto Internacional José Ezequiel Hall constituye la principal puerta de entrada aérea a Isla Colón, centro de la actividad hotelera, gastronómica y recreativa del archipiélago. Su ampliación busca fortalecer la conectividad de Bocas del Toro, considerado uno de los destinos turísticos más importantes de Panamá, y mejorar la experiencia de los visitantes.