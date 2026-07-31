Panamá
Agregar Infobae enGoogle

Agrupaciones en Panamá solicitan iniciar discusión del proyecto de ley sobre etiquetado frontal

Normativa establece la obligatoriedad de advertencias claras en los envases de productos alimenticios

Mano sostiene cinco sellos octogonales negros de advertencia nutricional con textos blancos sobre excesos de azúcares, grasas, sodio y calorías.
La norma exige que el etiquetado frontal utilice sellos octogonales de advertencia con frases como “Alto en azúcares”, “Alto en sodio” o “Alto en grasas saturadas”, según corresponda. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Mediante una jornada de sensibilización, el Movimiento de Alimentación Saludable y la Alianza Panamá solicitaron la discusión del proyecto de ley sobre etiquetado frontal.

El proyecto de ley 402, que establece la obligatoriedad del etiquetado nutricional de todos los alimentos en todo el país, se encuentra en agenda para ser discutido, en primer debate, en la Asamblea Nacional.

El Movimiento de Alimentación Saludable y la Alianza Panamá han tenido un rol central en la promoción del proyecto de ley sobre etiquetado frontal de alimentos en el país.

Estas organizaciones impulsaron acciones de presión social y política para que la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional debatiera y aprobara la normativa, que establece la obligatoriedad de advertencias claras en los envases de productos alimenticios.

PUBLICIDAD

La nueva regulación, aseguran, toma como referencia modelos internacionales, incluyendo el perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Etiquetado-frontal-de-alimentos
La ley brindaría una información clara y sencilla para los consumidores, quienes son los que deben elegir lo que consumen, afirma el Movimiento de Alimentación Saludable.

El sistema define umbrales específicos que determinan cuándo un alimento debe mostrar sellos de advertencia por exceso de azúcares, sodio, grasas saturadas o grasas totales.

La medida aplica tanto a productos importados como nacionales, y se dirige principalmente a los alimentos procesados y ultraprocesados.

La normativa exige que el etiquetado frontal utilice sellos octogonales de advertencia con frases como “Alto en azúcares”, “Alto en sodio” o “Alto en grasas saturadas”, según corresponda.

Esta información debe estar impresa en la parte frontal del envase, en un tamaño suficiente para ser legible a simple vista.

Los productos que superen los límites establecidos por la OPS están obligados a exhibir estos sellos, mientras que los alimentos que no los excedan solo deben informar los valores nutricionales estándar.

PUBLICIDAD

Un niño de espaldas, con camiseta blanca, sentado en el suelo. A su lado, patatas fritas, un vaso de refresco, patatas de bolsa y chocolate.
El Ministerio de Salud indica que el país enfrenta altos índices de sobrepeso y obesidad, especialmente en la población infantil, por el consumo de alimentos poco nutritivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Betty Cruzado, directora general de la Fundación Movimiento de Alimentación Saludable, exhortó a la Asamblea Nacional a la discusión de este proyecto de ley, que brindaría una información clara y sencilla para los consumidores, quienes son los que deben elegir lo que consumen.

Explicó que esta norma es necesaria, ya que como consumidores “estamos desinformados acerca de los productos que consumimos especialmente los que dicen ser lácteos, sin ser así.

Panamá no cuenta con ninguna ley de etiquetado, ni siquiera a nivel nutricional, general o frontal que es el que ayuda a que los consumidores tomen la decisión de adquirirlos o no”, afirmó Cruzado.

Para el primer vicepresidente del órgano Legislativo, Manuel Cohen Salerno, este es un proyecto positivo, porque previene y advierte al consumidor sobre el daño que le puede causar un producto y los cuidados que deben tener al ingerirlos, especialmente cuando contienen exceso de azúcar y grasa.

El objetivo de la iniciativa es promover una alimentación saludable y proteger la salud de la población apoyando al sistema de salud nacional.

Organizaciones de consumidores y movimientos piden que se deje de “engavetar” proyectos en la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional.
Organizaciones de consumidores y movimientos piden que se deje de “engavetar” proyectos en la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional.

La ley panameña también contempla la vigilancia y sanciones para quienes incumplan la normativa. El Ministerio de Comercio e Industrias será responsable de supervisar el cumplimiento y aplicar multas en caso de infracción.

Además, las autoridades han lanzado campañas de concienciación para informar a la ciudadanía sobre la importancia de leer las etiquetas y tomar decisiones informadas en sus compras.

El debate sobre el etiquetado nutricional ha estado presente en la agenda pública desde hace varios años.

Organizaciones de consumidores y movimientos por la alimentación saludable han pedido reiteradamente que se deje de “engavetar” proyectos en la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, reclamando el derecho de los ciudadanos a saber qué compran.

Datos del Ministerio de Salud reflejan que el país enfrenta altos índices de sobrepeso y obesidad, especialmente en la población infantil. Los expertos consideran que el etiquetado frontal no basta por sí solo para modificar hábitos alimentarios, pero constituye una herramienta fundamental dentro de una estrategia más amplia que incluye educación nutricional y acceso a alimentos saludables.

Temas Relacionados

PanamáProyectosEtiquetadoFormalNormativaEnvasesProductosAlimenticiosSaludLey

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Confirman en Panamá caso de meningitis por Haemophilus influenzae en un menor de edad

Se trata de una infección bacteriana grave que puede afectar el cerebro y la médula espinal, de acuerdo con la OMS

Confirman en Panamá caso de meningitis por Haemophilus influenzae en un menor de edad

La sequía avanza y amenaza los cultivos en Honduras

La reducción de las lluvias y las condiciones de sequía mantienen bajo vigilancia a más de un centenar de municipios hondureños

La sequía avanza y amenaza los cultivos en Honduras

Dos iniciativas legislativas buscan solucionar problema de los habitantes de calle en Panamá

La reincidencia es uno de los principales obstáculos para la reinserción social de estas personas, indican las autoridades

Dos iniciativas legislativas buscan solucionar problema de los habitantes de calle en Panamá

El Salvador: Cerca de 1,000 socorristas de Cruz Verde estarán desplegados durante Plan Agosto 2026

El operativo nacional se activará del 1 al 9 de agosto en coincidencia con las Fiestas Agostinas y el aumento de vacacionistas, con personal y recursos enfocados en brindar respuesta prehospitalaria rápida

El Salvador: Cerca de 1,000 socorristas de Cruz Verde estarán desplegados durante Plan Agosto 2026

Detienen a un guatemalteco acusado de exhibicionismo y violación sexual en Estados Unidos

Según ICE Boston, el acusado es Rocael Ordóñez Cruz, de 23 años, y ya fue notificado para comparecer ante un juez de inmigración

Detienen a un guatemalteco acusado de exhibicionismo y violación sexual en Estados Unidos

TECNO

Boca Juniors vs O’Higgins en Roja Directa: aumenta el riesgo de fraudes y robos de contraseñas

Boca Juniors vs O’Higgins en Roja Directa: aumenta el riesgo de fraudes y robos de contraseñas

¿Bandeja de entrada llena? Cómo cancelar todas tus suscripciones de Gmail fácilmente

El dilema de la IA sin rostro: Sam Altman advierte del peligro de empresas dirigidas por algoritmos sin responsabilidad humana

Google Earth da un salto al futuro: ahora la IA convertirá tus ubicaciones favoritas en fotos increíbles

Google usa IA para corregir en solo un mes más errores de Chrome que en los últimos dos años

ENTRETENIMIENTO

Las supuestas exigencias inusuales de Jared Leto en el set de ‘Tron: Ares’ antes de las nuevas acusaciones de acoso sexual

Las supuestas exigencias inusuales de Jared Leto en el set de ‘Tron: Ares’ antes de las nuevas acusaciones de acoso sexual

Un hospital de Canadá se convierte en escenario de heavy metal para cumplir el deseo de un paciente terminal

Kevin Feige sobre Sadie Sink en Spider-Man: “Su nombre solidificó al personaje”

La estrella de ‘Spider-Man’, Jacob Batalon, se casa con Veronica Leahov tras anunciar su compromiso en 2025

La estrella de ‘Knots Landing’, Donna Mills, debuta en OnlyFans a los 85 años

MUNDO

Arabia Saudita encabezará una alianza defensiva para proteger el tráfico marítimo en el mar Rojo

Arabia Saudita encabezará una alianza defensiva para proteger el tráfico marítimo en el mar Rojo

Estados Unidos sancionó a una red internacional por apoyar a Mahan Air, la aerolínea iraní vinculada a la Guardia Revolucionaria

Japón inaugurará una Oficina de Inteligencia en el marco de la iniciativa de seguridad de Takaichi

Reino Unido: 5 condenados por secuestrar a un joven, torturarlo en un contenedor y exigir un rescate por su “honor”

Fiume, el microestado de 28 kilómetros cuadrados en el Adriático que duró solo 4 años