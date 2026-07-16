La Zona Libre de Colón, en Panamá, rechaza acusaciones de comercio ilícito y prepara una expansión de 280 hectáreas

Luisa Napolitano aseguró que la Zona Libre de Colón no tolera operaciones ilícitas y que cualquier irregularidad es remitida a las autoridades competentes. Cortesía Cámara de Comercio de Panamá

La administración de la Zona Libre de Colón (ZLC) respondió este martes a los cuestionamientos surgidos tras el informe de la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (TRACIT), que la semana pasada advirtió sobre vulnerabilidades del principal centro logístico del país frente al contrabando y otros delitos transnacionales.

Su gerente general Luisa Napolitano, rechazó que el complejo facilite actividades ilegales, aseguró que la institución ha reforzado los controles de seguridad y trazabilidad desde 2024 y anunció que avanza en un ambicioso plan de expansión de más de 280 hectáreas, cuya primera fase requerirá una inversión cercana a los 250 millones de dólares.

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Las declaraciones se produjeron durante una reunión con la junta directiva de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), encabezada por su presidente Aurelio Barría, en la que ambas partes defendieron el papel estratégico de la Zona Libre para la economía nacional y coincidieron en que los retos asociados al comercio ilícito deben enfrentarse con mayor tecnología, coordinación institucional y fortalecimiento de los controles, sin afectar la reputación internacional del complejo comercial.

La Zona Libre de Colón tiene que quitarse ese nombre que le decían como si fuera un centro de contrabando. No lo es, afirmó Napolitano al responder directamente a las observaciones contenidas en el estudio de TRACIT, organización que ubicó recientemente a Panamá como el segundo país de Centroamérica con mejor desempeño frente al comercio ilícito, aunque advirtió que persisten vulnerabilidades relacionadas con las zonas francas, el contrabando de cigarrillos, la falsificación de mercancías y el crecimiento del comercio electrónico.

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La Zona Libre de Colón registró 264 nuevas empresas durante 2025, según datos ofrecidos por su gerente general. Cortesía ZLC

La gerente sostuvo que desde el inicio de la actual administración, en julio de 2024, la ZLC estableció una alianza con la Autoridad Nacional de Aduanas para fortalecer la trazabilidad del comercio, digitalizar procesos y modernizar los sistemas que regulan el movimiento de mercancías.

Entre las medidas mencionó la actualización del sistema de Declaración de Movimiento Comercial Electrónico (DMCE), la digitalización de procesos administrativos y legales, la instalación de más de 490 cámaras de videovigilancia, un centro de monitoreo que opera las 24 horas y la integración tecnológica con Aduanas para reforzar la supervisión de las operaciones comerciales.

Napolitano también aseguró que la estrategia de seguridad ha permitido reducir en 98% los incidentes relacionados con hurtos, plagio de mercancías y otras irregularidades que anteriormente afectaban a la Zona Libre.

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Según explicó, ese resultado ha sido posible gracias al trabajo conjunto con el Ministerio de Seguridad, la Policía Nacional, la Autoridad Nacional de Aduanas y los propios equipos de seguridad del complejo.

Aurelio Barría respaldó la modernización tecnológica de la Zona Libre, aunque reconoció que el comercio ilícito sigue siendo un reto regional. Cortesía

Sobre las críticas de TRACIT relacionadas con el contrabando de cigarrillos y otras mercancías, la funcionaria insistió en que cualquier empresa o usuario que incurra en actividades ilícitas es puesto a disposición de las autoridades competentes y defendió que la institución no tolera ese tipo de prácticas.

"Nosotros trabajamos en un comercio lícito. Si una empresa comete algún delito, eso se investiga y pasa a las autoridades correspondientes“, sostuvo.

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La defensa de la administración de la Zona Libre estuvo acompañada por cifras que, a juicio de Napolitano, reflejan una confianza empresarial. Indicó que indicó que durante 2025 se registraron 264 nuevas empresas, un incremento de 52 % respecto al año anterior, mientras que el movimiento comercial superó los 25.000 millones de dólares, cerca de 2.000 millones más que en 2024.

Añadió que el desempeño también se mantiene positivo durante 2026. Según explicó, entre enero y junio el movimiento comercial aumentó en casi 5.000 millones de dólares frente al mismo período de 2025, pese al complejo escenario geopolítico internacional.

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De acuerdo con el informe presentado por la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (TRACIT), la Zona Libre de Colón aún enfrenta vulnerabilidades frente al contrabando, la falsificación y otras modalidades de comercio ilícito. Cortesía

“Todos los meses han cerrado en números positivos. La Zona Libre de Colón está nuevamente brillando“, afirmó.

Como parte de esa estrategia para fortalecer la competitividad Napolitano presentó el proyecto New Field, considerado la principal apuesta de expansión del complejo en décadas.

La iniciativa contempla desarrollar más de 280 hectáreas adicionales mediante un plan maestro que incorporará actividades de manufactura ligera, ensamblaje, centros de datos, telecomunicaciones, energía y otros servicios de alto valor agregado, aprovechando las nuevas posibilidades introducidas por la Ley 412 de 2023.

La primera etapa abarcará 36 hectáreas y requirió una inversión cercana a 250 millones de dólares. La gerente explicó que el objetivo es licitar el proyecto antes de noviembre y convertirlo en un proyecto de Estado que trascienda la actual administración.

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"Queremos dejar otros 75 años de Zona Libre de Colón", expresó, al recordar que el complejo acaba de cumplir 78 años de operaciones.

TRACIT identificó al contrabando de cigarrillos como uno de los principales desafíos para Panamá en la lucha contra el comercio ilícito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el encuentro, el presidente de la CCIAP, Aurelio Barría respaldó la estrategia de modernización y sostuvo que la Zona Libre continúa siendo uno de los principales activos logísticos del país.

Aunque reconoció que el comercio ilícito representa un desafío regional, afirmó que los avances tecnológicos y el fortalecimiento institucional implementados por la administración actual constituyen señales positivas.

Barría añadió que la expansión de la Zona Libre tendrá un impacto relevante en la generación de empleo y en la atracción de nuevas inversiones, al tiempo que destacó que el complejo sigue siendo un actor importante para el crecimiento económico del país.

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Las declaraciones se producen pocos días después de que TRACIT advirtiera que Panamá aún debe fortalecer los controles sobre las zonas francas, el comercio electrónico y el ingreso de pequeños paquetes procedentes del extranjero.