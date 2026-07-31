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Panamá reúne a más de 20 países en la XXIV Convención Anual de la Red Iberoamericana de Mercadotecnia en Salud

El objetivo es que el paciente desempeñe un papel activo y sea parte informada de las decisiones sobre su propia atención, se indicó

En áreas como la medicina, la psicología, la enfermería y el trabajo social, el experto sostiene que la IA complementará la labor profesional, pero no sustituirá el vínculo humano con los pacientes.
Se busca incidir en la formulación de políticas públicas y en la adopción de estrategias innovadoras que eleven los estándares de calidad y mejoren la experiencia de quienes utilizan los servicios de salud. Foto: difusión
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La XXIV Convención Anual y Simposio Internacional de la Red Iberoamericana de Mercadotecnia en Salud reunió en Panamá a delegaciones de más de 20 países en el Hospital Santo Tomás, donde se profundizó en la necesidad de renovar la interacción entre pacientes y profesionales de la salud.

El evento subrayó la urgencia de una comunicación fluida y transparente en los sistemas sanitarios de la región.

Durante tres jornadas, expertos, académicos y gestores participaron en conferencias magistrales, paneles y mesas de trabajo.

El lema elegido, “Mercadotecnia: convergencia entre usuarios y proveedores de la salud”, marcó la agenda: el paciente debe desempeñar un papel activo y ser parte informada de las decisiones sobre su propia atención.

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La Red Iberoamericana de Mercadotecnia en Salud se ha consolidado en poco más de una década como un actor articulador en torno al creciente campo de la mercadotecnia aplicada a la salud en Iberoamérica.

La convención incluye la presentación de investigaciones y el fortalecimiento de lazos entre universidades, hospitales y asociaciones científicas. (Minsa)
La convención incluye la presentación de investigaciones y el fortalecimiento de lazos entre universidades, hospitales y asociaciones científicas. (Minsa)

Integra a profesionales de universidades, instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil con el propósito de intercambiar experiencias, generar conocimiento y fortalecer políticas y programas sanitarios desde una perspectiva de comunicación y marketing social.

Su naturaleza como organización no gubernamental de carácter público y alcance internacional, junto con la organización sistemática de convenciones anuales, programas de formación continua y espacios virtuales de colaboración, la ha convertido en un nodo de referencia para el debate sobre cómo las herramientas de la mercadotecnia pueden contribuir a la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y la transformación de los sistemas sanitarios.

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La comprensión del papel de la Red Iberoamericana de Mercadotecnia en Salud exige, según se manifestó, situarla en el marco más amplio del desarrollo de la mercadotecnia aplicada a la salud en la región iberoamericana.

Este es un campo que ha ido ganando reconocimiento en los últimos años como herramienta clave para la promoción de estilos de vida saludables, la prevención de enfermedades y el fortalecimiento de la relación entre los sistemas de salud y la ciudadanía.

La mercadotecnia en salud se nutre de principios de la mercadotecnia social, la comunicación estratégica y las ciencias del comportamiento, con el objetivo de influir en prácticas, actitudes y decisiones relacionadas con la salud, no desde una lógica estrictamente comercial sino orientada al bienestar colectivo.

Un médico y una paciente en una mesa. Hay tres tubos de ensayo (Borrelia, Babesia, Bartonella), un estetoscopio, una laptop y una hoja con diagrama de factores de salud.
Más de dos décadas de labor de la Red Iberoamericana han permitido consolidar una plataforma de intercambio de experiencias enfocada en la calidad y el trato digno al paciente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Iberoamérica, las brechas sociales, económicas y territoriales condicionan de manera profunda las posibilidades de acceso a información fiable, a servicios oportunos y a entornos que faciliten decisiones saludables, lo que ha impulsado la búsqueda de enfoques que combinen comunicación, participación comunitaria y políticas públicas.

El respaldo institucional a estos encuentros es clave para avanzar hacia una atención sanitaria centrada en la persona, dijo el viceministro de Salud, Manuel Zambrano.

Consideró que “la mercadotecnia en salud es una herramienta estratégica para promover la salud, prevenir enfermedades y consolidar una atención humana y cercana”, a la vez que alentó la formación permanente del personal sanitario.

La convención se distingue por su diversidad de actividades, que incluyen la presentación de investigaciones y el fortalecimiento de lazos entre universidades, hospitales y asociaciones científicas. Más de dos décadas de labor de la Red Iberoamericana han permitido consolidar una plataforma de intercambio de experiencias enfocada en la calidad y el trato digno al paciente.

El evento busca incidir en la formulación de políticas públicas y en la adopción de estrategias innovadoras que eleven los estándares de calidad y mejoren la experiencia de quienes utilizan los servicios de salud. Las conclusiones de este simposio están destinadas a influir en la gestión y el diseño de sistemas sanitarios más eficientes y respetuosos en toda Iberoamérica.

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