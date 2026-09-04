Panamá

Aprehenden a funcionarios portuarios en Panamá por tráfico internacional de drogas

El envío tendría un valor aproximado de $70 millones, procedía de Chile y pasó por Panamá y Bélgica antes de dirigirse a Israel

Entre los aprehendidos hay funcionarios y exfuncionarios de una terminal portuaria del Pacífico. (PN)
Entre los aprehendidos hay funcionarios y exfuncionarios de una terminal portuaria del Pacífico. (PN)
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Las autoridades panameñas aprehendieron a seis personas durante una investigación por tráfico internacional de drogas vinculada al decomiso de 1.180 paquetes de presuntas sustancias ilícitas en un contenedor que tenía como destino final Israel.

El cargamento, localizado en febrero de 2025 en un puerto del Pacífico, tendría un valor aproximado de $ 70 millones.

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Entre los aprehendidos hay funcionarios y exfuncionarios de una terminal portuaria del Pacífico, y las diligencias se realizaron en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón.

La Policía Nacional y el Ministerio Público buscan establecer el grado de participación y la responsabilidad de cada uno de los detenidos en la ruta que siguió el contenedor.

El envío procedía de Chile y pasó por Panamá y Bélgica antes de dirigirse a Israel. Las autoridades indicaron que los seis aprehendidos quedaron a disposición de las instancias competentes para los trámites judiciales.

La Policía Nacional realizó los allanamientos y registros junto con el Ministerio Público. (PN)
La Policía Nacional realizó los allanamientos y registros junto con el Ministerio Público. (PN)

La investigación se concentra en un decomiso efectuado dentro de una terminal del Pacífico, donde las pesquisas apuntan a posibles vínculos entre los detenidos y el traslado internacional de la carga.

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La Policía Nacional realizó los allanamientos y registros junto con el Ministerio Público, y las acciones formaron parte de una causa por delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de tráfico internacional de drogas.

Las autoridades no precisaron la identidad de los funcionarios y exfuncionarios aprehendidos. Tampoco informaron detalles sobre las funciones que habrían desempeñado dentro del puerto.

El caso quedó bajo investigación para definir las responsabilidades penales que correspondan. Los procedimientos judiciales continuarán ante las autoridades competentes.

En una diligencia aparte, las unidades policiales aprehendieron en el corregimiento de Curundú a un ciudadano de 40 años que tenía una condena de 96 meses de prisión por posesión y tráfico de armas de fuego y explosivos.

La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, aprehendieron a un ciudadano de nacionalidad salvadoreña, de 29 años, en cuyo poder fueron ubicados presuntos indicios relacionados con sustancias ilícitas. (PN)
La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, aprehendieron a un ciudadano de nacionalidad salvadoreña, de 29 años, en cuyo poder fueron ubicados presuntos indicios relacionados con sustancias ilícitas. (PN)

La captura se produjo durante un allanamiento y registro, donde el hombre fue puesto a órdenes de las autoridades para hacer efectiva la pena que le impusieron las instancias judiciales.

La acción integró las labores operativas y de seguridad destinadas a localizar a personas requeridas por la justicia. El objetivo también incluyó prevenir delitos vinculados con la tenencia y el tráfico ilegal de armas.

Las unidades del Servicio Policial Motorizado Linces aprehendieron en Llano Bonito, distrito de Chitré, a un ciudadano que mantenía vigente un oficio de captura por un delito relacionado con drogas.

Los agentes lo ubicaron durante recorridos de vigilancia y patrullaje preventivo, y tras la identificación, lo pusieron a disposición de las autoridades correspondientes.

En otra intervención, las unidades del Servicio Policial Motorizado Lince detuvieron a un hombre de 24 años en la barriada Santa Librada, distrito de Las Tablas.

Las manos de un hombre están sujetas a la espalda con esposas metálicas de seguridad.
Un hombre permanece bajo custodia policial con las manos sujetas por esposas metálicas a la espalda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los uniformados verificaron sus datos y comprobaron que tenía una orden de captura vigente. El requerimiento había sido emitido por la Fiscalía Delegada Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de Herrera y Los Santos.

La Policía Nacional señaló que mantiene operativos en la provincia de Los Santos junto con el Ministerio Público. Las tareas buscan reforzar la presencia policial en las comunidades y ubicar a personas que infringen la ley.

Una diligencia de allanamiento y registro en el corregimiento de Belisario Frías terminó con la aprehensión de tres personas presuntamente vinculadas con delitos relacionados con sustancias ilícitas.

Durante el procedimiento, las autoridades decomisaron presuntas sustancias ilícitas. Los indicios quedaron bajo custodia para las investigaciones y las diligencias judiciales.

Las tres personas detenidas también quedaron a órdenes de las autoridades competentes. No se informaron las cantidades ni el tipo de sustancia decomisada.

Septiembre ha sido designado como el mes de la prevención del suicidio. Foto: (iStock)
Septiembre ha sido designado como el mes de la prevención del suicidio. Foto: (iStock)

Por otra parte, el Departamento de Psicología de la Zona Policial de Arraiján desarrolló una actividad de sensibilización durante el Mes de la Prevención del Suicidio.

Los participantes prepararon y presentaron mamparas informativas sobre señales de alerta, cambios de comportamiento y formas de apoyar a una persona que atraviesa una dificultad emocional.

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