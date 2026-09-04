Funcionamiento absorberá el 62% del presupuesto educativo de Panamá en 2027

El Meduca tendrá $3,757.4 millones durante la vigencia fiscal de 2027, de acuerdo con la recomendación del Ministerio de Economía y Finanzas. Archivo

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El Ministerio de Educación tendrá un presupuesto recomendado de $3,757.4 millones para 2027, según el proyecto de ley 644 presentado por el Ejecutivo.

La cifra supera en $103.2 millones lo solicitado por la propia institución y representa un incremento cercano al 3%, en momentos en que persisten interrogantes sobre la capacidad para convertir los recursos asignados en obras, servicios y mejoras educativas.

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Del monto total, $2,312.2 millones serán destinados al funcionamiento del sistema, incluidos salarios, servicios y necesidades operativas. Otros $1,445.1 millones corresponderán a programas de inversión, como mantenimiento preventivo, construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas, nutrición, educación básica y tecnología.

La distribución muestra que aproximadamente seis de cada diez dólares se utilizarán para sostener las operaciones institucionales.

Unos $1,445.1 millones serán destinados a programas de inversión, incluidas la construcción, rehabilitación y dotación de centros escolares. Tomada de Telemetro

El Meduca había solicitado $2,338.3 millones para funcionamiento y $1,315.8 millones para inversión. El Ministerio de Economía y Finanzas redujo el primer componente en $26.1 millones, pero elevó el segundo en $129.3 millones, una variación del 9.8%.

El ajuste coloca el principal aumento en proyectos y programas, precisamente el apartado donde la institución ha enfrentado mayores dificultades de ejecución.

El ministro Ventura Vega explicó ante la Comisión de Presupuesto que el dinero permitirá atender 82,751 posiciones dentro de la estructura institucional, de las cuales 65,412 corresponden a educadores.

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Sostuvo que la transformación educativa no depende solamente de construir escuelas, sino también de fortalecer a los docentes, incorporar tecnología y respaldar la participación de las asociaciones de padres de familia.

La ejecución de los recursos constituye, sin embargo, uno de los principales desafíos del presupuesto educativo. Al 31 de mayo de 2026, el Meduca había utilizado $88.4 millones, equivalentes a solo 6.1% de su presupuesto anual de inversión, fijado entonces en $1,453.3 millones.

Ventura Vega sustentó ante los diputados su primer presupuesto como ministro de Educación, tras asumir el cargo el 13 de agosto. Tomada de la Asamblea Nacional

En funcionamiento, el avance reportado para el mismo período alcanzaba 35.8%.

La institución ha señalado que esa medición no considera el ritmo con el cual Hacienda asigna mensualmente los fondos. Según su explicación, la ejecución sobre los recursos efectivamente disponibles alcanzó 24% en mayo y subió a 37.5% en junio.

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Aunque ambas cifras utilizan bases diferentes, el reducido avance respecto del presupuesto anual mantiene dudas sobre la capacidad para completar proyectos dentro de la vigencia fiscal.

La comparecencia también quedó marcada por las preguntas sobre 54,000 computadoras adquiridas para docentes mediante un contrato de $28.4 millones.

El diputado Jhonatan Vega señaló que uno de los equipos tenía 256 gigabytes de almacenamiento interno, pese a que las condiciones contractuales contemplaban 512 gigabytes. La computadora también cuenta con 16 gigabytes de memoria RAM y una pantalla de 14 pulgadas.

Diputados cuestionaron que el almacenamiento de las computadoras se complete mediante una memoria USB, en lugar de estar integrado totalmente al equipo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El director de Informática del Meduca, Roberto Espino, explicó que el almacenamiento se completa mediante una memoria USB externa de 256 gigabytes. La respuesta provocó cuestionamientos porque una un i dad separada no ofrece las mismas condiciones que un almacenamiento interno integrado al equipo.

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Corresponderá a las investigaciones establecer si esa configuración cumple integralmente las especificaciones y obligaciones incluidas en el contrato.

Hasta la sustentación presupuestaria habían sido entregadas 28,585 de las 54,000 computadoras contratadas, mientras otras 25,415 permanecían pendientes. El proceso es revisado por la Contraloría General y el Ministerio Público, que deberán examinar la contratación, los desembolsos y el cumplimiento técnico.

Vega afirmó que respetará lo determinado por las autoridades antes de adoptar decisiones sobre la continuidad del programa.

La controversia comenzó durante la administración de Lucy Molinar, quien renunció al Ministerio de Educación el 12 de agosto de 2026 después de reconocer que existía “mucho ruido” alrededor de las computadoras.

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Lucy Molinar dejó el Meduca en medio de cuestionamientos por la contratación tecnológica y solicitó que el proceso fuera investigado. Tomada de la Presidencia

Molinar solicitó al Ministerio Público investigar el proceso y fue reemplazada por Ventura Vega, quien asumió el cargo el 13 de agosto con el compromiso de mantener el diálogo y respetar la ley.

El contrato cuestionado corresponde únicamente a los equipos para educadores. La compra de 531,250 computadoras destinadas a estudiantes, valorada inicialmente en $268.5 millones, fue declarada desierta porque ninguna propuesta cumplió todos los requisitos.

Para 2027, el reto del nuevo ministro será demostrar que el aumento de la inversión puede transformarse en resultados verificables, sin repetir problemas de planificación, contratación o ejecución.