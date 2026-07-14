Controles de alcoholemia en Guatemala, la urgencia que Bernardo Arévalo pone sobre la mesa tras nuevas tragedias viales

Bernardo Arévalo pidió endurecer los controles de alcoholemia en Guatemala ante el aumento de siniestros viales por imprudencia al volante. (Ministerio de Comunicaciones Guatemala) (Ministerio de Comunicaciones Guatemala)

Ante el alarmante incremento de siniestros viales causados por la imprudencia al volante, el presidente de Guatemala Bernardo Arévalo señaló urgente necesidad de endurecer los controles de alcoholemia en todo el territorio nacional.

El mandatario enfatizó que el núcleo del problema no radica únicamente en elevar las penas, sino en garantizar que las normativas vigentes se cumplan de manera estricta y efectiva en las calles.

“Me da la impresión de que no es un problema que las sanciones sean débiles. Creo que lo que tenemos que fortalecer es, primero, los controles y, efectivamente, que haya mayor regularidad en los controles de alcoholemia y que estos deriven en las sanciones adecuadas", señaló el mandatario guatemalteco.

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El presidente Bernardo Arévalo, propone endurecer los controles de alcoholemia en Guatemala ante el aumento de siniestros viales por imprudencia al volante. (Cortesía)

Por su parte, Amílcar Montejo, director de Comunicación de la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (Emetra) de la Ciudad de Guatemala, detalló que durante el fin de semana del 20 y 21 de junio del 2026 se detectó a 16 conductores en estado de ebriedad.

Tragedia

La postura del Ejecutivo surge como respuesta directa a recientes tragedias que han conmocionado a la opinión pública, evidenciando el riesgo persistente que representan los conductores bajo los efectos del alcohol.

Una de ellas es el caso de Nidia Renata Bautista García, quien falleció tras permanecer dos semanas hospitalizada tras ser arrollada y arrastrada por el piloto de un vehículo, a quien se le señala de conducir en estado de ebriedad en la zona 18 capitalina.

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“Es una tragedia... ninguna familia en Guatemala debería sufrir de esta manera el resultado de la imprudencia que comete una persona que, estando en condiciones de ebriedad, toma el volante de un automóvil”, manifestó el presidente Arévalo al expresar sus condolencias a la familia de Bautista García.

La muerte de Nidia Renata Bautista García reactivó el reclamo por controles de alcoholemia tras un caso en el que el conductor señalado manejaba en estado de ebriedad. (Facebook) (Facebook)

Tolerancia cero en las carreteras

Bajo esta línea presidencial, el Ministerio de Gobernación, a través del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC), ha desplegado operativos especiales de seguridad vial y alcoholemia. Estas acciones preventivas, coordinadas también con las distintas Policías Municipales de Tránsito (PMT), buscan establecer filtros permanentes y dinámicos en puntos estratégicos del país.

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Para optimizar la fiscalización, las autoridades policiales han incorporado el uso de alcoholímetros de alta precisión y dispositivos biométricos M13.Estas herramientas tecnológicas permiten verificar de forma inmediata tanto el nivel de intoxicación del piloto como su situación legal. La consigna institucional es de cero tolerancia: cualquier conductor que de positivo en la prueba será consignado ante un juez competente.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, sostuvo que el problema no pasa solo por elevar las sanciones, sino por hacer cumplir las normas de tránsito con controles estrictos. (Gobierno de Guatemala) (Gobierno de Guatemala)

Consecuencias legales y financieras

Manejar bajo estado de ebriedad en Guatemala conlleva severas repercusiones que van más allá del riesgo físico. El marco legal vigente estipula lo siguiente:

Multas administrativas: Las sanciones económicas oscilan entre los 5 mil y los 25 mil quetzales para vehículos particulares.

Transporte pesado y comercial: En el caso de pilotos de carga, autobuses o taxis, la sanción operativa se duplica, alcanzando los 10 quetzales iniciales.

Retención de documentos: Se procede a la retención inmediata de la licencia de conducir.

Proceso penal:El infractor es trasladado a la Torre de Tribunales para enfrentar cargos por responsabilidad de conductores, lo que puede derivar en penas de prisión.

Las autoridades reiteran el llamado a la conciencia ciudadana bajo el lema: "Quien conduce, no bebe“. Con el robustecimiento de estos operativos, el Gobierno busca cambiar la cultura vial del país, priorizando la seguridad democrática que protege la vida de los peatones y automovilistas frente a la irresponsabilidad del consumo de alcohol.

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