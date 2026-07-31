Agrupaciones en Panamá solicitan iniciar discusión del proyecto de ley sobre etiquetado frontal

La norma exige que el etiquetado frontal utilice sellos octogonales de advertencia con frases como “Alto en azúcares”, “Alto en sodio” o “Alto en grasas saturadas”, según corresponda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Mediante una jornada de sensibilización, el Movimiento de Alimentación Saludable y la Alianza Panamá solicitaron la discusión del proyecto de ley sobre etiquetado frontal.

El proyecto de ley 402, que establece la obligatoriedad del etiquetado nutricional de todos los alimentos en todo el país, se encuentra en agenda para ser discutido, en primer debate, en la Asamblea Nacional.

El Movimiento de Alimentación Saludable y la Alianza Panamá han tenido un rol central en la promoción del proyecto de ley sobre etiquetado frontal de alimentos en el país.

Estas organizaciones impulsaron acciones de presión social y política para que la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional debatiera y aprobara la normativa, que establece la obligatoriedad de advertencias claras en los envases de productos alimenticios.

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La nueva regulación, aseguran, toma como referencia modelos internacionales, incluyendo el perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La ley brindaría una información clara y sencilla para los consumidores, quienes son los que deben elegir lo que consumen, afirma el Movimiento de Alimentación Saludable.

El sistema define umbrales específicos que determinan cuándo un alimento debe mostrar sellos de advertencia por exceso de azúcares, sodio, grasas saturadas o grasas totales.

La medida aplica tanto a productos importados como nacionales, y se dirige principalmente a los alimentos procesados y ultraprocesados.

La normativa exige que el etiquetado frontal utilice sellos octogonales de advertencia con frases como “Alto en azúcares”, “Alto en sodio” o “Alto en grasas saturadas”, según corresponda.

Esta información debe estar impresa en la parte frontal del envase, en un tamaño suficiente para ser legible a simple vista.

Los productos que superen los límites establecidos por la OPS están obligados a exhibir estos sellos, mientras que los alimentos que no los excedan solo deben informar los valores nutricionales estándar.

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El Ministerio de Salud indica que el país enfrenta altos índices de sobrepeso y obesidad, especialmente en la población infantil, por el consumo de alimentos poco nutritivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Betty Cruzado, directora general de la Fundación Movimiento de Alimentación Saludable, exhortó a la Asamblea Nacional a la discusión de este proyecto de ley, que brindaría una información clara y sencilla para los consumidores, quienes son los que deben elegir lo que consumen.

Explicó que esta norma es necesaria, ya que como consumidores “estamos desinformados acerca de los productos que consumimos especialmente los que dicen ser lácteos, sin ser así.

“Panamá no cuenta con ninguna ley de etiquetado, ni siquiera a nivel nutricional, general o frontal que es el que ayuda a que los consumidores tomen la decisión de adquirirlos o no”, afirmó Cruzado.

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Para el primer vicepresidente del órgano Legislativo, Manuel Cohen Salerno, este es un proyecto positivo, porque previene y advierte al consumidor sobre el daño que le puede causar un producto y los cuidados que deben tener al ingerirlos, especialmente cuando contienen exceso de azúcar y grasa.

El objetivo de la iniciativa es promover una alimentación saludable y proteger la salud de la población apoyando al sistema de salud nacional.

Organizaciones de consumidores y movimientos piden que se deje de “engavetar” proyectos en la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional.

La ley panameña también contempla la vigilancia y sanciones para quienes incumplan la normativa. El Ministerio de Comercio e Industrias será responsable de supervisar el cumplimiento y aplicar multas en caso de infracción.

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Además, las autoridades han lanzado campañas de concienciación para informar a la ciudadanía sobre la importancia de leer las etiquetas y tomar decisiones informadas en sus compras.

El debate sobre el etiquetado nutricional ha estado presente en la agenda pública desde hace varios años.

Organizaciones de consumidores y movimientos por la alimentación saludable han pedido reiteradamente que se deje de “engavetar” proyectos en la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, reclamando el derecho de los ciudadanos a saber qué compran.

Datos del Ministerio de Salud reflejan que el país enfrenta altos índices de sobrepeso y obesidad, especialmente en la población infantil. Los expertos consideran que el etiquetado frontal no basta por sí solo para modificar hábitos alimentarios, pero constituye una herramienta fundamental dentro de una estrategia más amplia que incluye educación nutricional y acceso a alimentos saludables.

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