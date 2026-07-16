Miel de Guanacaste conquista Londres: Costa Rica gana oro en uno de los premios apícolas más prestigiosos del mundo

La miel multifloral del Apiario Reserva Conchal recibió la medalla de oro en la categoría Calidad de los London Honey Awards 2026. Crédito: CCK Ketchum

La calidad de la miel costarricense volvió a destacar en el escenario internacional. La miel multifloral producida por el Apiario Reserva Conchal, en alianza con Blue Zones Nicoya y Mieles Nicoyanas, obtuvo la medalla de oro en la categoría Calidad de los London Honey Awards 2026, una de las competencias más importantes del mundo para la industria apícola.

El reconocimiento posiciona nuevamente a Costa Rica entre los referentes internacionales en producción apícola de excelencia y marca el segundo año consecutivo en que la miel de Reserva Conchal recibe una distinción en este prestigioso certamen, donde participan productores de decenas de países.

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Un reconocimiento entre los mejores del mundo

Los London Honey Awards premian cada año a las mejores mieles del planeta y son considerados una de las vitrinas más importantes para la industria apícola internacional.

En la edición 2026 participaron más de 340 mieles provenientes de más de 30 países, las cuales fueron sometidas a un riguroso proceso de evaluación que incluyó catas a ciegas realizadas por jueces especializados.

La categoría Calidad, en la que fue premiada la miel costarricense, evalúa aspectos como la apariencia, el aroma, la textura y el sabor del producto, características que permitieron que la miel desarrollada en Guanacaste se ubicara entre las mejores del mundo.

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Para Costa Rica, el galardón representa una nueva oportunidad para fortalecer su imagen internacional como productor de alimentos sostenibles y de alto valor agregado, además de resaltar el potencial de iniciativas que combinan innovación con protección ambiental.

Una miel nacida en medio del bosque tropical seco

El producto premiado es resultado del Apiario Reserva Conchal, un proyecto creado en 2020 mediante una alianza entre Reserva Conchal, Blue Zones Nicoya y Mieles Nicoyanas.

Actualmente, la iniciativa alberga más de 2,5 millones de abejas distribuidas en alrededor de 50 colmenas, instaladas dentro de cientos de hectáreas de bosque tropical seco en Guanacaste.

Las condiciones naturales del entorno permiten obtener una miel multifloral con características diferenciadas, producto de la diversidad de especies vegetales presentes en la zona y del manejo responsable de las colmenas.

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Gabriela Meza, gerente de Sostenibilidad de Reserva Conchal, aseguró que el reconocimiento refleja años de trabajo enfocados en demostrar que la protección de la biodiversidad puede traducirse en productos de calidad mundial.

La vocera indicó que conservar a los polinizadores significa fortalecer los ecosistemas, incrementar la resiliencia del bosque tropical seco y generar oportunidades para las comunidades que participan en el proyecto.

El reconocimiento internacional distingue la apariencia, aroma, textura y sabor del producto mediante catas a ciegas realizadas por especialistas. Crédito: CCK Ketchum

Mucho más que producir miel

Más allá de la producción apícola, la iniciativa tiene un fuerte componente de conservación ambiental.

Las organizaciones involucradas destacan que las abejas desempeñan un papel esencial para la seguridad alimentaria y el equilibrio de los ecosistemas, por lo que una de las principales políticas del proyecto consiste en reubicar las colmenas cuando estas representan algún riesgo, en lugar de destruirlas.

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Además, el proyecto desarrolla un laboratorio genético destinado a fortalecer las poblaciones de abejas locales y aumentar su capacidad de adaptación frente a amenazas como el cambio climático y la presencia de especies invasoras.

Más de 2,5 millones de abejas habitan unas 50 colmenas ubicadas dentro de Reserva Conchal, en Guanacaste. Crédito: CCK Ketchum

Educación para proteger la biodiversidad

El impacto también alcanza a las comunidades vecinas mediante Simbiosis, un programa de educación ambiental impulsado por Reserva Conchal desde 2017.

A través de esta iniciativa, más de 3,700 estudiantes han participado en actividades relacionadas con biodiversidad, reforestación, conservación de ecosistemas y protección de fauna.

Como parte de las experiencias, los niños visitan el meliponario del proyecto, donde conocen cuatro especies de abejas nativas y aprenden sobre su importancia en la polinización de cultivos y la conservación de los ecosistemas.

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Por su parte, Ignacio Segares, CEO de Blue Zones Nicoya, destacó que el premio representa un reconocimiento al trabajo conjunto realizado con apicultores locales y aliados estratégicos para producir mieles 100 % puras, con trazabilidad y bajo estrictos criterios de sostenibilidad.

Además de la miel de Reserva Conchal, la miel de origen Tamarindo también obtuvo una medalla de oro en la edición 2026 de los London Honey Awards, un resultado que fortalece el posicionamiento de Guanacaste como una región capaz de producir alimentos de excelencia con un profundo respeto por la naturaleza.

Con esta nueva medalla de oro, Costa Rica reafirma que la riqueza de su biodiversidad no solo es un atractivo turístico, sino también una ventaja competitiva capaz de convertir productos locales en referentes internacionales de calidad, sostenibilidad e innovación.

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